Мог ли Романцев вернуться в «Спартак»? В 2009-м он консультировал Карпина и думал об этом

Романцеву сегодня — 67. Я как-то упустил момент, когда болельщики перестали ждать его возвращения в «Спартак». Лет пять-шесть назад казалось – всё ещё возможно. Но в автобиографии «Правда обо мне и «Спартаке», вышедшей в 2018-м, он сам поставил точку: «Пути назад нет. В творческих профессиях нельзя трудиться через силу, вопреки собственному желанию. Если идти работать, в процесс надо окунаться с головой. Я этого уже не смогу».

«Самое страшное начиналось потом…» Секреты работы Романцева О том, как он выбирал состав на игру и в какие моменты время для него словно бы останавливалось.

Я тоже спрашивал его о возвращении. Весной 2009-го мы около часа общались на столичном стадионе «Труд», где играла «Ника» (в этом клубе второго дивизиона начинал свою карьеру Глушаков, а тренером тогда работал старший сын Романцева — Вадим). Мэтр только что согласился стать консультантом у Карпина – то есть спустя шесть лет вернуться в «Спартак». Эта картина маслом как сейчас перед глазами — апрель, воскресное утро, солнце в глаза, лавочка у поля, Романцев как всегда курит и отвечает на вопросы о главной новости в российском футболе, почти «бомбе» — его возвращении в Тарасовку. Пусть и не в роли главного, но всё-таки.

Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

О возвращении в «Спартак» и работе тренером-консультантом

«Поживём – увидим, возвращение это или нет. Если мои бывшие футболисты, мои дети, как я их называю, Карпин с Ледяховым, обратились с предложением, с просьбой, вернее, посмотреть на команду со стороны, высказать мнение, то как я мог им отказать? Это говорит, во-первых, об их желании сделать действительно хорошую команду и стать хорошими тренерами, а во-вторых, о том, что в своё время я не так уж плохо работал. Красно-белая форма по-прежнему вызывает во мне особые эмоции, воспоминания. И я очень рад, что теперь хоть какое-то отношение к «Спартаку», но буду иметь».

О планах в новой должности

«Буду ездить на тренировки в Тарасовку. Говорить об играх – что я увидел хорошего, что плохого, что ребята подметили. Это уже дело тренеров «Спартака» – принимать мои слова к сведению или нет. Мне же просто интересно передавать им свой опыт и знания. Пока планирую работать в таком режиме каждый день».

Об общении с Федуном

«Поскольку это было не моё желание – ребята попросили помочь, – то они, наверное, на эту тему с ним разговаривали. Я – нет. И потом, как вы себе это представляете? Я должен выступить с предложением: «Давайте с вами общаться»? Если ему будет интересно, если он посчитает нужным, то я готов. И подъехать куда нужно, и поговорить».

Фото: Сергей Расулов, «Чемпионат»

«Я отдаю «Спартак» болельщикам». Революция Леонида Федуна Такого в российском футболе ещё не было. Первая часть большого интервью.

О контракте

«Я, честно, даже не знаю, должен ли тренер-консультант подписывать контракт. Для меня это значения не имеет. Ну, допустим, предложат мне контракт, подпишу я его – и что, после этого реже видеться с тем же Карпиным буду, хуже ему подсказывать, что-то от него скрывать? То же самое, если мне контракт не предложат – отношения к работе я всё равно не изменю».

О работе с легионерами

«Определённые сложности в работе с легионерами у меня остаются. Поскольку убеждён: иностранцы, которые подписывают в России долгосрочные контракты, должны более внимательно относиться к русскому языку, пытаться его выучить. Никто, конечно, не требует от них писать философские книги на русском языке или читать Льва Толстого в оригинале, но, по крайней мере, футбольные фразы знать нужно. Тем более что всё это можно выучить за месяц-другой. Было бы желание. А то у меня в «Динамо» ситуация была – до шести переводчиков по полю бегало! О какой нормальной работе в таких условиях можно вести речь? Огромные неудобства!



Не буду скрывать, я по-прежнему к большинству иностранных футболистов отношусь с предубеждением. Не всем легионерам можно объяснить, за какой клуб они играют, чего от них здесь ждут. Есть такие люди, кому всё равно, выиграла их команда или проиграла. Они попели, поплясали самбу, и в кассу пошли. А наши пацаны из-за таких даже на замену не могут выйти».

О спартаковском духе

«Словами не передать – это нужно чувствовать, всё должно идти изнутри. В любом случае, что бы мы ни говорили о духе, о коллективе – не будет побед, и ничего этого не будет. На поражениях никого не воспитаешь».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

О будущем

«Я стопроцентно знаю, что не буду главным тренером «Спартака». А консультантом останусь до тех пор, пока буду нужен команде и своим ребятам. В «Спартаке» я сегодня больше по необходимости. Моё дело – где-то подсказать, поддержать эмоционально. Главное – быть полезным и не мешать. И если даже в какой-то момент мне скажут: «Олег Иванович, спасибо, дальше мы сами» – никаких обид, я просто отойду в сторонку».

Уход Романцева, бромантан, скандалы — сезон, когда «Спартак» был ещё хуже, чем сейчас Андрей Червиченко в интервью не щадит никого и признаётся в собственных ошибках.

Это было его последнее возвращение в «Спартак». Уже в следующем году Романцев будет приезжать на базу в лучшем случае раз в месяц и лишь номинально числиться тренером-консультантом красно-белых. В той же автобиографии он признаётся: «Когда я в первый раз после долгого перерыва приехал в Тарасовку, в моей душе проскользнул вопрос: «А что, если вернуться сюда и работать постоянно?» И сразу сам себе ответил: «Ни в коем случае! Только не это!» То, что я пережил, сколько сил и здоровья там оставил — второй раз я этого не выдержу».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Карпин спустя годы в одном из интервью объяснит, почему консультации прекратились: «Первое время Олег Иванович приезжал часто, года полтора. Мне нужен был человек, который мог бы какие-то вещи объяснить. Олег Иванович мог сделать такое и делал. Я получил то, что хотел».



То есть вышло, как и предсказывал Романцев: «Дальше мы сами».

С тех пор прошло 11 лет. За это время красно-белые, сменив семерых тренеров – от Карпина до Тедеско — лишь раз стали чемпионами. А с Романцевым — девять. Можно сколько угодно рассуждать о сливках, снятых его «Спартаком» с советского футбола, о лучших финансовых условиях за счёт участия в Лиге чемпионов… Сейчас у многих клубов РПЛ и трансферы на зависть, и с финансами полный порядок, но таких результатов, какие были у Романцева, и близко не видно. Может, потому что тренеров таких нет?



Помню, как тогда на «Труде» отметил для себя удивительный романцевский микст качеств – одновременно спокойствие и внутреннюю силу. Ту самую, которая позволяла без визгов на бровке почти полтора десятка лет удерживать «Спартак» на вершине. Ту самую, которой так боялись его игроки, не рискуя без лишнего повода подниматься на тренерский этаж клубной базы.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Бывшие тренеры «Спартака». Где они сейчас Вернётся ли кто-то из них на пост наставника красно-белых?

Сегодня Романцеву — 67. Сёмин в 71 года выиграл с «Локомотивом» чемпионат России, Бесков в 74 с «Динамо» — Кубок, Хайнкес в 73 с «Баварией» — Бундеслигу. То есть Романцев мог бы ещё работать и работать. Но, может, и хорошо, что так рано ушёл? Уж лучше пусть легенда о том, что с возвращением великого и ужасного ОИРа в «Спартаке» снова бы всё завертелось кружевами чемпионских атак, останется для болельщиков красивой сказкой, нежели разочарованием. Ведь, скорее всего, не завертелось бы. Времена уже не те. И, конечно, с одной стороны — это большущая потеря для всего нашего футбола, а с другой — огромная удача для него самого. Уйти вовремя. Почти на пике. Почти непобеждённым. И уж точно великим.

С днём рождения, Тренер.



P. S. Кстати, день рождения Романцева «Спартак» всегда встречал на сборах. Как правило — в Турции. Где Олег Иванович давал команде свою любимую «максималку» — 20 минут игроки бегали с рывками в предельном темпе от бровки до бровки. Многих от таких нагрузок выворачивало. Но, может, поэтому и побеждали?