Футболисты обожают баню и пиво после неё. Полезно ли это и что кричал после веников Халк?

Сегодня многие пойдут в баню.



Андрей Тихонов будет париться с семьёй: «У нас такая традиция, 31 декабря сначала в баню и только потом – готовимся к Новому году».

Баня вообще популярна среди наших футболистов: прогревает, восстанавливает, объединяет. Посмотрите новогодние фото игроков, где веники, белые простыни, раки, шашлык и самые разные шапочки. Культ бани в нашем футболе настолько сильный, что клубы строят бани прямо на базе, а игроки не просто греются, но разбираются в банной культуре, умеют парить других и подробно рассказывают о своих секретах парения.

Денис Глушаков – давний фанат бани и готов говорить про неё всегда. Шутит, что подумывает над сетью бань «Глушаковские» с бесплатным входом для жён.



Тренер Александр Тарханов однажды дал огромное интервью исключительно про парение, где три раза произнёс слово «удовольствие» и признался, что жить без бани не может.



Денис Черышев из «Валенсии» в прошлом декабре отдыхал с отцом в Сибири: «Побывал в Барнауле и Новосибирске на природе. Выходить из бани и прыгать в снег – это же классно!»



Играющий в португальском «Фамаликане» Иван Злобин тоже в разлуке с парением. «В Португалии бань нет, а сауны в основном при отелях, – рассказал вратарь «Чемпионату». – Не самый популярный вид развлечений, хотя зимой на севере страны прилично промерзаешь и часто появляется желание: «Эх, сейчас бы в баньку».

Фото: instagram.com/glushak8

Леонид Слуцкий в Голландии больше всего скучал по семье, театру и – внимание – бане.



В общем, бани и футбол всегда вместе. Пора разобраться – за что их так любят спортсмены, чем они помогают и какие удовольствия приносят.



Поддаём? Но сначал закрепим ещё раз.

Баня – мифологические место для нашего футбола. Там узнавали о вызове в сборную и переодевались игроки «Тосно»

● В финале Кубка СССР 1955 года «Динамо» при 60 тысячах зрителей играло с ЦДСА, в первом тайме Лев Яшин пропустил два гола от Владимира Агапова и так разозлился, что ударил нападающего в грудь. В итоге – удаление (красные карточки ещё не ввели), дисквалификация на один матч и победа армейцев со счётом 2:1.



Где же встретились соперники, чтобы обсудить эпизод? В городских Центральных банях на Театральном проезде, которые существовали в Москве с 1889-го по начало 1990-х. «Лев признал, что его взбесил реализованный мною [в той игре] пенальти, – рассказывал Агапов. – Он знал, что я, как правило, бью в правый от вратаря угол, а я неожиданно пробил в левый».



● В «Торпедо» середины нулевых в баню на базе приносили премиальные на следующий день после игры, а игроки знали, что их там будут ждать конверт с деньгами, рыба, восстановительное пиво и наполненная ванная.

Дмитрий Бородин в черном халате Фото: из личного архива Дмитрия Бородина

«Мы обсуждали игру, кому-то пихали, происходил разбор, – рассказывал вратарь, а теперь тренер «Сочи» Дмитрий Бородин. – В бане были комната для игроков и тренерская, и два разных выхода, так что мы практически не пересекались».



● Помните «Тосно»? Несколько лет назад они играли в РПЛ, на «Петровском» душили «Спартак», а игроки основного состава переодевались, конечно же, в бане.



«Сезон в премьер-лиге мы начинали на базе в Тосно, до которой из Питера ехать полчаса. – вспоминал нападающий Евгений Марков. – Площадь тренажерного зала около 40 квадратных метров, в раздевалке стояли деревянные скамеечки, в душе через раз шла горячая вода. Кому не хватало места в раздевалке, переодевались в бане – обычно это были я, Быстров, Юрченко и Чернов. Но там уютно, в предбаннике стоял престарелый, квадратненький телек с огромной панелью сзади, показывал через раз. В основном там крутили всякие «Улицы разбитых фонарей», которые смотрели работники клуба».

● Уже этой осенью Иван Обляков и Игорь Дивеев из ЦСКА узнали о вызове в сборную России, когда парились в бане. Место для обоих подходяще. Дивеев считает, что башкирский воздух, баня и тренажёры – всё, что нужно человеку. А Обляков во время карантина ходил в баню каждую субботу вместе с папой в родной деревне Вындин Остров. Там баня стоит у реки, а после парения можно прыгать в воду.



«Баньку пропускать нельзя. Это расслабляет и очень полезно», – считает Обляков.

Разберёмся, как баня помогает спортсменам, когда и зачем париться, какие веники брать и можно ли в парную с пивком

О здоровом парении «Чемпионат» поговорил с опытными банщиками.



● Денис Глушаков (парится раз в неделю):

Денис Глушаков в бане Фото: instagram.com/glushak8

– Банных традиций в родном Миллерово не было никогда – только ванная с холодной водой стояла и летний душ, хаха. Впервые в баню сходил в девять лет с дядей: запомнился горячий пар, как мужики поддают, а у меня – маленького мальчика – на верхней полке уши в трубочку свернулись, взрослые сказали, чтобы спускался вниз.



Если паримся у кого-то дома, загружаем дрова в печку, и пока готовится баня, можно наварить раков или пожарить шашлык. Главное – не забывать подкидывать дрова. Затем – раскидать по бане полынь и другие травы, запарить дубовые или эвкалиптовые веники – и согреваться.

После игр париться нежелательно – и так обезвоженный уставший организм. А на следующий день – это хорошее восстановление. После парения заходишь в холодную воду, кровь циркулирует, разгоняет молочную кислоту, снимается усталость, ты бодрее, мышцы меньше закислены и не забиты.



– Что думаете про алкоголь в бане?

– В бане пить плохо. Надо сначала попариться, сделать два-три захода под веники, сесть отдохнуть, и только потом поддавать. Пить крепкие алкогольные напитки выше 40 градусов – ненормально. Бокал пива – нормально. Его все в бане пьют.



После игр в Европе вообще заведено выпить бокал пива, там в раздевалках пивные ящики стоят. В России тоже особенно не запрещают, уже другое поколение выросло, да и футбол не стоит на месте. Все восстанавливаются по-разному, а тренеру важно, чтобы игрок бегал и двигался, а как себя готовит после игры – уже дело игрока.



– А в баню ходите как? Голые? В плавках?

– Просто заматываюсь. Чего стесняться?



● Сергей Колесников (экс-массажист «Зенита», теперь личный массажист Кокорина, повторяет: «Баня хорошее дело»):

Сергей Колесников Фото: «Чемпионат»

– Баня – очень хорошее мероприятие, незаменимое для восстановление всех спортсменов. Когда я работал в лёгкой атлетике, среда и суббота были банными днями: сначала тренировка – потом баня.



В «Зените» мы старались, чтобы через баню раз в неделю прошли все (особенно любил Игорь Денисов, по три-четыре захода делал). Парились с вениками! Потом переход из бани с высокой температурой в холодный чан или бочку со льдом – сосудистый массаж, благодаря которому быстрее происходит распад клеток и уходит усталость.



В бане у нас было много прибамбасов: березовые, дубовые и эвкалиптовые веники. Мешали с водой экстракты эвкалипта и мяты, потом брызгали на камушки.



● Андрей Тихонов (Егор Титов говорил, что если Тихонов соглашался куда-то пойти, то только в баню):



– Во время карьеры парился за два дня до игры, считал, что она меня расслабляет. Баня – больше восстановление, чем разбор полётов, в конце которого полезно сделать массаж. Когда мы играли, в баню ходили все: и наши, и легионеры.

Руслан Нигматуллин, Андрей Тихонов, Егор Титов и Дмитрий Алёничев Фото: instagram.com/ruslan_nigmatullin

Сейчас обычно парюсь раз в неделю: без химии, добавляю живые масла – например, пихту. Парюсь долго, по четыре-пять раз, но всё зависит от того, сколько поддашь. Потом выхожу в холодный бассейн или снег.



Насиловать себя не надо: баня же для удовольствия, а не для мучений!

● Вячеслав Малафеев (всем показал, как надо парить жену):

– Баня – полезный ритуал для восстановления и обычного человека, и спортсмена. Хорошо влияет на сердечно-сосудистую систему, снимает стресс, расслабляет.



Предпочитаю традиционную баню с холодными хвойными вениками на голову, парением дубовыми или берёзовыми вениками. Раньше меня парили, сейчас нравится самому: парю семью и друзей. Ещё в бане многое зависит от печника: сделает ли он мягкий пар и будет ли хорошо держаться жар.



А секретов у меня немного. После парения залезаю в холодную купель или обливаюсь – снова распариваюсь – снова возвращаюсь. Затем лежу, отдыхаю, пью травяные чаи. Если совсем хочется пива – уже после бани.

Легионеры в бане: Халк говорил, что его убивают, но всё равно терпел; Зе Луиш выбегал из парной

● Марио Фернандес сказал, что баню не любит и водку не пьет, зато другой русский бразилец Ари построил баню в своём московском доме, когда играл за «Локомотив».

Ари построил баню в своём московском доме, когда играл за «Локомотив» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

● Американец Дейл Малхолланд отыграл в сёминском «Локомотиве» шесть матчей в 1990-м году, влюбился в русскую икру и проникся баней:



«А уж когда я узнал, что такое русская парная, впервые ощутил себя «вне тела». И почувствовал, что средневековые пытки могут быть приятными. Я до сих пор могу попариться в сауне, если есть такая возможность».



● Париться любил Квинси Промес и даже надевал лапти, а Зе Луиш, по словам Глушакова, выбегал из парной, потому что не мог там долго сидеть.

● В «Зените» иностранцы парились редко: сначала сидели в хамаме, разогревались и только потом доходили до бани.



«Витсель иногда парился – если его настроить, он соглашался. Ломбертс шёл в баню, только когда совсем уставал, – рассказал массажист того «Зенита» Колесников. – Халка приучал к бане с вениками: пригласил, попарил так, что потом после каждой игры просил. Глаза круглые: «Анатолич, ю килл ми» – «Терпеть надо».

Баня объединяет целые команды. Со сборниками парится Черчесов, кто не проставился в бане – не заиграл

Баня – не только здоровье, но общение, эмоциональная перезарядка и настройка команды на новые игры. В этом плане баня лучше ресторана, считает Глушаков, ведь в парной, в отличие от людного места, игроков никто не дёргают, им проще раскрепоститься.



● Тренеры сборной ходят в баню вместе с игроками, Черчесов рассказывает там истории.



● Там же проставляются новички.



Глушаков рассказал нам, что делал так в «Спартаке» и «Химках»:



«Существует даже традиция, что те, кто проставились, – заиграли. А тех, кто не проставился, уже и не помню, таких много было, но они в других командах и первых лигах. Сглаз будто какой-то, хаха. А вот я и Мирзов проставились в «Химках» – пошло-поехало.

Денис Глушаков (справа) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Мои проставы обычно такие. Собрались в бане 15-20 футболистов, попарились, все легли под веники. Потом раки и пиво. Кто хотел – пил квас или лимонную воду с мёдом.



● В предбаннике Юрия Сёмина на даче висят футболки футболистов, а бани в других городах он использовал для сплочения команды. Игравший у него в «Мордовии» вратарь Илья Чебану рассказывал подкасту «Наш Чемп» про такую магию:



«Он даже в Саранске – ещё не готовом к чемпионату мира – умудрился найти шикарную баню, куда позвал всех игроков. Парильщик хорошо обработал, прогрел всех ребят, так что болячки остались в бане, а потом «Мордовия» заняла восьмое место. В таких мероприятиях – сила команды, а баня – это отличные встречи и воспоминания, повод встретить футболистов, с которыми играл раньше. Иногда в декабре приходишь в баню в Москве или где-то в горах – и там обязательно будет знакомый футболист».

Александр Гришин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

● Бывший тренер молодёжки ЦСКА Александр Гришин так любил баню, что за два дня до игры заводил команду на базу в Ватутинки и парил игроков.



«Грелись, пили чай и поднимали командный дух», – вспоминает вратарь той команды Злобин. Капитанивший в той молодёжке Семён Фёдоров добавлял, что в парилке Гришин часто приговаривал: «Это лучше, чем … [заниматься любовью], но не лучше, чем кончать».



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В тексте использованы цитаты изданиям Sports.ru, Sport24, «МатчТВ», Sportbox, Eurosport.ru.