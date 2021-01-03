Как футболисты ЦСКА отметили Новый год

2020-й — всё. Пока страна приходит в себя после празднования Нового года, рассказываем, как футболисты ЦСКА отметили самый особенный и долгожданный зимний праздник.
Марио Фернандес, как и положено новоиспечённому мужу, провожает 2020-й вместе с женой.
Георгий Щенников встретил Новый год вместе с семьёй на Мальдивах.
Ильзат Ахметов один из тех счастливчиков, у кого день рождения в Новый год. Фотографии с ёлкой не нашлось, но зацените, какие роскошные торты получил футболист.
Иван Обляков провёл Новый год вместе со своей девушкой.
Вадим Карпов, недавно сделавший татуировку на шее, также был рядом с возлюбленной.
Кристиан Бистрович встретил Новый год на загадочных островах Тёркс и Кайкос, куда улетел на отдых вместе с друзьями и возлюбленной
Хёрдур Магнуссон праздновал Новый год в кругу семьи у себя на родине — в Исландии. Футболист поздравил подписчиков на трёх разных языках
Другой исландский легионер Арнор Сигурдссон также отметил праздник на родине. Футболист предстал перед подписчиками в шикарном пиджаке. Пока Арнор жаловался местным СМИ на своё положение в клубе, болельщики подшучивали, что тот увёл пиджак у Киркорова.
Адольфо Гайч разделил торжество праздника вместе с друзьями в родной деревушке Бенголеа.
Бахтиёр Зайнутдинов, как и многие другие «армейцы», проводит отпуск на родине. Приехал он, конечно же, не с пустыми руками.
Бруно Фукс предпочёл провести отпуск Москве. Бразилец отметил праздник в кругу многочисленных соотечественников, среди которых натурализованный Сирило — экс-игрок мини-футбольного «Динамо» и сборной России
Но о семье футболист не забывает.
Фёдор Чалов, еще пару дней назад разъезжавший на снегоходе за пределами Москвы, вернулся в столицу и сыграл в футбол.
Илья Помазун, арендованный «Уралом» до конца сезона, Новый год провёл на краю света — в Занзибаре
Яка Бийол — ещё один футболист ЦСКА, находящийся в аренде. В Германии местные СМИ назвали трансфер словенца главным разочарованием для «Ганновера». Футболист рассчитывает, что следующий год будет лучше.
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