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Болельщики уже шутят, что Сигурдссон увёл пиджак у Филиппа Киркорова.

Как футболисты ЦСКА отметили Новый год

2020-й — всё. Пока страна приходит в себя после празднования Нового года, рассказываем, как футболисты ЦСКА отметили самый особенный и долгожданный зимний праздник.

Марио Фернандес, как и положено новоиспечённому мужу, провожает 2020-й вместе с женой.

Георгий Щенников встретил Новый год вместе с семьёй на Мальдивах.

Ильзат Ахметов один из тех счастливчиков, у кого день рождения в Новый год. Фотографии с ёлкой не нашлось, но зацените, какие роскошные торты получил футболист.

Иван Обляков провёл Новый год вместе со своей девушкой.

Вадим Карпов, недавно сделавший татуировку на шее, также был рядом с возлюбленной.

Кристиан Бистрович встретил Новый год на загадочных островах Тёркс и Кайкос, куда улетел на отдых вместе с друзьями и возлюбленной

Хёрдур Магнуссон праздновал Новый год в кругу семьи у себя на родине — в Исландии. Футболист поздравил подписчиков на трёх разных языках

Другой исландский легионер Арнор Сигурдссон также отметил праздник на родине. Футболист предстал перед подписчиками в шикарном пиджаке. Пока Арнор жаловался местным СМИ на своё положение в клубе, болельщики подшучивали, что тот увёл пиджак у Киркорова.

Адольфо Гайч разделил торжество праздника вместе с друзьями в родной деревушке Бенголеа.

Бахтиёр Зайнутдинов, как и многие другие «армейцы», проводит отпуск на родине. Приехал он, конечно же, не с пустыми руками.

Бруно Фукс предпочёл провести отпуск Москве. Бразилец отметил праздник в кругу многочисленных соотечественников, среди которых натурализованный Сирило — экс-игрок мини-футбольного «Динамо» и сборной России

Но о семье футболист не забывает.

Фёдор Чалов, еще пару дней назад разъезжавший на снегоходе за пределами Москвы, вернулся в столицу и сыграл в футбол.

Илья Помазун, арендованный «Уралом» до конца сезона, Новый год провёл на краю света — в Занзибаре

Яка Бийол — ещё один футболист ЦСКА, находящийся в аренде. В Германии местные СМИ назвали трансфер словенца главным разочарованием для «Ганновера». Футболист рассчитывает, что следующий год будет лучше.