«Милан» выжал максимум и провёл сильный матч. Но «Ювентус» всё равно победил по делу

«Милан» — самая стабильно удивляющая команда 2020 года. Первые шаги Стефано Пиоли во главе команды выглядели не то чтобы впечатляюще: три победы и 11 очков в 10 матчах. Потом в команду перешёл Златан Ибрагимович и дал немедленный эффект: уже шесть побед и 21 очко в следующих 10 матчах. А после паузы в чемпионате «Милан» впечатлил ещё более мощной серией из 13 матчей без поражений (четыре ничьи, 9 побед). Наконец, новый сезон начался просто великолепно: даже несмотря на то что Златан пропустил около двух месяцев, «Милан» не проиграл ни одного матча в чемпионате и закрепился на первом месте.



Победы над «Интером» и «Наполи» случились не по игре, но такие результаты в больших матчах дают только больше уверенности игрокам и в целом помогают команде. «Милан» заслужил своё первое место если на качеством игры на протяжении четырёх месяцев сезона, то уже хотя бы тем, как изобретательно Пиоли решал возникающие по ходу сезона кадровые проблемы.



«Ювентус» слабо начал сезон, но постепенно адаптируется к сложной гибридной схеме Пирло и становится всё более цельной командой. Результаты по-прежнему иногда подводят, но прогресс в качестве игры заметен уже пару месяцев.

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К матчу обе команды подошли без важнейших игроков. В «Ювентусе» началась вспышка коронавируса: заболели Алекс Сандро, Альваро Мората и Хуан Куадрадо, все трое – важнейшие игроки основы. У «Милана», кроме Златана, не мог сыграть Исмаэль Беннасер, глубинный плеймейкер и главный по продвижению мяча через центр. Усугубила проблему дисквалификация его сменщика Сандро Тонали, из-за которой в паре с Франком Кессье было практически некому играть. Другие потери «Милана» — Анте Ребич и Алексис Салемакерс, без которых у Пиоли не осталось вариантов на флангах атаки.



Удивительно, что в таком обескровленном состоянии команды провели чуть ли не лучший матч сезона по командному движению и скорости мяча. Но это факт: топовый прессинг «Милана» продолжался в сумме примерно 60 минут, а «Ювентус» на протяжении всего матча чередовал отрезки стерильного владения с мощным давлением в позиционных атаках.



Проблему опорников Пиоли решил переводом Давиде Калабрии в центр поля. У «Милана» хватает качественных латералей, так что справа вышел Диогу Далот, а ещё в запасе остался Андреа Конти. Леау в центре атаки, Хауге, Чалханоглу, Калабрия (слева направо) под ним – вынужденная, а потому предсказуемая группа атаки, в которой все действующие лица действовали строго по позиции. В качестве усиления остался только Браим Диас.

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Андреа Пирло замаскировал отсутствие обоих основных латералей привычным способом. Справа вышел Федерико Кьеза – он, хотя и вингер, регулярно закрывает в «Ювентусе» весь фланг. Для таких случаев у Пирло есть Данило: он часто играет крайнего из центральных защитников на том фланге, где выходит более атакующий латераль, и страхует его. Слева бровку закрыл Джанлука Фработта. Юниор, но уже провёл несколько матчей в основе.



Первый тайм определил смелый прессинг «Милана». «Ювентус» владел мячом больше 60% времени, но далеко от чужих ворот. Поскольку игроки Пирло отказались от дальних забросов, им приходилось пробиваться сквозь прессинг через мелкий пас. Получалось редко, зато каждый раз было опасно. Пусть гол и родился из чистого индивидуального мастерства Дибалы, уничтожившего защиту одним пасом, – угроза от «Ювентуса» в целом была системной.

Пауло Дибала (с мячом) Фото: Marco Luzzani/Getty Images

У «Милана» было больше подходов в первом тайме, но моменты гостей получались острее. Самый острый придумал Фработта уже на второй минуте, когда разобрался с Далотом на бровке, сделал рывок в штрафную и откатил под удар Дибале на угол вратарской. Удар не получился, но по структуре эпизода это был практически гол – только попади. Кьеза открыл счёт на 18-й минуте, но характерно, что он мог отличиться раньше – и тоже на 18-й, когда чуть не попал по мячу головой после навеса Бонуччи. Гол пришёл в следующей атаке.



Интересная идея Пирло, которая помогала «Ювентус» выходить из-под давления – активная игра в атаке центральных защитников. Уже к исходу получаса и Бонуччи (самый центральный из трёх), и де Лигт сделали по ключевой передаче. То есть с одной стороны, «Ювентус» набивал плохую статистику (стерильное владение мячом), а с другой – в редкие моменты владения на чужой половине распоряжался мячом очень продуктивно, постоянно создавая явные моменты.

«Милан» в ответ на гол прибрал мяч (не 50%, но сильно выравнял владение) и уже сам попробовал проходить прессинг «Ювентуса». Дибала и Роналду играли по центральным защитникам, а когда к ним спускался Кессье, за ним шёл Бентанкур – простая схема, но рабочая. Она вынудила крайних защитников хозяев опускаться ниже. То есть мяч сохранить удавалось, но атакам не хватало развития.



Из собственного владения «Милан» выжал только один опасный дальний удар Чалханоглу (он не получился, но момент был хороший), зато во второй половине тайма наконец стал создавать моменты за счёт прессинга. На 28-й минуте обрезался Рэмси, это привело к опасному удару Леау, с которым справился вратарь. На 31-й минуте после перехвата в центре поля «Милану» удалась быстрая атака, которая закончилась двумя ударами: Чалханоглу и Хауге. Да и ответный гол был забит именно в результате агрессивной игры в прессинге – возможно, даже слишком агрессивной, но судья не увидел фола на Рабьо. Чалханоглу сыграл в корпус, «Милан» перехватил мяч и в три паса дошёл до ворот. Вся атака длилась 11 секунд – вот за этим хозяева и давили на протяжении всего тайма.

Давиде Калабрия сравнивает счёт в матче Фото: Marco Luzzani/Getty Images

После настолько темпового футбола в первые 45 минут основной вопрос был такой: хватит ли «Милану» сил. Хватило минут на 15. В это время шёл футбол, напоминавший первый тайм, и команды выглядели примерно на равных. Но постепенно хозяевам пришлось откатиться назад. «Милан» — не настолько прессингоустойчивая команда, чтобы отдыхать, пасуясь. Поэтому снижение темпа игры означало для «Милана» переход на невыгодный сценарий. Раньше хозяева отдавали мяч и навязывали борьбу, теперь пошла игра на встречных курсах. Обе команды по очереди откатывались назад – и это явно не сильная сторона «Милана».



Второй гол Кьезы родился не в контратаке, но в быстрой атаке, которая началась на своей половине поля и добралась почти до штрафной за 10 секунд. «Милан» не успел расставиться, Кьеза оказался один в один с Эрнандесом на пространстве и лицом к воротам. И даже получил время для пары финтов. Это не самый креативный игрок на свете (даже в «Ювентусе»), но в таких моментах он разбирается отлично.

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На 71-й минуте «Ювентус» провёл ещё одну быструю атаку, которую мог завершать Маккенни (кстати, Роналду сделал отличный пас). Пирло здорово прочувствовал момент, когда соперник сел, и провёл две серии замен. Сначала вышли Кулусевски и Маккенни вместо Дибалы и Кьезы, потом Артур и Бернардески вместо Бентанкура и Рэмси. Структурно «Ювентус» не изменился – те же 3-5-2, переходящие в 4-4-2, (даже ассиметрия сохранилась, потому что Маккенни и Бернардески настолько же по-разному играют на флангах, как Рэмси и Кьеза). Замены просто добавили динамики в игре. После двух мощных подходов в быстрых атаках, «Ювентус» провёл третью – и наконец забил. Это сделал Маккенни, за рывком которого не уследили так же, как пять минут назад. Со второго раза он момент реализовал.



По такой игре «Милан» не за что критиковать. Даже идеальный состав Пиоли уступает составу Пирло по именам, а главное – по глубине. Оказавшись в сложной кадровой ситуации, Пиоли выжал максимум: показал час качественной игры. Если бы «Милану» чуть повезло, как с «Наполи» или «Интером», этого могло и хватить. Но к расстановке сил такой результат не имел бы значения. «Ювентус» сильнее.

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