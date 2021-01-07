Нужен ли Азмун «Боруссии»? Спрос на иранца падает с каждым днём

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может уйти в один из топ-клубов Бундеслиги. Об этом сообщает сайт Tuttomercatoweb.



«Дортмундская «Боруссия» нацелена на «иранского Месси», известного также как Сердар Азмун. По нашей информации, футболист «Зенита» был бы рад переходу в «Боруссию». Российский клуб оценивает его в 20 млн евро», – утверждает источник.



Эта новость – единственный позитивный факт, связанный с выступлением петербуржцев в Лиге чемпионов. «Зенит» был противником немецкой команды на групповом этапе, и, естественно, в «Боруссии» внимательно изучали игру сине-бело-голубых, когда готовились к очным встречам.

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Вполне возможно, что скауты Дортмунда, как и тренерский штаб, высоко оценили иранского нападающего. В таком случае на трансферные планы могла не повлиять даже отставка главного тренера Люсьена Фавра. Хотя матч в Германии Азмун пропустил из-за болезни (до сих пор не забыть, как мучился в атаке одинокий Артём Дзюба!), а сыграл с «Боруссией» только в последнем туре, когда у соперников не осталось турнирной мотивации.



С другой стороны, Сердар не забил ни в одном из четырёх матчей на групповом этапе. В этой Лиге чемпионов он точно не наиграл на предложение от клуба уровня «Боруссии», а с учётом предыдущего розыгрыша не может отличиться в ЛЧ на протяжении восьми туров. Оба своих гола в евросезоне-2019/2020 Азмун забил в первых двух играх в ворота «Лиона» и «Бенфики». Поэтому инсайд от Tuttomercatoweb, откровенно говоря, вызывает большие сомнения. Тот факт, что Азмун наряду с Дзюбой стал лучшим бомбардиром прошлого сезона РПЛ и лидирует в гонке снайперов нынешнего, не имеет особого значения в трансферной истории иранца. Если даже мы перестали всерьёз воспринимать чемпионат России, то что говорить о профессионалах из Бундеслиги?

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Кроме того, с трудом верится в готовность «Зенита» отпустить Азмуна за 20 млн. Петербургский клуб выкупал Сердара у «Рубина» за 12 евро евро, а в таких случаях перепродажа планируется за сумму в два-три раза большую. Учитывая реалии рынка, можно предположить, что чемпионы России согласятся продать иранца за 25 млн, но никак не меньше. В общем-то об этом рассуждал и член трансферного комитета «Зенита» Андрей Аршавин в недавнем интервью на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.



«Мне кажется, вариант (продажи) рассматривался, – рассказал Аршавин. – Просто не успели найти замену, насколько знаю. Вот и всё. Было понимание, что можно расстаться, хорошие деньги. Отпустил бы я Азмуна? За 35 млн – вообще не думая. За 25 – ещё бы поторговался».



Впрочем, на днях Азмуну исполнилось уже 26 лет. Это не такой уж и молодой возраст для трансфера в топ-лигу Европы. Поскольку в еврокубках иранец перестал себя проявлять, спрос на него будет падать с каждым днём. Скорее всего, «Зениту» стоило отпустить нападающего прошлым летом на фоне пика интереса к игроку. Тогда ведь и сам Сердар прямо заявил о желании покинуть Петербург.



«Я в России уже 8 лет, приобрёл там хороший опыт. Хотел бы попробовать новый вызов. Надеюсь, он появится как можно скорее», – признавался Азмун в интервью иранскому телевидению.



В зимнее и летнее окна 2020-го на иранца, по данным различных источников, претендовали «Наполи», «Милан», «Лацио», «Арсенал», «Лестер», «Эвертон», «Вест Хэм», «Кристал Пэлас» и «Атлетико». Очевидно, в тот момент «Зенит» смог бы заработать больше на трансфере Сердара, чем в новом году. Сейчас и слухов-то вокруг нападающего нет за исключением информации про «Боруссию».

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Вдобавок «Зенит» продаст Азмуна, только если найдёт ему адекватную замену, что достаточно непросто в зимнее окно. На рынке РПЛ подходящих кандидатур не видно, а, значит, придётся искать форвардов среди легионеров. Можно, конечно, купить не нападающего, а хавбека, сменив тактическую схему 4-4-2 на 4-3-3 или 4-2-3-1. Тем более петербуржцы, по слухам, продолжают участвовать в гонке за полузащитника «Удинезе» Родриго Де Пауля. Это наверняка пойдёт на пользу Малкому и Себастьяну Дриусси, которые получат возможность играть ещё ближе к чужим воротам. Однако в любом случае «Зениту» нужен и российский форвард, поскольку у Дзюбы с Азмуном просто нет подмены из числа штатных нападающих.



Для Сердара с точки зрения его будущего перехода важнейшее событие – номинация на звание лучшего игрока Азии 2020 года. Иранец занял второе место в голосовании, уступив только корейцу Сон Хын Мину из «Тоттенхэма». Успешный результат поможет какое-то время удерживать трансферную стоимость Азмуна на нормальном уровне, даже несмотря на выступление в откровенно слабом по сравнению с Бундеслигой чемпионате России.



В Дортмунде Азмуна на первых порах ждала бы роль сменщика Эрлинга Холанда. Но понятно, что норвежец не задержится в «Боруссии» надолго. Через полгода-год его заберёт претендент на победу в Лиге чемпионов.