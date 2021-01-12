У «Барселоны» с начала года новая схема. Месси она подходит

29 декабря «Барселона» потеряла очки в матче с «Эйбаром»: схема с тремя защитниками, незабитый пенальти, ошибка Араухо – всё было очень депрессивно. С тех пор сыграно три матча (да, календарь сейчас настолько плотный) – в них «Барселона» одержала три победы, трижды сыграв по одной и той же схеме и с одним и тем же сочетанием в полузащите.



С начала сезона Рональд Куман опробовал пять разных схем. Возможно, он и не собирался отступать от изначально выбранного модуля 4-2-3-1, но травмы внесли коррективы, и ему пришлось постоянно что-то придумывать. Месяц назад, когда эксперименты были в самом разгаре, «Барселону» трясло: нестабильные результаты, системные проблемы с закрытыми командами, и даже Месси иногда выглядел инородным телом в команде.

Прямо сейчас «Барселона» лучше без Месси И другие причины, почему команда выглядела так беспомощно.

Противоречие Кумана. «Барселона» не играет одинаково даже два матча подряд И в ближайшее время ситуация не изменится.

На этом фоне три подряд матча с одинаковой новой схемой и похожими принципами атакующей игры – это достижение. Тем более что одновременно Куману удалось заново встроить в игру «Барселоны» Месси решить старую проблему с «автобусами».



Победы над «Гранадой» и «Уэской» выглядят даже важнее, чем над «Атлетиком». Дело в том, что баски – одна из самых высоко прессингующих команд в Испании. В текущем сезоне «Барселона», сделавшая ставку на скорость атак, справляется с такими соперниками лучше, чем с теми, кто закрывается. «Уэска» в этом смысле – типичный андердог, который защищается низким блоком, а «Гранада» просто презирает высокий прессинг, как мало кто в Европе, защищаться низко для команды Диего Мартинеса – не вынужденный выбор, а философия.



«Барселона» разгромила эту философию — 4:0. Хотя счёт мог быть и скромнее (с первым голом Гризманну повезло, штрафной Месси – не совсем про позиционные атаки), но сам итог матча не вызывает сомнений: победа максимально убедительная. Чтобы к этому прийти, понадобилось сделать несколько изменений.



Формальная расстановка «Барселоны» с начала года – 4-3-3. Классика каталонцев, вот только Куман так не играет: он справедливо опасается оставлять Бускетса одного в опорной зоне и страхует его де Йонгом, которому и самому разгоняться из глубины удобнее. Поэтому даже с переходом на 4-3-3 центральные полузащитники, де Йонг и Педри располагаются несимметрично и выполняют немного разные функции.



Показатели Prog. Distance и Prog. Passes хорошо показывают разницу в ролях полузащитников. Первый означает расстояние, которое игрок двигался к чужим воротам с мячом в ногах. Второй – количество пасов, которые двигают мяч хотя бы на 9 метров к чужим воротам в сравнении с серией предыдущих пасов. У де Йонга в матче с «Гранадой» это соответственно 164 метра и 8 пасов, а у Педри – 32 и 2. Разница колоссальная. В то же время Педри, хоть и был заменён, но всё равно лучший в команде по количеству прессинг-действий (де Йонг – худший).



Конечно, это разные по стилю футболисты, но настолько полярные показатели объясняются не только этим, а ещё и разными задачами. Ключ к этим задачам даёт карта средних касаний матча с «Гранадой». Педри (16-й номер) практически на уровне форвардов, а де Йонг (21-й) – рядом с Бускетсом.

Кстати, сравните с картой предыдущего матча – с «Атлетиком». Позиции 5-го и 21-го номеров почти идентичны.

Время от времени голландец подключался к атакам и заходил в чужую штрафную, но всё-таки это была работа испанца. После смены схемы Педри регулярно занимает позицию центрального нападающего. Это нужно для взаимодействия с Месси.

В новой схеме Месси – формально центральный нападающий, но он, конечно, не ждёт мяч в атаке. Стиль Лео не изменился: он по-прежнему играет в глубине и вообще по всему полю. А Педри здорово чувствует момент, когда нужно стянуть центральных защитников, чтобы дать Месси больше свободы. Когда Месси уходит в глубину, стартует в линию атаки, мешая защитникам пойти за аргентинцем.



Отличный пример – первый гол Месси «Гранаде». Педри выделен в кружок: он играет по центральному защитнику, поэтому тот держит линию. Месси получает свободу между линиями, примет пас от Гризманна и забьёт издали.

Таким сложным образом Куман решил две задачи: сохранил для Месси удобную ему позицию в глубине поля и одновременно получил быстрые фланги – ключевое условие для его стиля. Наличие хотя бы одного вингера, на которого можно играть забросами за спину, Куману необходимо, чтобы ускорять атаки, а Месси часто разворачивается и идёт в центр либо ждёт второй темп. Новая расстановка погасила это противоречие. В матче с «Гранадой» Дембеле тащил мяч к чужим воротам даже больше, чем Месси (191/132 метра), но делал это на рывках и без обводок. Получалось быстро. Кстати, один из голов «Барселона» забила как раз после быстрой атаки: тот самый гол Месси случился после того, как Гризманн протащил мяч с середины поля и своевременно отдал пас.



С одной стороны, в новом стиле были обыграны «Гранада», «Атлетик» и «Уэска» — не топ-клубы. С другой стороны, с начала сезона «Барселона» проиграла «Кадису» и потеряла очки с «Валенсией» и «Алавесом» — командами, которые играют в похожем на «Гранаду» стиле. Это делает победу ценной.



Скорее всего, нынешняя схема и нынешняя роль Месси и полузащитников тоже не окончательная. Это переходный сезон, в котором слишком много переменных. Как минимум всё придётся переиграть с возвращением Фати. Да и Коутиньо, наверное, может быть игроком ротации, но не игроком глухого запаса. Возможно, с появлением Пьянича в старте проблема уязвимости единственного опорника будет не такой острой: он всё-таки быстрее Бускетса. Но даже временный баланс важен.



Это уже не первая тактическая находка Кумана, которая работает. До травмы Фати «Барселона» играла по-другому и тоже впечатляла. Кроме того, трудности с закрытыми командами можно было заметить с начала сезона, они выглядели системными. Даже сейчас вопросы по взламыванию автобусом остаются: у «Барселоны» не было массы моментов с «Гранадой» (хотя была с «Уэской»), а один из голов удалось забить, поймав на перестроении. Но с Дембеле, дисциплинированно закрывающим бровку (голевой пас на Гризманна он отдал практически с боковой линии), разгоняющим атаки Гризманном и Педри, подстраивающимся под свободу перемещений Месси, всё выглядит намного более цельно, чем месяц назад.