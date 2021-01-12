Интересно, «Спартак» покупает Хендрикса уже новому тренеру? Или Тедеско передумал уходить?

Сегодня «Спартак» выходит из отпуска и начинает подготовку ко второй части сезона. Первым новичком команды в 2021 году после прохождения медосмотра должен стать голландский полузащитник ПСВ Йоррит Хендрикс. Для сбычи чемпионских мечт фигура весьма спорная и сомнительная.

«Спартак» мощно раскритиковали за трансфер Хендрикса. А зря Что за загадочного опорного полузащитника приобрели красно-белые.

Много вопросов по однофамильцу великого гитариста, ой много. Прежде всего смущает характеристика игрока, гуляющая по рунету, — опорник, любящий доставлять мяч в атаку. Мол, умеет парень всё — и «шестёрка», и «восьмёрка», и разгоняет, и отдаёт, и вообще на все руки-ноги мастер.



Совсем недавно мы это уже слышали. Гус Тиль тоже всё «умел». Правда, за 16 миллионов. Хендрикс обошёлся «Спартаку» всего в 500 тысяч — потому что летом у него истекает срок контракта с ПСВ. Но стоит ли радоваться такой выгодной сделке? За Баду с Романьоли красно-белые тоже, мягко говоря, не переплатили. Да и вряд ли бы голландский клуб довёл дело до расставания с игроком фактически задарма, будь он действительно ценным кадром.



Моё твердое убеждение: опорник-диспетчер — это утопия. Опорник должен быть опорником, как бойцовская собака должна быть бойцовской собакой. Ничего лишнего ей не нужно, главное — острые клыки, сильные лапы и бесстрашный характер. Опорник — от слова опора. В первую очередь — отбор, единоборства, прессинг. Выжигать, давить, пленных не брать. И только потом техника, пас и прочий тюнинг.



Опорник должен быть чистокровным и лютым злодеем. Джентльменом удачи, идущим на абордаж за всех мягкотелых и бесхребетных. Таким в ЦСКА был Вернблум. Таким в «Спартаке» НЕ был Фернандо, с которым сейчас сравнивают Хендрикса.

Вилка «Спартака». С одной стороны — нужны новички. С другой – кто лишний? Бакаев? Крал? Но пока не будет решения по Тедеско, не будет и ответов. А только потеря времени.

Я уже писал, что «Спартаку» нужны и опорник, и диспетчер. Но не предполагал, что выход из этой трансферной задачки может быть таким хитро выдуманным — попробовать усадить одного игрока сразу на два стула. Опорник-диспетчер — такой уникум в природе, по крайней мере на моей памяти, встречался лишь раз. Имя ему Андреа Пирло.



Зато всего 500 тысяч. И это ещё с российской надбавкой. Новый-старый спортивный директор Дмитрий Попов считает деньги? Так их и Газизов считал. Но фокус в том, что экономия при покупке фундаментального игрока в итоге, как правило, обходится себе дороже.



Барриос — лучший опорник РПЛ — достался «Зениту» за 15 миллионов. В статусе основного игрока сборной Колумбии и «Боки Хуниорс», только что сыгравшего в финале Кубка Либертадорес. Крыховяк «Локомотиву» — за 12. А Хендрикс — за 0,5… Я даже не говорю, что до прошлой недели о нем в России мало кто слышал — Промеса до «Спартака» в наших краях тоже не особо знали (хотя Квинси было 22, а Хендриксу в феврале 26). Положа руку на ромб — тот ли это игрок, который готов стать недостающим пазлом в схеме «Спартака» и привести красно-белых к чемпионству? Ну честно?

Пусть будет — за такие деньги нельзя не взять? Но лимит — всего 8 человек. Занимать одно из считаных мест легионером, который в последнее время даже в ПСВ не был железным игроком стартового состава… Тогда уж лучше своих парней пробовать — того же Бакалюка. Но если говорить о решении чемпионских задач, тут в первую очередь важно качество. И уж на что качественными игроками считались Де Зеув и Тиль, а в «Спартаке» не заиграли. У Хендрикса портфолио всяко победнее будет, чем у соотечественников.



Конечно, многое будет зависеть от тренера. Как доверять станет, как использовать. И здесь возникает ещё один вопрос — может быть, самый главный — кому вообще Хендрикса покупают? Тедеско? Так он же летом уходит. Или всё-таки остаётся?

«Спартак» не смог найти замену Тедеско. Почему все топ-тренеры отказались? Столичный клуб рассматривал разные варианты, но в итоге оставил немца.

Я согласен с Мостовым, который ещё перед Новым годом дал немцу такую оценку: «Тедеско хитрый. Не удивлюсь, если заявление о его уходе окажется пиар-ходом». Раз уж он сейчас не ушёл, то летом и подавно может остаться. «Психанул», «не так поняли» — сказанному после «Зенита» легко можно будет найти объяснение и оправдание. И подписать новый контракт – разумеется, при наличии результата. Иначе какой смысл в этих месяцах безвременья? И с тренера по всей строгости не спросить — он уже чемоданы собрал, и с игроков — они нового босса ждут. Такая ситуация, как сейчас в «Спартаке» — или недоработка руководства (никого не нашли на смену немцу), или Тедеско на самом деле никуда уходить не собирается. В любом случае оправдать эту игру разумов может только лигочемпионское место в двойке и/или выигранный Кубок.



А по поводу Хендрикса я всё-таки склоняюсь к тому, что голландца — и это худший вариант — берут и не для Тедеско, и не для нового тренера, а просто так. Потому что дёшево и сердито. Потому что команде вроде бы (об этом же в газетах пишут!) опорник нужен. Потому что Крал летом может в Англию уехать. А вдруг Хендрикс возьмёт, да и заиграет?



Вот всё у нас так — через «вдруг».