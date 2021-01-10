«Спартак» мощно раскритиковали за трансфер Хендрикса. А зря

Красно-белые близки к первому зимнему трансферу – клуб на официальном уровне подтвердил завершившиеся переговоры с 25-летним опорным полузащитником из ПСВ Йорритом Хендриксом, сделка должна быть окончательно оформлена после прохождения игроком медосмотра.

Новичок “Спартака”. Кто такой Йоррит Хендрикс? Путь от главной звезды до игрока ротации.

Если вы читали комментарии болельщиков, журналистов и даже скаутов на спортивных сайтах и в социальных сетях, то уже наверняка знаете, что «Спартак» совершил дичайшую ошибку: клуб взял ноунейма, резервиста из клуба всего-то чемпионата Голландии, заплатил за это жалкие 500 тыс. евро (и никакое это не достижение, а наоборот!).

Поэтому прежде чем приступать к спортивному разбору футболиста, хочется попытаться чуть скорректировать всеобщую самооценку и уровень притязаний. Для начала важно привести такую информацию: у «слишком дешевого резервиста и ноунейма» к 25 годам набралось 239 матчей за ПСВ, из которых 48 — в еврокубках, он достойно играл против «Барселоны» и «Интера» в Лиге чемпионов, носил время от времени капитанскую повязку, трижды становился чемпионом своей страны, о нем отлично отзывается нынешний главный тренер Роджер Шмидт. А в игрока ротации Хендрикс превратился только сейчас.

Далее вспомним, как «прекрасно» российские клубы провели осень на международной арене, как, например, ЦСКА сыграл два матча с «Фейеноордом» – это важно в контексте пренебрежительного отношения к чемпионату Голландии. Наконец, когда будем хихикать над заплаченными за трансфер 500 тыс евро, вспомним судьбу 18-миллионного Тиля или 12-миллионного Педро Роши. И сделаем осторожный вывод: важно не количество потраченных денег, а соответствие сумме уровню привезённого футболиста. Да, чаще всего эти вещи напрямую связаны, но иногда складываются ситуации, когда футболиста можно взять дешевле рыночной цены.

Теперь перейдём к анализу приобретения.

Какой опорник вообще был нужен «Спартаку»?

Нижний опорный полузащитник – самая проблемная позиция в команде, и её обязательно нужно было усилить именно зимой. Если по поводу остальных линий можно дискутировать, пробовать выискивать внутренние резервы, то отсутствие профильного сильного игрока в опорную зону равнозначно итоговому фиаско.

Главные задачи на зиму-2021. «Спартак» Начинаем нашу традиционную зимнюю серию материалов. Что должны сделать красно-белые, чтобы достойно завершить сезон?

В конце календарного года мы увидели, как тяжело «Спартаку» даются любые продвижения мяча через центральную зону. Команда самоуничтожалась под чужим прессингом и провалила во многом из-за этого матчи с «Сочи» и «Зенитом». При этом в начале сезона, когда на правом фланге играл Зобнин, а в опорной зоне выходил Умяров с навыками первой передачи, тот же выход из-под прессинга давался «Спартаку» гораздо лучше.

Красно-белым важно было взять не разрушителя, как многие думали, а именно опорника с красивыми характеристиками в продвижении мяча при помощи передач. Такая же задача стояла летом, но тогда мнения селекционного отдела и Тедеско разошлись. Доменико предлагали Сангаре (в итоге ушедшего в ПСВ и вытеснившего Хендрикса из состава), тренер отказался – а сейчас клуб вернулся к вопросу.

Общий стиль игры Хендрикса

По функционалу Йоррит, конечно же, никакой не разрушитель стилистики Барриоса. Оптимальной ролью считаю для него позицию разыгрывающего шестого номера, то есть нижнего опорника. Игрок часто любит быть на мяче, опускаться в начале атаки в первую линию билд-апа к центральным защитникам, располагаться между ними или на флангах.

В среднем по текущему сезону принимает Хендрикс принимает от партнёров 40 передач, отдает почти 55 с хорошей точностью в 85,6%. Плюс-минус такие цифры держатся уже три сезона. Ниже приведем таблицу-сравнение Хендрикса и Крала за весь 2020 год.

Навыки продвижения мяча

У Хендрикса красивая левая нога, уверенные чёткие передачи низом на короткие и средние дистанции (мяч не дробит, направляется партнеру в удобную ногу), красивые диагонали. Длинные передачи применяет часто.

На мяче игрок аккуратен, приоритетная цель – сохранить владение, не доставить команде неприятности. С одной стороны это приводит к высокой общей точности передач и маленькому количеству переходов, с другой – навыки продвижения мяча вперёд у голландца не то чтобы уникальные. Очень часто возникают ситуации, когда он в теории может сыграть опаснее, найти кого-то из партнеров между линиями, но Хендрикс не рискует и предпочитает вариант попроще. Чаще его красивые умные передачи направляются ближе к флангам – развороты или забросы в зоны. Разрезающих пасов меньше, хотя исполнять он их тоже способен.

Второй нюанс, который не очень нравится, — действия под активным прессингом соперника. Хендрикс очень комфортно себя чувствует на открытом мяче и без давления – расправляет плечи, поднимает голову, сканирует поле, направляет атаки в нужные зоны. Зато когда нужно принимать мяч, находясь к чужим воротам спиной и сбрасывая давление, он редко рискует – чаще отыгрывает первым касанием назад или в сторону. Предварительно крутит головой несколько раз – оценка ситуации у него присутствует, это здорово. Но вот самостоятельного движения с мячом, будь то стабильные развороты, рывки с мячом, дриблинг – всего этого не хватило. Дриблинга в целом немного – в текущем сезоне 2,29 попытки за 90 минут (в основном – на позиции левого защитника, где вынужденно выходил несколько раз), в прошлом вдвое меньше.

Раз уж мы вспомнили Сангаре, то одно из главных преимуществ ивуарийца по сравнению с Хендриксом – это как раз умение сбрасывать чужое давление самостоятельными разворотами.

Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Поддержка атака в финальной трети и дальний удар

В финальную треть Хендрикс залезает неохотно (не говоря уже о штрафной), зоны там не ищет. Даже в матче против «Витесса» осенью, когда Йоррит играл левую «восьмёрку», а в роли «шестёрки» вышел Сангаре, Хендрикс действовал на одной линии с партнёром, фактически ни разу за 90 минут не предложил себя у чужой штрафной. В среднем за игру у новичка «Спартака» – 0,27 касания в чужой штрафной в текущем сезоне, 0,6 было год назад. Скромные цифры, которые подчёркивают его роль.

Хендрикс при атаке любит оставаться именно в зоне подбора, выполнять роль страхующего, собирать отскакивающие мячи. Эпизодически он может взорваться рывком в какую-то зону, но системности в таких перемещениях по полю нет. Вероятно, присутствует фактор тренерских заданий и ограничений – хотя не думаю, что в «Спартаке» от него ждут игры в роли активной «восьмёрки» а-ля Зобнин, покрывающей пространство.

Недостаток самостоятельного движения с мячом можно было отчасти компенсировать качественным дальним ударом, но и с этим есть проблемы. Удары жутко нестабильные по точности, да и саму позицию он готовит неважно. Иногда залетает (в 2018-м, например, случилось два шикарных гола ударами издали), но в целом компонент развит недостаточно, шаг вперед здесь «Спартак» не сделает. Для наглядности – карта последних 75 ударов новичка.

Сам игрок, похоже, понимает, что удар у него не выдающийся, поэтому прибегает к нему редко – менее одной попытки за 90 минут, часто отдает передачу даже в ситуации, когда теоретически можно попробовать стрельнуть.

Оборона

Как я уже сказал выше, Хендрикс — не явный разрушитель. Но за счёт низкого расположения, адекватной цепкости и мобильности он выполняет достаточно полезных действий в оборонительной фазе. С Барриосом по игре один в один его не сравнить, да и с Зобниным, пожалуй, тоже, но минимально-допустимый набор качеств есть: дисциплина и школа – хорошие, оценка ситуаций – тоже. Тайминг в отборе на «четвёрку с минусом», периодически слишком агрессивно выбрасывается и пролетает мимо мяча, но хуже по сравнению с Кралом в зоне перед штрафной стать не должно.

«Спартак» оставил Тедеско до конца сезона. Этот неочевидный ход вполне может сработать Все думали, что Доменико уйдёт уже зимой. Но кто тогда пришёл бы вместо него? И стало бы лучше?

Резюме

Игрок не уникальный с точки зрения продвижения мяча и доводки его до финальной трети, но справится с задачей глубинного плеймейкинга лучше Крала – это даже не обсуждается. У Хендрикса лучше передача, лучше оценка ситуации на мяче, быстрее поиск вариантов. По типажу ближе к Умярову, но более сложившийся футболист. Если бы Наиль был стабилен и показывал положительную динамику, то можно было бы никого не брать. Но — увы.

На мяче Хендрикс не даст необходимого объёма движения, поэтому Зобнин и Крал теперь будут играть над ним. Это хорошая новость, поскольку Крал снизу начал конкретно ограничивать команду – никаких качеств для «шестёрки» у него нет.

И ещё подчеркнём важные моменты.

Если у «Спартака» был бюджет в районе 10 млн евро на трансфер опорника осенью, это не значит, что сейчас он был такой же. Вероятно, деньги откладываются на другую позицию. Или на другое окно. Или на другого тренера.

Тот факт, что Тедеско летом отказался от Сангаре, а сейчас ему привезли Хендрикса, тоже не показателен. Во-первых, сам тренер за первую часть сезона мог переосмыслить действующий кадровый набор игроков. Во-вторых, оценку игроков от главных тренеров в селекции вообще не нужно принимать за окончательную истину.

Наконец, статус запасного, временно свалившийся на Хендрикса, — тоже не самая показательная история. Повторим: у Йоррита 239 матчей за ПСВ и множество сезонов, когда он был ключевым футболистом. В последние годы заскучал, перестал расти, ещё в сентябре хотел уйти из ПСВ, и именно поэтому клуб активизировал поиск нового нижнего опорника. И купил Сангаре за 9 млн евро. Само собой, сразу же начал его наигрывать — это разумно. Хендрикс превратился в игрока ротации. А когда требовалось – выходил и делал свою работу. В том числе на непрофильной позиции левого защитника.

Конечно же, Хендрикс – это не великолепный трансфер. Но это точечное приобретение из категории «прожиточный минимум», которое в теории должно улучшить структуру «Спартака» и помочь удачно завершить сезон. И важно, что футболист опытный, сложившийся и готов играть прямо сейчас.

Использованы данные Wyscout.