Один из лучших голов в истории АПЛ. Самый легендарный удар Руни

Уэйн Руни повесил бутсы на гвоздь и стал полноценным главным тренером «Дерби Каунти». В карьере легенды английского футбола было очень много самых разных по степени сложности и красоте голов – 313 на клубном уровне и 53 за национальную команду. Но самый памятный мяч нападающий забил, пожалуй, на «Олд Траффорд» в матче «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» в феврале 2011-го.

Несколько лет назад АПЛ организовала голосование среди болельщиков со всего мира с целью определить лучший гол в лиге за всё время её существования. Первое место занял именно мяч, забитый Руни в дерби. За него проголосовали 26% из более 300 тыс. опрошенных!

В 2017 году журналисты BBC провели опрос среди фанатов с той же самой целью — определить лучший гол в истории АПЛ. Первое место занял удар Денниса Бергкампа в матче с «Ньюкаслом», а гол Руни оказался на третьей строчке списка. Таким образом, можно смело называть шедевр англичанина одним из лучших в истории турнира.

Этот легендарный гол был не только эффектным, но и ценным, так как принёс победу «Манчестер Юнайтед». На 78-й минуте игры при счёте 1:1 Пол Скоулз подобрал мяч в центре поля и сделал передачу на правый фланг свободному Нани. Руни в свою очередь хорошо подготовился к навесу португальца от угла штрафной, открывшись за спину Венсану Компани. Нани подал, однако мяч прилетел не в ту точку, где ждал Уэйн. Тогда нападающий принял единственно верное решение, пробив через себя. Удар получился безупречным – без шансов для голкипера «Манчестер Сити» Джо Харта.

«Это был классный гол, – вспоминал Руни в интервью, отвечая на вопрос о забитом в ворота «Манчестер Сити» мяче. – Наверное, прежде в падении я забивал ещё в академии. В том эпизоде небольшой рикошет от защитника позволил мячу сбавить скорость после передачи и залететь мне за спину. Я увидел, что вокруг никого нет, поэтому прыгнул и сложился. Голу придаёт вес то, что я нанёс удар голенью. Это очень сложно».

Уэйн Руни завершил карьеру. Это важное событие для футбола История знаменитого Шрека, который покорил футбольную Англию.

Алекс Фергюсон, как и болельщики, назвал гол Руни своим самым любимым за всю тренерскую карьеру в «Манчестер Юнайтед». Между тем, в том сезоне тренер и игрок были близки к расставанию. Уэйн, признанный игроком года в Англии по итогам 2010-го, подумывал об уходе из «МЮ» из-за разочарования в трансферной политике клуба. В октябре Фергюсон даже заявил на одной из пресс-конференций, что Руни не собирается продлевать контракт, а хочет покинуть команду. Причём слухи отправляли Уэйна в «Манчестер Сити»! Фанаты были рассержены, угрожали отомстить форварду за предательство. Но сэр Алекс всё-таки убедил Руни подписать новый договор. Благодаря мудрости Фергюсона и состоялся один из самых красивых голов в истории АПЛ.