«Спартак» отказался играть с «Зенитом». Или наоборот? Разбираемся

«Спартак» и «Зенит» не смогли договориться о проведении контрольного матча на сборе в Дубае. Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак заявил, что московский клуб отказался проводить встречу с лидером чемпионата России. «Мы предложили сыграть, но «Спартак» отказался. Дело в том, что у «Спартака» своя программа, которая была сверстана раньше», — цитирует Семака «Матч ТВ».
«Спартак» в свою очередь опроверг слова главного тренера «Зенита». Директор по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов прокомментировал слова Сергея Семака. «Я точно так же могу сказать, что «Зенит» отказался. Мы хотели играть 6 февраля, а они — 8-го. Мы предложили сыграть 7 февраля, потому что 8-го вылет обратно в Россию, а «Зенит» задерживается [на сборе в ОАЭ]. Мы предложили им две даты, а они одну, в итоге не смогли договориться», — сказал Фетисов ТАСС.
Отмена контрольной встречи с «Шахтёром»
Два первых сбора красно-белые проведут в Дубае – первый пройдёт с 12 по 24 января, второй – с 28 января по 8 февраля. «Зенит» тоже остановился в Эмиратах: первый сбор — с 15 января до 27 января, второй — с 31 января по 12 февраля. Если у «Спартака» матчи на второй сбор уже запланированы, то у «Зенита» ещё нет. Поэтому сине-бело-голубым было удобнее подстроиться под график народной команды.
6 февраля у красно-белых стоял в расписании матч против «Шахтёра» из Солигорска, но он видимо будет отменён. В Беларуси футбольным клубам с государственным финансированием запрещено проводить учебно-тренировочные сборы за границей. В случае нарушения этого условия команды будут лишены поддержки. Ограничение затронуло и клуб из Солигорска. «Зенит» и «Спартак» не смогли найти компромисс, а красно-белые теперь могут лишиться контрольной встречи на втором сборе.
Реакции читателей «Чемпионата» на несостоявшийся матч
@alwayss:
— «Семак врунишка».
@kalida:
— «Забыли, какую команду Семак тренирует и где живёт».
@novlah:
— «Недавно совсем играли, и так всё понятно, зачем ещё?».
@liman78:
— «Ну не сыграли и ладно. «Спартак» в матче с «Зенитом» не показал своей игры. Это то, что есть. Желаю командам подготовиться без травм. Надо в Европе показывать начинать себя, господа».
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