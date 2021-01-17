Бездарный конец Озила в АПЛ. Как одна из лучших «десяток» мира превратилась в балласт

Журналист The Athletic Дэвид Орнстайн сообщил, что «Арсенал» и Месут Озил договорились о досрочном расторжении контракта, и в ближайшее время полузащитник перейдет в «Фенербахче». В последний раз на поле Озил появился в марте прошлого года в матче против «Вест Хэма» — далее игрок выпал из состава «Арсенала», а в новом сезоне вообще оказался вне заявки клуба на АПЛ и на Лигу Европы.
Всё это время Озил просто тренировался и получал зарплату в размере 350 тысяч фунтов в неделю. Весной игрок отказался от понижения оклада и повис мёртвым грузом на клубе — естественно, «Арсенал» бросил все силы на разрыв контракта (до окончания которого сейчас осталось всего полгода). Если Озил уйдет без компенсации, то «канониры» сэкономят сразу 9,1 миллионов евро. Финал истории близок, и это будет бесславный финал — спустя семь лет «Арсенал» словно от занозы избавляется от игрока, за которого заплатил 42 миллиона евро (пятое место в списке рекордных покупок клуба за всю историю) и у которого был потенциал стать настоящей легендой «Эмирейтс».
Летом 2013 года Озил переходил в «Арсенал» в ранге игрока мирового уровня. Он оформил 52 голевые передачи за три сезона в «Реале», считался одной из лучших «десяток» в мировом футболе и как машина создавал хитрыми и непредсказуемыми пасами моменты для партнеров. Можно сколько угодно говорить о нестабильности «Арсенала» при позднем Венгере, о том, что Озил терялся в больших матчах, но именно француз понимал, как нужно использовать немца на поле. Пик пришёлся на первую половину сезона-2015/16, когда Месут за полгода оформил 16 голевых передач в АПЛ (всего 19 за сезон). До стабильности времён «Реала» 2010-2012 годов было далеко, но при Венгере Озил долгое время оставался важным игроком команды, который играл ключевую роль в конструировании атак.
Месут Озил и Арсен Венгер (в центре)
Фото: Clive Rose/Getty Images
Так почему же всё дошло до такого абсурда, когда в возрасте 32 лет (ну взял же летом «Арсенал» 32-летнего Виллиана, например) футболист не играет и напоследок получает прощальный пинок под зад от своего клуба?
Причин несколько. Первая — Озил стал заложником своего игрового стиля. Роль чистой «десятки» умирает в мировом футболе — сейчас все интересные созидатели либо представляют собой монолитный сплав качеств (тот же Де Брёйне по работоспособности и оборонительным навыкам находится на совершенно другом уровне, как и Бруну Фернандеш), либо ковыряются в клубах попроще, где им предоставлена желаемая свобода действий.
И если Венгер ещё как-то встраивал Озила в свою систему (хотя это не всегда шло на пользу «Арсеналу» — в тех же матчах против серьезных соперников, которые порождали тонну шуток на тему «Озила-невидимки»), то при Эмери и Артете недостатки Месута окончательно перевесили его сильные качества. Упала вовлеченность Озила в игру «Арсенала» — если в последнем сезоне Венгера чаще Месута с мячом встречался только Гранит Джака, то уже при Эмери при адекватной временной выборке (1751 минута на поле у Озила) впереди немца по среднему количеству передач за 90 минут были Торрейра, Монреаль, Косельни, Гендузи и всё тот же Джака.
Изменилась средняя позиция немца на поле. В мощном сезоне-2016/17 даже по тепловой карте видно, как Озил действовал по всей ширине поля — был активен в полуфлангах и в зонах перед штрафной площадью соперника:
Сравните это с тепловой картой по сезону-2019/20. Озила просто не существовало в его любимых зонах между оборонительными линиями. Вместо этого немец уныло ковырялся ближе к правому флангу:
Это привело к падению главных для Озила показателей — передач с продвижением (progressive passes) и ключевых передач (key passes). Если по ключевым передачам за игру Озил благодаря своей технике и видению поля как-то держал уровень (2.27 плохие цифры для Озила, но адекватные для АПЛ — в «Ливерпуле» больше было только у Трента, к примеру), то в плане продвижения мяча глубоко просел. Как раз из-за упавшей вовлеченности в игру «Арсенала».
С уходом Венгера и изменением системы «Арсенала» влияние Озила на игру команды стремительно упало, а недоработки немца в обороне выходили на первый план — например, в финале Лиги Европы против «Челси», где Месут был пассивен в единоборствах и буквально отскакивал от чужих игроков. «Арсенал» проиграл тот матч со счетом 1:4.
После нескольких попыток встроить Озила обратно в стартовый состав от немца отказался и Артета. Впрочем, есть версия, что на решение Артеты повлияли и неигровые моменты. В декабре 2019-го Озил у себя в твиттере выступил против репрессий Китая в отношении уйгуров — «Арсенал» сразу получил бан на китайском ТВ. А весной, во время локдауна, Месут отказался от понижения зарплаты.
По зарплате — отдельный пункт. Как уже упоминалось выше, Озил зарабатывает 350 тысяч фунтов в неделю. Такую жирную личку ему отвесили в начале 2018 года — гениальное решение для 29-летнего игрока с учётом того, что уже летом того же года Венгер покинул «Арсенал». Видимо, в клубе считали, что Унаи Эмери успешно сработается с Озилом, но как-то не срослось. А что можно сказать о мотивации игрока, который уже в возрасте 21 года откровенно пинал балду на поле в полуфинале чемпионата мира против сборной Испании, пока Хедира и Швайнштайгер метались между Бускетсом, Хави и Иньестой? Вопрос открытый.
В том, что Озил исчез как игрок, в равной степени виноваты обе стороны — как клуб, так и сам Месут. У «Арсенала» в последние годы происходит настоящий хаос в плане принятия управленческих решений (трансферы, контракты игроков, назначение тренеров) — ситуацию усугубляет общий игровой регресс, на течение которого даже Озил со своими созидательными способностями не способен повлиять. Но и сам немец благополучно на всё забил — за карьеру уже накопилась масса историй, по которым можно понять, что Озил не самый простой человек (ситуация с уходом из сборной Германии, например).
Что остаётся талантливому, но отвергнутому изменчивым миром парню? Исправно ходить на тренировки, пока на карту падает огромная зарплата, критиковать клуб за то, что поддержали BLM, а уйгуров — нет. Ну и готовиться к переезду в «Фенербахче». Праймовый Озил — уже история, зафиксированная в куче нарезок с его фирменными радиоуправляемыми передачами. Звезда АПЛ, игрок удивительного интеллекта, превратился в проблемный, никому не нужный балласт — новые условия и требования современного футбола сожрали немца, который и сам не стремился к адаптации к новой внешней среде.
Однако фанаты «Фенербахче» — счастливчики. У них будет шанс еще немного посмотреть на уникальные передачи Озила. А у поклонников чемпионата Англии и «Арсенала» уже такого шанса не будет.
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