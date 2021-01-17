Бездарный конец Озила в АПЛ. Как одна из лучших «десяток» мира превратилась в балласт

Журналист The Athletic Дэвид Орнстайн сообщил, что «Арсенал» и Месут Озил договорились о досрочном расторжении контракта, и в ближайшее время полузащитник перейдет в «Фенербахче». В последний раз на поле Озил появился в марте прошлого года в матче против «Вест Хэма» — далее игрок выпал из состава «Арсенала», а в новом сезоне вообще оказался вне заявки клуба на АПЛ и на Лигу Европы.

Всё это время Озил просто тренировался и получал зарплату в размере 350 тысяч фунтов в неделю. Весной игрок отказался от понижения оклада и повис мёртвым грузом на клубе — естественно, «Арсенал» бросил все силы на разрыв контракта (до окончания которого сейчас осталось всего полгода). Если Озил уйдет без компенсации, то «канониры» сэкономят сразу 9,1 миллионов евро. Финал истории близок, и это будет бесславный финал — спустя семь лет «Арсенал» словно от занозы избавляется от игрока, за которого заплатил 42 миллиона евро (пятое место в списке рекордных покупок клуба за всю историю) и у которого был потенциал стать настоящей легендой «Эмирейтс».



Летом 2013 года Озил переходил в «Арсенал» в ранге игрока мирового уровня. Он оформил 52 голевые передачи за три сезона в «Реале», считался одной из лучших «десяток» в мировом футболе и как машина создавал хитрыми и непредсказуемыми пасами моменты для партнеров. Можно сколько угодно говорить о нестабильности «Арсенала» при позднем Венгере, о том, что Озил терялся в больших матчах, но именно француз понимал, как нужно использовать немца на поле. Пик пришёлся на первую половину сезона-2015/16, когда Месут за полгода оформил 16 голевых передач в АПЛ (всего 19 за сезон). До стабильности времён «Реала» 2010-2012 годов было далеко, но при Венгере Озил долгое время оставался важным игроком команды, который играл ключевую роль в конструировании атак.

Месут Озил и Арсен Венгер (в центре) Фото: Clive Rose/Getty Images

Так почему же всё дошло до такого абсурда, когда в возрасте 32 лет (ну взял же летом «Арсенал» 32-летнего Виллиана, например) футболист не играет и напоследок получает прощальный пинок под зад от своего клуба?



Причин несколько. Первая — Озил стал заложником своего игрового стиля. Роль чистой «десятки» умирает в мировом футболе — сейчас все интересные созидатели либо представляют собой монолитный сплав качеств (тот же Де Брёйне по работоспособности и оборонительным навыкам находится на совершенно другом уровне, как и Бруну Фернандеш), либо ковыряются в клубах попроще, где им предоставлена желаемая свобода действий.



И если Венгер ещё как-то встраивал Озила в свою систему (хотя это не всегда шло на пользу «Арсеналу» — в тех же матчах против серьезных соперников, которые порождали тонну шуток на тему «Озила-невидимки»), то при Эмери и Артете недостатки Месута окончательно перевесили его сильные качества. Упала вовлеченность Озила в игру «Арсенала» — если в последнем сезоне Венгера чаще Месута с мячом встречался только Гранит Джака, то уже при Эмери при адекватной временной выборке (1751 минута на поле у Озила) впереди немца по среднему количеству передач за 90 минут были Торрейра, Монреаль, Косельни, Гендузи и всё тот же Джака.

Изменилась средняя позиция немца на поле. В мощном сезоне-2016/17 даже по тепловой карте видно, как Озил действовал по всей ширине поля — был активен в полуфлангах и в зонах перед штрафной площадью соперника:

Сравните это с тепловой картой по сезону-2019/20. Озила просто не существовало в его любимых зонах между оборонительными линиями. Вместо этого немец уныло ковырялся ближе к правому флангу:

Это привело к падению главных для Озила показателей — передач с продвижением (progressive passes) и ключевых передач (key passes). Если по ключевым передачам за игру Озил благодаря своей технике и видению поля как-то держал уровень (2.27 плохие цифры для Озила, но адекватные для АПЛ — в «Ливерпуле» больше было только у Трента, к примеру), то в плане продвижения мяча глубоко просел. Как раз из-за упавшей вовлеченности в игру «Арсенала».

С уходом Венгера и изменением системы «Арсенала» влияние Озила на игру команды стремительно упало, а недоработки немца в обороне выходили на первый план — например, в финале Лиги Европы против «Челси», где Месут был пассивен в единоборствах и буквально отскакивал от чужих игроков. «Арсенал» проиграл тот матч со счетом 1:4.



После нескольких попыток встроить Озила обратно в стартовый состав от немца отказался и Артета. Впрочем, есть версия, что на решение Артеты повлияли и неигровые моменты. В декабре 2019-го Озил у себя в твиттере выступил против репрессий Китая в отношении уйгуров — «Арсенал» сразу получил бан на китайском ТВ. А весной, во время локдауна, Месут отказался от понижения зарплаты.

По зарплате — отдельный пункт. Как уже упоминалось выше, Озил зарабатывает 350 тысяч фунтов в неделю. Такую жирную личку ему отвесили в начале 2018 года — гениальное решение для 29-летнего игрока с учётом того, что уже летом того же года Венгер покинул «Арсенал». Видимо, в клубе считали, что Унаи Эмери успешно сработается с Озилом, но как-то не срослось. А что можно сказать о мотивации игрока, который уже в возрасте 21 года откровенно пинал балду на поле в полуфинале чемпионата мира против сборной Испании, пока Хедира и Швайнштайгер метались между Бускетсом, Хави и Иньестой? Вопрос открытый.



В том, что Озил исчез как игрок, в равной степени виноваты обе стороны — как клуб, так и сам Месут. У «Арсенала» в последние годы происходит настоящий хаос в плане принятия управленческих решений (трансферы, контракты игроков, назначение тренеров) — ситуацию усугубляет общий игровой регресс, на течение которого даже Озил со своими созидательными способностями не способен повлиять. Но и сам немец благополучно на всё забил — за карьеру уже накопилась масса историй, по которым можно понять, что Озил не самый простой человек (ситуация с уходом из сборной Германии, например).

Лучшее, что можно сделать с фактом ухода Озила из сборной, не обсуждать его Максимально паршивая история.

Что остаётся талантливому, но отвергнутому изменчивым миром парню? Исправно ходить на тренировки, пока на карту падает огромная зарплата, критиковать клуб за то, что поддержали BLM, а уйгуров — нет. Ну и готовиться к переезду в «Фенербахче». Праймовый Озил — уже история, зафиксированная в куче нарезок с его фирменными радиоуправляемыми передачами. Звезда АПЛ, игрок удивительного интеллекта, превратился в проблемный, никому не нужный балласт — новые условия и требования современного футбола сожрали немца, который и сам не стремился к адаптации к новой внешней среде.



Однако фанаты «Фенербахче» — счастливчики. У них будет шанс еще немного посмотреть на уникальные передачи Озила. А у поклонников чемпионата Англии и «Арсенала» уже такого шанса не будет.