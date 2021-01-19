Анчелотти подарил АПЛ нового топ-форварда. История о том, как € 2 млн превратились в 45

«Шеффилд Юнайтед» нанял Дэвида Ансуорта для работы с академией в 2012 году. Специалисту не потребовалось много времени, чтобы идентифицировать главный талант – 15-летний Доминик Калверт-Льюин произвёл впечатление ещё за пределами футбольного поля. «Мне сразу бросилось в глаза, как он работает в спортивном зале. Тогда я подумал: «Вау, это невероятный атлет», – рассказал Ансуорт.

Начинал опорником, играл с одним глазом

В «Шеффилде» видели потенциал Доминика, но не спешили внедрять юных воспитанников в основу. Клуб застрял в третьем дивизионе, поэтому опирался на опытных игроков – было не до экспериментов. Калверт-Льюин взрослел и понимал, что может больше, чем гонять за команду U18. Часть первой зарплаты парень отдал маме, отложил в заначку 20 фунтов, а на оставшиеся деньги купил пальто от американского модельера Ральфа Лорена. Дом стремился к жизни взрослого футболиста и хотел выбраться из молодёжек.



Молодой тренер Трэвис Биннион (сейчас работает в «МЮ») перевёл парня из центра полузащиты в центр нападения и предложил краткосрочную аренду в шестой дивизион – уровень так себе, зато можно проверить силы с настоящими мужиками. 17-летний Калверт-Льюин с радостью отправился в «Стейлибридж Селтик», но в первом же матче столкнулся с суровой реальностью, где никому не было дела до его модной одежды.

Доминик Калверт-Льюин Фото: Alex Livesey/Getty Images

Дебют выпал на местное дерби с «Хайд Юнайтед». В первом тайме юный форвард получил сильный удар по голове. Картинка двоилась, а под глазом вылез большущий синяк. В перерыве Доминику предложили замену, но он понимал: упустит шанс сейчас – вернётся в «Шеффилд» без практики. На второй тайм Калверт-Льюин вышел с полностью закрытым глазом, но забил и принёс команде победу. За шесть недель в клубе игрок оформил пять голов в шести играх.



«Я осознал, что значит играть перед фанатами, играть в настоящий мужской футбол. Это определённо помогло мне сделать шаг вперёд», – вспоминал Дом. Для скромного клуба Калверт-Льюин превратился в мини-легенду. В «Стейлибридже» гордятся, что за них играл футболист сборной Англии. Болельщики совсем растаяли, когда Доминик отдал подписанную футболку «Эвертона», чтобы собрать средства для похорон одного из фанатов.



После продуктивной аренды нападающий дебютировал за основу «Шеффилда», съездил ещё в одну командировку в «Нортхэмптон» (на этот раз в четвёртый дивизион) и, казалось, созрел для стабильных выступлений за родной клуб. «Шеффилд» как раз возглавил Крис Уайлдер, работавший с Домиником в «Нортхэмптоне».

Достался «Эвертону» за копейки, учился у Руни

К тому времени Ансуорт уже несколько лет тренировал «Эвертон» U23, но не спускал глаз с Калверт-Льюина. Коуч убедил руководство «ирисок» потратить на страйкера меньше 2 млн евро и не прогадал. По оценке Transfermarkt, сейчас Доминик стоит 45 млн евро – дороже из английских центрфорвардов только Гарри Кейн (Маркус Рэшфорд не в счет – он чаще играет на фланге).



«На моём лице до сих пор возникает улыбка, когда я вспоминаю, как нам удалось переманить его к себе. Я работал с Домиником в «Шеффилде» и следил за его выступлениями в арендах», – радовался Ансуорт. Калверт-Льюин попал в «Эвертон», когда Ромелу Лукаку проводил последний сезон за клуб. Весной 2017-го с Домиником перезаключили контракт на пять лет и отпустили на чемпионат мира U20.

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

На турнире в Южной Корее нападающий забил дважды: Аргентине на групповом этапе и Венесуэле в финале. В главном матче гол Калверт-Льюина оказался единственным, но этот факт не подорвал крышу игроку: «Забить решающий гол это круто, но я не могу слишком долго упиваться моментом. Я очень горжусь этим голом, но мне ещё нужно многое доказать».



В следующем сезоне в «Эвертоне» сменились три тренера, но Доминик сделал настоящий прорыв: вышел на поле 44 раза. 32 матча Калверт-Льюин сыграл рядом с Уэйном Руни, который с радостью делился опытом с молодым игроком. «После ухода из «Эвертона» Руни оставил дверь открытой – я могу обратиться к нему по любому вопросу и очень благодарен за это», – признался Дом.



В сезоне-2018/2019 именно Калверт-Льюин должен был стать главным человеком в атаке «Эвертона», но планы нарушил новичок Ришарлисон. Бразилец забил 13 мячей в АПЛ, в то время как англичанин отличился всего шесть раз. Тем не менее Доминик не потерял уверенность в себе и продолжил работать. А перед началом нового сезона вообще запросил девятый номер.

Взял лучшее у Индзаги и Левандовского, похож на Роналду

Переломный момент случился, когда «Эвертон» возглавил Карло Анчелотти в декабре 2019-го. Итальянец не стал покупать нового нападающего в зимнее трансферное окно, и Калверт-Льюин расцвел. В первых 11 матчах АПЛ при Анчелотти Дом забил восемь мячей, а в октябре получил первый вызов в национальную сборную. «У Доминика есть всё, чтобы стать одним из лучших страйкеров Англии и Европы. Он быстр, техничен, силён в воздухе и работает на команду. А его желание развиваться впечатлило меня с первых дней в клубе», – заявил Карло.

«Эвертон» лидирует в АПЛ. Как это получилось? Конечно, фавориты подвели. Но не только.

Анчелотти посоветовал нападающему изучить манеру игры бывшего подопечного Филиппо Индзаги, который большую часть голов забил в касание. Доминик засел перед YouTube и порадовал тренера: «Форвард должен быть сфокусирован в штрафной площади. Игра Калверт-Льюина улучшилась именно в этой части поля». Также Дом берёт пример с Роберта Левандовского: «Я изучаю его игру. Смотрю, как он выбирает позицию. Мне кажется, у нас схожие данные».

А вот сын и помощник Карло, Давиде Анчелотти, сравнивает Калверт-Льюина с Криштиану Роналду: «Особенность Доминика в том, что он, как и Роналду, очень хорошо знает своё тело». С физикой англичанина и впрямь всё в порядке. Ещё до прихода Анчелотти Дом выложил в «Инстаграме» фото с массивным прессом. После сравнения с другими снимками болельщики подумали, что это фотошоп, и высмеяли футболиста в комментариях. Медиа подхватили историю, но оказалось, что фото настоящее.



Сходство с Роналду зафиксировал и Нил Смит – автор книги «Футбольная биомеханика». «Они оба высокие, относительно худые, но мускулистые. И Роналду, и Калверт-Льюин способны предугадывать полёт мяча», – заметил профессор. Доминик на самом деле хорош в игре на втором этаже: в нынешнем сезоне АПЛ он забил четыре из 11 мячей головой.

Сегодня 23-летний Калверт-Льюин – один из лучших бомбардиров Премьер-лиги. За весь прошлый сезон в составе «Эвертона» он настрелял 15 голов. Сейчас лишь середина сезона, а на счету футболиста уже 14 забитых мячей. Для Доминика в этом нет ничего удивительного: «Я всегда верил, что достигну такого уровня. Иногда дело в возрасте и зрелости. Я был терпелив, а теперь пожинаю плоды».