«Эвертон» лидирует в АПЛ. Как это получилось?

Турнирная таблица любого чемпионата в течение первого месяца – это относительно хаотичное сочетание фаворитов, которые набирают очки независимо от физической формы, и случайных посетителей, которые ошиблись этажом и чьи результаты не отражают качества игры. Но Англия в этом сезоне отличается: турнирная таблица не только странная, но и каждая команда-сенсация в топе занимают своё место абсолютно по делу. В смысле, по игре.

«Лестер» в гостях разгромил «Сити», что в принципе снимает вопросы о справедливости настолько высокого места. Брендан Роджерс в течение крошечной паузы совершил чудо: перестроил команду, так что она даже не заметила отсутствия Джеймса Мэддисона. Вилфред Ндиди превратился в центрального защитника, а Тимоте Кастань уничтожает правый фланг так же дерзко, как в прошлом сезоне Бен Чилуэлл уничтожал левый. Всё это не делает «Лестер» претендентом на титул или фаворитом на место в четвёрке – но даже промежуточно настолько качественная игра удивляет, учитывая сколько проблем было в команде всего пару месяцев назад.

«Астон Вилла» удивила ещё сильнее. По-хорошему, эта команда вообще не должна была оставаться в АПЛ: по сравнению с «Борнмутом» она набрала всего одно лишнее очко, которое получила с «Шеффилдом» из-за сбоя технологии определения гола. Но сейчас об этом странно вспоминать. «Вилла» невероятно прибавила в реализации стандартов. Единственный гол «Шеффилду» был забит после углового, «Фулхэму» тоже забили после стандарта, а ещё два раза «Ливерпулю». Плюс Джек Грилиш просто в фантастической форме и уничтожает соперников во всех фазах атаки: в трёх матчах у него три гола, три голевых паса и один предголевой. Можно ожидать спада «Виллы» одновременно с его личным спадом, но пока он так тащит команду, она будет превосходить ожидания.

Что «Ливерпуль» потерял в матче с «Астон Виллой» (кроме очков) И как оценить этот ненормальный результат.

На самом верху «Эвертон» с четырьмя победами в четырёх турах и ещё более впечатляющим результатом, если учитывать все турниры: семь побед из семи. С клубом такое бывало только раз – в 1894 году. Карло Анчелотти и его игроки купаются в признании: итальянец стал тренером месяца, а Калверт-Льюин – игроком.

Хороший старт «Эвертона» трудно назвать сенсацией. От клуба многого ждали (лично я в том числе). Месяц назад на «Чемпионате» вышла статья о том, почему «Эвертон» наконец может выстрелить. И тем не менее, настолько убедительный старт всё равно превзошёл ожидания.

Анчелотти провалил концовку сезона. Но уже получил двух знакомых топ-игроков С Хамесом «Эвертон» наконец может выстрелить.

Анчелотти сухо одолел в гостях качественный «Тоттенхэм», не заметил «Вест Бромвич», весело перестрелял «Брайтон» и выжал волевую победу над «Кристал Пэлас». Разные по сценарию победы, в которых команда демонстрировала одни и те же черты.

Как «Эвертон» играет

«Футбол – простая игра. Поле одинаковое, ворота всегда на одном месте, мяч круглый. Ничего сложного». Этими словами Анчелотти ответил, как ему удалось так быстро встроить Хамеса Родригеса в игру команды. Афористично сказано, но на первый взгляд слишком неконкретно. А на второй – эти слова идеально описывают «Эвертон». Это очень простая команда.

Фото: Bradley Collyer — Pool/Getty Images

Летом Анчелотти получил не только Хамеса, но и сразу двух опорников. Некоторые (в том числе я) считали, что это дублирующие покупки и Абдулай Дукуре будет дублёром Аллана. Вышло по-другому: оба играют в старте, а вместе с ними и Андре Гомеш, ещё один игрок, который компенсирует нехватку креативности позиционной дисциплиной. «Эвертон» играет по схеме 4-3-3 сразу с тремя оборонительными игроками. А за отвечает группа атаки с поддержкой крайних защитников.

Внутри группы полузащиты, конечно, есть разделение ролей: Аллан – просто монстр единоборств, Дукуре больше тащит мяч на дриблинге, а Гомеш ищет зоны и вырезает длинные диагонали, но без мяча эта тройка превращается банду из неблагополучного района, которая вышла на прогулку поздним вечером. На троих они совершают в среднем 12 попыток отбора за 90 минут. Это больше любой тройки полузащитников любого другого клуба АПЛ. По сумме успешных отборов и перехватов за матч команда в целом лидирует в АПЛ (35 действий за матч), опережая даже ненормальный «Лидс» (34 действия).

Тройке полузащитников во второй трети помогают крайние защитники и – внезапно – Ришарлисон. Бразилец, которого когда-то купили за 50 млн евро, до сих пор не стал большой звездой, но 50 млн за него уже не кажутся глупостью. Он приносит массу пользы и с мячом, и без мяча. У Ришарлисона двойная роль: он отвечает за смену схему при эпизодическом переходе на 4-4-2 в обороне и отлично справляется с этой задачей. В первом туре с «Тоттенхэмом» Ришарлисон чаще опекал Лукаса Моуру, чем сам ходил в атаку. Яркий факт, который иллюстрирует его стиль: из 10 его отборов в четырёх матчах 6 совершены на первой трети поля. Бразилец пашет от штрафной до штрафной – и при этом не забывает давать объём в атаке.

В атаке от игроков «Эвертона» (кроме Хамеса) требуются достаточно простые действия. Атаки правым и левым флангом заметно отличаются. Слева много забеганий на флангах с созданием большинства, чтобы подготовить навес. И много навесов. За них отвечает Люка Динь: он в тройке самых навешивающих игроков лиги.

Фото: Nick Potts — Pool/Getty Images

У Ришарлисона больше вариативности. При атаках левым флангом он смещается в полуфланг и разыгрывает мяч, либо (редко) сам бьёт издали. Если атаки идёт справа, он становится ещё одним форвардом: замыкает дальнюю штангу или ждёт вторые мячи. Смещение с последующим ударом однажды получилось опасным (на 72-й минуте в матче с «Тоттенхэмом»), а бба основных приёма уже привели к голам.

Пример номер один. Атака справа, Калверт-Льюин в центре штрафной, Ришарлисон – на дальней штанге. Удар не получился, но всё равно закончился голом.

Пример номер два. Атака слева, Ришарлисон тащит мяч в центр, отдаёт Хамесу и продолжает движение. Хамес проигнорировал рывок и забил дальним ударом, но Ришарлисона всё равно нужно отметить: он предложил отличное продолжение атаки через стеночку.

Ещё одно качество Ришарлисона, которое он пока не превратил в голы (но рано или поздно превратит) – своевременные рывки в штрафную под разрезающие передачи Хамеса. До трансфера колумбийца в «Эвертоне» просто некому было делать такие сложные по исполнению пасы, а сейчас они уже несколько раз приводили к опасным моментам. И однажды к голу: Хамес исполнил заброс, а Ришарлисон прострелил на Калверта-Льюина.

Доминик забил 10 голов с начала сезона. Шесть в четырёх турах АПЛ, три в кубке и ещё один – в дебютном матче за сборную Англии. Это лучший период его карьеры, но стоит сказать, что дело не только в нём: он никогда раньше не получил столько удобных нацеленных пасов в штрафную. С начала сезона он наносит 3,8 удара за 90 минут – почти на полтора удара больше, чем в прошлом сезоне. А главное, 1,5 удара из этих 3,8 приходятся на вратарскую площадь. То есть он уничтожает соперников с минимального расстояния. «Эвертон» намного лучше, чем в прошлом сезоне, доставляет мяч в штрафную. И дело, конечно, не только в навесах. Дело в том, что сейчас навесам есть альтернатива.

В то время, как большинство игроков «Эвертона» выполняют достаточно схематичные несложные роли, Хамес решает принципиально другие задачи. Он вносит в игру хаос и непредсказуемость. Хамес – лучший в «Эвертоне» по количеству пасов под удар за матч (3), по количеству длинных пасов (7) и пасов вразрез линии защиты (0,3), второй по количеству обводок (2) и заработанных фолов (2,8), третий по ударам (2,5). Другими словами, он делает всё. Пока его партнёры делают строго то, что у них получается лучше всего, Хамес уничтожает соперников за счёт тотальной свободы. По показателю Shot-Creating Actions (действий, которые привели к удару, включает пасы, обводки, фолы и удары с последующими добиваниями) Хамес – третий в АПЛ, уступая лишь Салаху и де Брёйне и опережая Грилиша и Кейна.

На что «Эвертон» претендует

Анчелотти пока не решил проблемы в защите. На старте сезона команда пропускает больше гола за игру, хотя из топ-клубов встречалась только с «Тоттенхэмом». «Эвертон» допускает даже больше Deep Completions (это пасы низом в радиус 18 метров от ворот, не считая навесов) у собственных ворот, чем делает у чужих. С другой стороны, «Эвертон» мог бы пропустить и меньше, если бы не Пикфорд.

Вратарь, претендующий на место в сборной Англии, выглядит слабым местом из-за голов вроде этого.

В последний день трансферного окна «Эвертон» арендовал у «Ромы» Робина Ольсена. Это явный признак того, что в клубе видят проблему, но сомнительное решение. Ольсен и сам далеко не безупречен в плане стабильности. Возможно, конкуренция поможет Пикфорду прибавить, но в данный момент вратарская позиция выглядит проблемой, которая может стоить команде очков.

«Эвертон» вряд ли сможет сохранить текущую форму на весь сезон – хотя бы потому, что дико зависит от Хамеса, а Хамес – травматиынй игрок. В последний раз он играл больше 30 матчей в чемпионате ещё в «Монако» в сезоне 2013/14. Но от «Эвертона» и не требуется такого хода в течение всего сезона. После нескольких сезонов дорогих закупок и провальной игры для клуба будет успехов просто до конца бороться за еврокубки.

25 вопросов перед стартом чемпионата Англии Огромный текст про всех-всех-всех.

Задача разбить большую шестёрку сейчас выглядит реалистично. Остальное будет зависеть от деталей: количества матчей Хамеса, реализации Калверта-Льюина, отсутствия удалений и дисквалификаций Аллана и ошибок Пикфорда. Сам Анчелотти мудро избегает вопросов о целях. Упоминание Лиги чемпионов на первой пресс-конференции после назначения в прошлом декабре («Мы хотим быть конкурентоспособными и бороться за Лигу чемпионов или Лигу Европы») – остаётся единственным за все девять месяцев его работы.

Анчелотти не говорит о целях, зато много говорит о своих игроках. Называет Калверта-Льюина одним из 10 лучших форвардов, с которыми работал. Учитывая, что он работал ещё с Шевченко и Дрогба, а ещё Левандовским и Роналду, такие комплименты не могут не впечатлять. А в конце сентября Анчелотти сравнил Шеймуса Коулмена с Мальдини и Рамосом. Звучит немного безумно, но там важен контекст: Карло сравнивал не чисто игровые качества, а лидерские и значимость для раздевалки. В любом случае, даже если его комплименты избыточны, пока они работают.

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