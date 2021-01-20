Был капитаном «Спартака», обидно пролетел мимо Евро и пропал из виду. Где сейчас Дикань

Андрей Дикань для болельщиков «Спартака» — знаковая фигура. Украинский вратарь пробыл в клубе недолго (с 2010-го по 2014 годы), но успел полюбиться фанатам красно-белых. Он совершал невероятные сейвы, но самое главное – действовал надёжно, не допуская серьёзных ошибок.

После «Спартака» Дикань ещё немного поиграл в «Краснодаре», а закончив с футболом, пропал из виду. Вспоминаем карьеру украинского кипера и рассказываем, чем он занимается сейчас.

Начало карьеры, переезд в Россию и слава вратаря-бомбардира

Дикань родился в футбольном городе Харькове, но начинал карьеру на Луганщине. Первым клубом Андрея стал ровеньковский «Авангард», представлявший «подвал» украинского футбола. «Я заканчивал училище физкультуры в Харькове, и меня отправили в «Авангард» на стажировку. Всего нас на просмотр приехало 9 человек. Поселили в детском саду — половина сразу испугалась и уехала! Я настолько хотел играть, что мне было всё равно», — признался недавно Дикань в интервью украинскому YouTube-каналу Stargorod Sport.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Вместе с командой Дикань прошёл путь от четвёртой до второй лиги. А в 22 года совершил ещё один отважный поступок – махнул на край России, в Хабаровск. Олегу Смолянинову, главному тренеру «Авангарда», предложили возглавить местный СКА, и он сколотил на Дальнем Востоке бригаду из своих соотечественников. К 2002 году в «СКА-Энергии» насчитывалось аж 11 украинцев! «Нас называли «хохлами», но мы не обижались», — вспоминал Дикань.



В СКА за Андреем прослыл вратарём-бомбардиром, хабаровским Чилавертом. С подачи главного тренера Дикань стал штатным пенальтистом: в сезоне-2001 забил 6 мячей! «У нас в играх один не забил, другой. А на тренировках всё равно же балуемся, бьём пенальти. У меня получалось неплохо. Тренер спросил: «В игре пробьёшь?» — «А почему бы и нет?», — вспоминал Дикань. Всего на счету Андрея 9 голов и лишь один незабитый пенальти. А в Ровеньках ему вообще доводилось играть в поле!



Андрей провёл в Хабаровске пять лет и помог клубу выйти в Первый дивизион. После этого Дикань отправился на повышение, в РФПЛ. В 2004 году украинского вратаря забрала к себе «Кубань», которая в том же сезоне и покинула «вышку». Андрей, кстати, мог оказаться в РФПЛ намного раньше — интерес к нему проявляли «Рубин», «Локомотив» и ЦСКА. Каждый раз его отговаривали. Может быть, и к счастью для Диканя.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Приглашение в «Спартак»: капитанская повязка, Карпин, уход из клуба

В 2007 году «Кубань» вернулась в РФПЛ. Правда, снова ненадолго — всего на сезон. Дикань же уступил место в воротах Владимиру Габулову, проведя лишь 1 матч в чемпионате России. Как признавался Андрей, у него были проблемы со здоровьем, но какие — уточнять не стал. Даже карьеру хотел завершить, но жена убедила остаться в футболе.



На два года Дикань уезжал в «Таврию», после чего вернулся в Россию, в «Терек» (ныне «Ахмат»). Уже оттуда его позвали в «Спартак». Красно-белые нуждались в опытном, морально устойчивом вратаре: Джанаев «накосячил» в сезоне-2009, Песьяков был слишком молод, а Беленову, по сути, так и не дали шанса себя проявить.

В 2000-х «Спартак» был трижды близок к чемпионству. Что помешало его завоевать? «Тупик» от Аленичева, ошибки Джанаева и «внешняя атака».

33-летний Дикань тогда вышел на пик своей вратарской карьеры. В первой части сезона он провёл 18 матчей за «Терек», из них 8 — на ноль. Ещё 6 «сухарей» он добавил уже в «Спартаке». Больше игр без пропущенных мячей было только у Сергей Рыжикова из «Рубина» (17). А незадолго до перехода в «Спартак» Андрей получил вызов в сборную Украины. «Меня брали, как кота в мешке», — шутил он по поводу своего перехода в «Спартак».



Тем не менее, трансфер оказался успешным. Матч против «Марселя» в Лиге чемпионов — визитная карточка Диканя. Эта встреча была для него первой в главном клубном турнире Европы. «Адреналин может сыграть плохую шутку, а может и наоборот. За 15 минут до конца матча я понимал, что сегодня мне уже никто не забьёт», — признался Андрей.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В том матче Дикань совершил несколько впечатляющих сейвов, но главное — «Спартак» увёз из Франции победу (1:0). Не без доли везения, конечно, ведь единственный гол забил защитник «Марселя» Сесар Аспиликуэта в собственные ворота. «Какую оценку я бы поставил Диканю за этот матч? 11 из 10», — сказал в послематчевом интервью Валерий Карпин. По окончании игры в раздевалку «Спартака» зашёл Леонид Федун. Президент красно-белых пожал руку всем игрокам, а Диканя, по слухам, на эмоциях даже обнял.



На второй год пребывания в «Спартаке» Дикань стал капитаном команды. Сначала он подменял Дмитрия Комбарова, а затем получил капитанскую повязку уже на постоянной основе. Несмотря на это, в июле 2014 года Андрей покинул «Спартак». Инициатором расставания выступил Валерий Карпин.

«Я решил уйти, потому что хочу играть в футбол, — сказал Дикань тогда «Советскому спорту». — В «Спартаке» мне ясно дали понять — в воротах будет стоять россиянин. Валерий Георгиевич перед началом сезона сказал, что будет делать ставку на Песьякова и Митрюшкина. Ещё есть Артём Ребров. Получается, что я теперь четвёртый вратарь».

Карьера в сборной Украины и пропущенный чемпионат Европы

Евро-2012, пожалуй, главная боль в карьере Андрея Диканя. Незадолго до турнира он получил тяжёлую травму: в матче с «Зенитом» Александр Кержаков попал ему коленом в лицо. Как итог — сотрясение мозга и перелом лицевых костей.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Мечта сыграть за сборную на крупном турнире уплывала от Диканя. «Прошёл месяц, болевых ощущений уже нет, — сказал он в апреле 2012 года украинскому телеканалу «2+2». — Чувствую себя лучше, хотя отёк ещё не полностью сошёл. Есть проблемы с приёмом пищи: тяжело жевать и откусывать большие куски».



Шансы на то, что Дикань успеет восстановиться к чемпионату Европы, всё-таки были. Однако врачи сборной Украины решили не рисковать здоровьем футболиста. «Раз судьба так сложилась, значит, так и нужно, — философствовал Дикань. — Мог и основным вратарём сборной быть на турнире: Шовковский травму получил, Пятов играл не лучшим образом. Но, видимо, не суждено мне было сыграть на Евро».

Завершение карьеры. Чем сейчас занимается Андрей Дикань

Покинув «Спартак», Дикань отправился в «Краснодар». На юге вратарь провёл два сезона, но о своём спартаковском прошлом не забывал. «Скажу слова, которые произнес несколько лет назад: «Я уже до конца жизни останусь спартачом». Галицкий меня как-то раз в шутку упрекнул: мол, даже в «Краснодаре» Дикань больше говорил о «Спартаке», чем о нашем клубе», — сказал голкипер в интервью «СЭ».

Фото: fcmetal.com.ua

Сам Андрей не спешил заканчивать карьеру. Говорил даже, что собирается играть до 40 лет. Ушёл немного раньше — в 39. Отдохнув от тренировок, сборов, игр, Дикань вернулся в футбол в новом статусе – тренера вратарей. С 2017 года он работает в харьковских командах, а также открыл собственную вратарскую школу для детей. Сейчас Андрей числится в тренерском штабе клуба «Металл» из Харькова, который выступает в третьей по силе лиге Украины.



«С Москвой меня всегда связывал только «Спартак», — признался Дикань украинскому сайту Football.ua. — Да и сейчас связывает: сколько времени прошло, а люди до сих пор пишут, поздравляют с праздниками. Народная любовь, народная команда. Я даже в Харькове часто встречаю болельщиков «Спартака». Ко мне однажды пришёл в школу заниматься парнишка и говорит: «Моя бабушка от вас без ума, подарите ей что-нибудь! Она всю жизнь болеет за «Спартак». Как такого человека не любить и не уважать?».