Пример для Кокорина. Первым игроком сборной России в «Фиорентине» был Канчельскис

Вчера появилась информация, что «Фиорентина» хочет приобрести форварда «Спартака» Александра Кокорина. По информации инсайдера Нобеля Арустамяна, сделка близка к завершению. Сумма трансфера должна составить примерно 5 млн евро. «Фиорентина» же предлагает Кокорину зарплату в размере 1,7 млн евро и ждёт от футболиста ответа.

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Первый и единственный российский футболист, который отправился в клуб из Флоренции, – Андрей Канчельскис. Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» оказался в «Фиорентине» в конце 90-х, но, даже несмотря на недолгое пребывание в клубе, сумел в некоторых матчах показать себя с лучшей стороны.

Чем запомнился Канчельскис в «Фиорентине»?

Российский футболист перешёл в стан «фиалок» из «Эвертона» зимой 1997 года. На тот момент 28-летний Канчельскис был уже опытным игроком, поигравшим за «Манчестер Юнайтед». «Эвертон» испытывал финансовые трудности, поэтому «ириски» продали футболиста за 8 млн фунтов в «Фиорентину», где уже тогда блистали Габриэль Батистута, Франческо Тольдо и Руй Кошта. Сам Канчельскис позднее так вспоминал свой приезд во Флоренцию.

«После английских дождей и туманов я попал словно в экзотическую страну. Думал: «Как они умудряются тут играть в футбол вместо того, чтобы постоянно радоваться солнцу и развлекаться?» Прекрасные возможности для семейного отдыха. Изысканная кухня. А какие вина!» — рассказывал уже бывший футболист в интервью газете «Бульвар Гордона».

Во второй половине сезона-1996/1997 в Серии А Андрей под руководством Клаудио Раньери провёл на поле всего девять матчей, в которых ничем примечательным не отметился. Под конец чемпионата итальянский тренер стал вообще оставлять Канчельскиса вне заявки, а его «Фиорентина» по итогам сезона заняла в турнирной таблице Серии А девятое место, оставшись без еврокубков. Летом 1997 года Раньери ушёл из клуба, а на его место пришёл Альберто Малезани.

Новый тренер «Фиорентины» поверил в Канчельскиса и уже во втором туре российский полузащитник забил в ворота «Бари» (3:1). Правда, в следующем матче, против «Интера», россиянин получил травму голеностопа, из-за который выбыл из строя на месяц.

Андрей Канчельскис в матче против миланского «Интера». Крайний справа — Диего Симеоне Фото: Allsport/Getty Images

В конце октября 1997 года Канчельскис вышел на поле в составе сборной России, которая в стыковом матче за выход на ЧМ-1998 встречалась в Москве против сборной Италии (1:1). В перерыве главный тренер нашей сборной Борис Игнатьев заменил российского полузащитника, а после матча стало известно, что 28-летний футболист получил очередную травму. Восстановление Канчельскиса затянулось ещё на месяц, и он вернулся на поле в начале следующего года. Главный тренер «фиалок» Альберто Малезани продолжал доверять футболисту место в основе, хотя иногда оставлял его в запасе.

В последнем туре Серии А сезона-1997/1998 «Фиорентине» для участия в Кубке УЕФА в следующем сезоне нужно было побеждать «Милан». Канчельскис вышел в старте, а уже на 55-й минуте забил второй мяч в ворота «россонери», сделав счёт 2:0. «Фиалки» заняли пятое место в Серии А и попали в еврокубки. Однако российский полузащитник там с «Фиорентиной» так и не провёл ни одного матча. Всё из-за очередной смены главного тренера.

Андрей Канчельскис — игрок «Фиорентины» Фото: Steve Mitchell/Getty Images

«Всё было хорошо, пока тренера Альберто Малезани не сменил Джованни Трапаттони, тот самый, который, работая только с «Ювентусом», выиграл шесть чемпионатов, два Кубка Италии, два Кубка УЕФА, Кубок кубков, Кубок чемпионов, Суперкубок и Межконтинентальный кубок! Трапаттони привёл с собой чешского защитника, в команде стало четверо легионеров, и отныне мне отводилось последнее место. Мне дали понять, что шанс попасть в основу у меня может появиться только во второстепенных матчах или в случае травмы одного из легионеров.

Так не хотелось уезжать из Италии! Эта страна мне нравилась всё больше и больше. Но всё шло к тому, что придётся вернуться в Британию. В 98-м «Фиорентина» продала меня в «Глазго Рейнджерс», этот переход обошёлся клубу в рекордную для чемпионов Шотландии сумму — 5,5 миллиона фунтов», — вспоминал Канчельскис в интервью газете «Бульвар Гордона».

«Я со своей стороны ему помогу, если он обратится за советами»

Экс-футболист «Фиорентины» уже прокомментировал слухи о возможном переезде Александра Кокорина во Флоренцию.

«Считаю, что ему точно нужно уехать в Италию, но здесь всё будет упираться в зарплату: такие деньги, как в «Спартаке», ему там не заплатят в данный момент. Естественно, всё будет зависеть от него, но я бы на его месте начал всё с нуля после его ситуации и попробовал восстановиться как футболист. Он хороший игрок, но попал в такую передрягу, поэтому нужно сейчас реабилитироваться, и вот она возможность.

Флоренция — прекрасный город, все друг друга знают, болельщики очень гостеприимные, справедливые, они точно будут носить его на руках, если будет хорошо себя показывать. Но надо быть готовым к тому, что они могут и «задушить», если он будет плохо себя вести как человек.

Выучить язык не будет проблемой для Саши, просто надо постараться не пользоваться услугами переводчика, а сразу самому разговаривать. Я в раздевалке находился без переводчика и через полгода уже давал интервью на итальянском, поэтому тут надо просто больше находиться в среде одному.

В «Фиорентине» он сейчас может стать помощником, главное, чтобы голова на плечи встала и все мысли были только о футболе. А так, я со своей стороны ему помогу, если он обратится за советами. Друзья, знакомые там остались, так что по-человечески помогут, подскажут что-то», — цитирует Канчельскиса Sport24.

Сейчас в «Спартаке» Александр Кокорин получает 3 млн евро. «Фиорентина» же предлагает зарплату в размере 1,7 млн. Решение остаётся за самим футболистом: выбрать деньги и остаться в Москве или уехать в Италию и попробовать заиграть в составе «фиалок».