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Мировой рекорд по числу забитых мячей, Криштиану Роналду, Пеле

Мировой рекорд по числу забитых мячей
Салават Муртазин
Роналду установил мировой рекорд по голам! Король Футбола в этом рейтинге только третий
Куда дели больше 300 забитых мячей Пеле?
Футбол / Италия 0
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Накануне «Ювентус» выиграл Суперкубок Италии, нанеся поражение «Наполи» (2:0).

Героем матча стал Криштиану Роналду. Португалец по итогам игры не только побил мировой рекорд по количеству забитых за карьеру голов, но и принёс «старой синьоре» рекордный, девятый СК.

Мяч, забитый на 64-й минуте матча, стал для Роналду 760-м в карьере и позволил опередить в историческом реестре чехословацкого бомбардира Йозефа Бицана (759 голов).

На третьем месте расположился легендарный Пеле, на счету которого 757 официальных голов в карьере. Правда, в «Сантосе» не согласны с таким числом. По мнению бразильских статистиков, у Короля Футбола должно быть больше голов, а именно — 1091.

Фото: Evening Standard/Getty Images

«Пеле забил 448 голов в товарищеских матчах, которые были вычеркнуты, как будто имеют меньшее значение, — говорится в заявлении. — Голы были забиты в матчах с сильными командами и лидерами сезона, такими как мексиканская «Америка», чилийский «Коло Коло», итальянский «Интер», испанский «Реал».Также стоит учитывать, что в то время футболисты больше времени готовились к чемпионатам мира, чем сейчас. И Пеле не играл за «Сантос» в течение двух месяцев в 1962, 1966, 1969 и 1970 годах».

Ждать ли нового заявления от ассоциации исследователей и историков?

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Зато Криштиану и в 35 в потрясающей форме.

760 голов за 1040 матчей

Для достижения исторического рекорда Криштиану понадобилось провести 1040 матчей.

«Спортинг»
• 31 игра
• 5 голов

«Манчестер Юнайтед»
• 292 игры
• 118 голов

«Реал Мадрид»
• 438 игр
• 450 голов

«Ювентус»
• 109 игр
• 85 голов

Сборная Португалии
• 170 матчей
• 102 гола.

Роналду — великий. Вот этого никакие историки точно не оспорят.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Getty Images

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