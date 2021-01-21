Роналду установил мировой рекорд по голам! Король Футбола в этом рейтинге только третий

Накануне «Ювентус» выиграл Суперкубок Италии, нанеся поражение «Наполи» (2:0).
Героем матча стал Криштиану Роналду. Португалец по итогам игры не только побил мировой рекорд по количеству забитых за карьеру голов, но и принёс «старой синьоре» рекордный, девятый СК.
Мяч, забитый на 64-й минуте матча, стал для Роналду 760-м в карьере и позволил опередить в историческом реестре чехословацкого бомбардира Йозефа Бицана (759 голов).
На третьем месте расположился легендарный Пеле, на счету которого 757 официальных голов в карьере. Правда, в «Сантосе» не согласны с таким числом. По мнению бразильских статистиков, у Короля Футбола должно быть больше голов, а именно — 1091.
Фото: Evening Standard/Getty Images
«Пеле забил 448 голов в товарищеских матчах, которые были вычеркнуты, как будто имеют меньшее значение, — говорится в заявлении. — Голы были забиты в матчах с сильными командами и лидерами сезона, такими как мексиканская «Америка», чилийский «Коло Коло», итальянский «Интер», испанский «Реал».Также стоит учитывать, что в то время футболисты больше времени готовились к чемпионатам мира, чем сейчас. И Пеле не играл за «Сантос» в течение двух месяцев в 1962, 1966, 1969 и 1970 годах».
Ждать ли нового заявления от ассоциации исследователей и историков?
760 голов за 1040 матчей
Для достижения исторического рекорда Криштиану понадобилось провести 1040 матчей.
«Спортинг»
• 31 игра
• 5 голов
«Манчестер Юнайтед»
• 292 игры
• 118 голов
«Реал Мадрид»
• 438 игр
• 450 голов
«Ювентус»
• 109 игр
• 85 голов
Сборная Португалии
• 170 матчей
• 102 гола.
Роналду — великий. Вот этого никакие историки точно не оспорят.
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