Роналду установил мировой рекорд по голам! Король Футбола в этом рейтинге только третий

Накануне «Ювентус» выиграл Суперкубок Италии, нанеся поражение «Наполи» (2:0).

Героем матча стал Криштиану Роналду. Португалец по итогам игры не только побил мировой рекорд по количеству забитых за карьеру голов, но и принёс «старой синьоре» рекордный, девятый СК.

Мяч, забитый на 64-й минуте матча, стал для Роналду 760-м в карьере и позволил опередить в историческом реестре чехословацкого бомбардира Йозефа Бицана (759 голов).

На третьем месте расположился легендарный Пеле, на счету которого 757 официальных голов в карьере. Правда, в «Сантосе» не согласны с таким числом. По мнению бразильских статистиков, у Короля Футбола должно быть больше голов, а именно — 1091.

Фото: Evening Standard/Getty Images

«Пеле забил 448 голов в товарищеских матчах, которые были вычеркнуты, как будто имеют меньшее значение, — говорится в заявлении. — Голы были забиты в матчах с сильными командами и лидерами сезона, такими как мексиканская «Америка», чилийский «Коло Коло», итальянский «Интер», испанский «Реал».Также стоит учитывать, что в то время футболисты больше времени готовились к чемпионатам мира, чем сейчас. И Пеле не играл за «Сантос» в течение двух месяцев в 1962, 1966, 1969 и 1970 годах».

Ждать ли нового заявления от ассоциации исследователей и историков?

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760 голов за 1040 матчей

Для достижения исторического рекорда Криштиану понадобилось провести 1040 матчей.



«Спортинг»

• 31 игра

• 5 голов



«Манчестер Юнайтед»

• 292 игры

• 118 голов



«Реал Мадрид»

• 438 игр

• 450 голов



«Ювентус»

• 109 игр

• 85 голов



Сборная Португалии

• 170 матчей

• 102 гола.



Роналду — великий. Вот этого никакие историки точно не оспорят.