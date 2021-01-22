Вратарь из чемпионата Англии забил потрясающий гол. И попал в «Книгу рекордов Гиннесса»

Голкипер клуба «Ньюпорт Каунти», выступающего в League Two (четвёртой по уровню английской лиге), стал автором потрясающего, уникального гола, который вошёл в «Книгу рекордов Гинесса». Зовут нового обладателя рекорда – Том Кинг. Ему 25 лет, он валлиец.

Это случилось 19 января, в матче 23-го тура чемпионата «Челтенхэм Таун» – «Ньюпорт Каунти» (1:1). На 12-й минуте при счёте 0:0 Кинг выбивал мяч от ворот. Удар у вратаря получился достаточно сильным: мяч долетел почти до штрафной хозяев. Затем, ударившись о землю, мяч благодаря удачному для Тима рикошету перелетел через голкипера «Челтенхэм Таун» Джошуа Гриффитса и оказался в сетке ворот.

Права на видео принадлежат английской футбольной лиге. Посмотреть видео можно в официальном твиттере клуба «Ньюпорт Каунти»

Статистики подсчитали, что расстояние до ворот Гриффитса составило 96,01 метра. Как сообщает Sky Sports, представители «Книги рекордов Гиннесса» подтвердили: это самый дальний гол когда-либо забитый в официальном матче. До этого рекорд принадлежал другому вратарю Асмиру Беговичу, который, выступая за «Сток Сити», поразил в ноябре 2013-го ворота «Саутгемптона» с 91,9 метра. Любопытно, что Кинг стал первым игроком своего амплуа, забившим в рамках четырех высших футбольных лиг Англии с февраля 2016-го. Вообще же в новом веке чужие ворота поражали 18 голкиперов.

Гол «Челтенхэм Таун» – пока главное достижение в карьере Кинга. Правда, в юности он подавал достаточно большие надежды. Прошёл через академии «Портсмута» и «Кристал Пэлас», в 2011 году даже сыграл за сборную Англии U17. Но поняв, что первая английская сборная ему не светит, Тим принял приглашение выступать за национальную команду Уэльса. В ноябре 2019-го его вызывали на отборочные матчи Евро-2020 с Азербайджаном и Венгрией, а ноябре 2020-го на «товарняк» с США и игры Лиги наций с Ирландией и Финляндией. Впрочем, каждый раз Кинг оставался на скамейке запасных.

«Я был счастлив, что помог парням, но, конечно, не планировал забивать, – признался Кинг, комментируя свой гол в интервью для официального сайта «Ньюпорт Каунти». – Мы заметили на разминке, что дует довольно сильный ветер, и воспользовались им. К счастью, мяч с помощью рикошета попал в сетку. Ребята спрашивали, почему я не праздновал гол. Из-за уважения к коллеге. Есть же вратарская солидарность. Я извинился перед Гриффитсом после игры. Рекорд Беговича? Мы с ним, кстати, хорошие друзья! Я был стажёром в «Портсмуте», когда он выступал за первую команду. Познакомились через моего друга, даже носили одни перчатки. Думаю, придётся послать ему сообщение, спросить, откуда он забил, и достать рулетку. Уверен, Асмин посмеётся над этой историей».