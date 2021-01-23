10 известных безработных футболистов. Четверо из них играли в России

В Европе зимнее трансферное окно закроется в первых числах февраля, тогда как в России оно будет открыто до конца того же месяца. Однако есть достаточно известных свободных агентов, которые не могут найти себе новые клубы уже на протяжении нескольких месяцев. Представляем вам десять известных «безработных», четверо из которых в прошлом уже успели поиграть в РПЛ.

Последний клуб: «Атлетико»

Коста расторг контракт с «матрасниками» в конце прошлого года. Как оказалось, решение было принято по желанию игрока, попросившего о расторжении по личным причинам. К тому же, по информации The Athletic, в соглашении об уходе футболиста прописан пункт, по которому Коста должен заплатить 15 млн евро «Атлетико» в случае, если он присоединится к клубу, который будет бороться с «матрасниками» в Ла Лиге или Лиге Чемпионов. Португальская спортивная газета Record отмечает, что на футболиста с предложением выходили представители «Аль-Хилаля». Саудовцы предложили контракт на 2,5 года с зарплатой в 17 млн евро, но сам Коста пока не спешит его принимать, катаясь на багги вместе с дочкой.

Последний клуб: «Ан-Наср»

Экс-футболист ЦСКА пребывает без клуба с октября прошлого года. Тогда Ахмед расторг контракт с «Ан-Насром», заявив, что хочет продолжить карьеру в Европе. За последние два с половиной месяца пресса активно сватала Мусу в ЦСКА и «Галатасарай», но ни в Москве, ни в Стамбуле, 28-летний футболист так и не оказался. Сейчас он находится в Нигерии, а совсем недавно встретился с полузащитником «армейцев» Чидерой Эджуке, которого часто сравнивают с Мусой.

Последний клуб: «Шанхай СИПГ»

Экс-футболист «Зенита» покинул Китай после четырёх с половиной лет пребывания в «Шанхай СИПГ», с которым он стал чемпионом страны и обладателем Суперкубка. Агент Халка, Даниэль Лоренц, уже заявил, что если будет интерес к его клиенту из России, то они готовы обсуждать предложения. Кстати, совсем недавно болельщики в ходе голосования в «Инстаграме» признали бразильского нападающего лучшим легионером в истории РПЛ. Сейчас Халк прекрасно проводит время с женой и детьми, наслаждаясь долгожданным отдыхом в статусе свободного агента.

Последний клуб: «Валенсия»

Ещё один экс-футболист сине-бело-голубых пребывает без клуба уже больше полугода. Гарай покинул «Валенсию» в конце июня прошлого года и с тех пор так и не нашёл себе новый клуб. В июле 34-летним футболистом интересовались «Рома» и «Интер», а в конце октября в испанской прессе появился слух о возможном переходе Эсекьеля в «Барселону» из-за травмы Жерара Пике. Однако Гарай так никуда и не перешёл, продолжая активно поддерживать форму с индивидуальным тренером.

Эсекьель Гарай Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Последний клуб: «Цзянсу Сунин»

Тейшейра как и Халк в начале этого года уехал из Китая, где у него истёк контракт с клубом «Цзянсу Сунин». Сейчас в прессе фигурируют два клуба, в которых 31-летний бразилец вскоре может оказаться. Первый – «Севилья», где заинтересованность исходит от спортивного директора Рамона Мончи. Второй – киевское «Динамо», где настаивает на переходе сам Мирча Луческу, с которым Тейшейра работал в донецком «Шахтёре».

Последний клуб: «Трабзонспор»

Экс-нападающий «Челси» и «Ливерпуля» расторг контракт с турецким клубом ещё в марте прошлого года. Тогда же Старриджа отстранили от футбольной деятельности до июня за то, что его брат делал ставки на трансфер игрока. Несмотря на то, что бан истёк ещё до открытия летнего трансферного окна, англичанин так и не смог найти себе новый клуб. В ноябре экс-футболисты Майка Ричардс и Карлтон Коул стали сватать Дэниела в «Манчестер Сити», считая, что он может здорово подменить в команде Агуэро и Жезуса. Сам же 31-летний Старридж продолжает поддерживать форму и ждёт предложений от клубов АПЛ.

Дэниел Старридж Фото: Hakan Burak Altunoz/Anadolu Agency via Getty Images

Последний клуб: «Арсенал»

Греческий защитник расторг контракт с «канонирами» по обоюдному согласию сторон всего лишь несколько дней назад. За «Арсенал», который осенью исключил Сократиса из заявки, 32-летний футболист провёл 69 матчей, в которых забил шесть голов и отдал две голевые передачи. По информации журналиста Фабрицио Романо, сейчас греком интересуются «Дженоа» и «Фенербахче».

Алешандро Пато

Последний клуб: «Сан-Паулу»

Бразилец объявил об уходе из «Сан-Паулу» ещё в конце августа прошлого года. С тех пор он так и не нашёл новый клуб, а чуть больше недели назад заявил, что мечтает вернуться в «Милан». «У меня остались отличные воспоминания, ведь мы говорим о 150 играх, 63 голах, скудетто и Суперкубке Италии. Возвращение в «Милан», который в моём сердце, – мечта. Давайте допустим, что я и Ибрагимович сейчас могли бы играть вместе. Мы бы составили отличный дуэт», – сказал Пато в интервью La Gazzetta dello Sport.

Байе Умар Ниасс Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Последний клуб: «Эвертон»

Экс-футболист «Локомотива» покинул «ирисок» ещё в июле прошлого года. Уже больше полугода 30-летний сенегалец пребывает без клуба. В августе «Чемпионат» сообщал, что «железнодорожники» рассматривают возможность подписания Байе Умара Ниасса, отметив, что футболист не является фаворитом в шорт-листе московского клуба. С тех пор сенегалец так и не нашёл себе новое место работы, а недавно в «Инстаграме» попрощался со своим бывшим одноклубником по «Эвертону» Уэйном Руни, который объявил о завершении карьеры.

Рамирес

Последний клуб: «Палмейрас»

Сезон 2019/2020 экс-полузащитник «Челси» провёл на родине в «Палмейрасе». Но уже в ноябре прошлого года неожиданно разорвал контракт с клубом по обоюдному согласию сторон. В своем «инстаграме» Рамирес пояснил, что решение с его стороны принято по личным причинам, детали о которых он раскрывать не хотел бы. Тогда же издание Goal сообщило, что 33-летний футболист рассматривает вариант с завершением карьеры. Пока же официального заявления Рамирес так и не сделал.