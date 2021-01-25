Спустя три месяца после подписания контракта он наконец доехал до «Акрона». Но в каком состоянии…

В России будет играть футболист по имени Маркс Ленин. Он весит почти 100 кг!

Какие только персонажи не приезжали в российский футбол. Игроками из экзотических стран нас давно не удивить, но даже среди них встречаются реально уникальные личности. Как Маркс Ленин, бразильский новичок клуба ФНЛ «Акрон» (да-да, его действительно так зовут!).

Что нужно знать о Марксе Ленине

Маркс Ленин — 20-летний воспитанник «Фламенго». В 2015 году он провёл один матч за юношескую сборную Бразилии (U15). Вместе с Марксом тогда на поле выходил Винисиус Жуниор, ныне представляющий мадридский «Реал».

Основная позиция Ленина — атакующий полузащитник. По некоторым данным, обладает строптивым характером, за что его якобы даже выгоняли из молодёжной команды «Фламенго». В феврале 2020 года Маркс покинул родной клуб и 9 месяцев находился вне футбола, пока его не пригласили в «Акрон».

Почему у бразильца такое необычное имя

По словам Дмитрия Гуськова, пресс-атташе тольяттинского клуба, Маркс Ленин был назван так в честь отца. «Он сам как-то рассказывал, что часть Маркс образована от имени его отца Маркеса. Про образование второй части он не в курсе, но говорит, что про Ленина и Маркса ничего не знает. Видимо, как ни странно, родители нашего новичка не называли его в честь политических деятелей СССР», — рассказывал Гуськов Sport24.

При этом в Бразилии всё-таки существует определённая мода на российские имена/фамилии. Например, в «Наутико» играл вратарь, которого назвали Дасаев — как несложно догадаться, в честь прославленного советского вратаря Рината Дасаева. Так что вполне возможно, что и Ленин взялся неспроста.

В Бразилии есть свой Дасаев. Сборная футбольных «двойников» со всего мира Бекхэм, Зико и Недвед в защите, в атаке – Платини.

Ленин приехал в «Акрон» с лишним весом

Несмотря на то что Маркс Ленин официально стал игроком «Акрона» ещё в октябре, доехал он до России только сейчас. И в явно разобранном состоянии. Фото в «инстаграме» бразильца говорит само за себя. Футбольный агент и скаут Павел Петрухин написал в «Твиттере», что вес бразильца сейчас составляет 94 килограмма.

Впрочем, в «Акроне» о лишнем весе Ленина знали заранее. Как сообщила в ноябре клубная пресс-служба тольяттинцев, Маркс до зимних сборов тренировался на родине по индивидуальной программе.

«Директор «Акрона» отсматривал легионеров сам, и Маркс ему чем-то приглянулся, — сообщил нам источник, знакомый с ситуацией в тольяттинском клубе. — Это было сделано явно не для хайпа и уж точно это не «распил». При переходе даже агентские выплачивались. Приехал просто не в форме — почти 20 кг лишнего веса. Может, ещё заиграет, когда скинет».

При этом Маркс Ленин до предложения из России якобы размышлял об уходе из футбола: после молодёжки «Фламенго» он нигде не играл, интерес к нему никто не проявлял. Мы связались с Игорем Пикущаком, главным тренером «Акрона», чтобы узнать последние новости о бразильском новичке команды.

— С каким перевесом приехал Маркс Ленин?

— Приехал он разобранным, если можно так сказать. К сборам был не готов: лишние килограммы есть, и их немало. Но конкретную цифру называть не буду.

— Как справляется с нагрузками?

— Пока работает по индивидуальной программе, сбрасывает вес. Нужно время, чтобы он набрал форму и вернулся в общую группу. Всё-таки год без футбола находился.

— На диету посадили Ленина?

— Этим занимается тренер по физподготовке. Написали рекомендации по питанию, стараемся подвести его к оптимальным кондициям.

— Кто вообще привёл его в «Акрон»?

— Поступило предложение от агентов, мы посмотрели его выступления в Бразилии. Было заметно, что есть квалификация, и решили подписать.

— Чем-то помимо лишних килограммов новичок выделяется на тренировках?

— Из-за лишнего веса ему пока тяжело. Но по работе с мячом видно, что техника на хорошем уровне.

— Как его встретили в команде?

— Чуть-чуть потравили, конечно, по поводу имени. Называют либо Маркс, либо Ленин.

— Он уже в курсе, что в Тольятти есть улицы, названные в честь Маркса и Ленина?

— Думаю, ему уже сказали об этом. У нас практически в каждом городе бывшего СССР они есть.

— В октябре прошлого года Дмитрий Гуськов, пресс-атташе «Акрона», пообещал свозить Маркса в Ульяновск, на родину Ленина. Ещё не успели?

— Он только три дня с нами. Но свозим обязательно!