В Бразилии есть свой Дасаев. Сборная футбольных «двойников» со всего мира

Футболисты, находясь на пике карьеры, становятся объектом восхищения и подражания. В детстве многие из нас играли с друзьями, представляя себя Роналдиньо, Зиданом или Бекхэмом. Люди взрослеют, но кумиры остаются в сердце навсегда. Есть даже конкретные примеры того, как звёзды футбола повлияли на выбор имени. Кто-то сам взял себе имя (псевдоним), кого-то назвали родители в честь любимого игрока.

Дасаев (Бразилия, свободный агент)

Родился 25 апреля 1993 года

Фото: РИА Новости/blogpost.com

Полное имя бразильского вратаря – Дасаев Матеус Феррейра де Фрейтас. Отец голкипера был впечатлён игрой двух футболистов. Первым, как несложно догадаться, был советский вратарь Ринат Дасаев, вторым – немецкий хавбек Лотар Маттеус. Как позже заявил Сильвио Фрейтас, имя для сына он выбрал тайком от жены: «Она хотела назвать сына Джон Энтони. Когда я пошёл в регистрировать имя ребёнка, то без ведома жены написал «Дасаев Матеус». Сейчас бразильский Дасаев находится без клуба. Ещё недавно он выступал за «Наутико» – клуб второго дивизиона Бразилии.

Карим Недвед (Египет, «Аль-Ахли»)

Родился 8 августа 1997 года

Фото: Getty Images/facebook.com

В отличие от Дасаева, египетский Недвед взял себе имя сам. Точнее, его так начали называть в юношеской команде «Аль-Ахли» – играл справа в полузащите, имел кучерявую причёску. Сейчас Карим выступает за молодёжную сборную Египта, но изменилась его позиция на поле – теперь он больше правый защитник или даже опорник. Неизменно лишь прозвище, которое закрепилось за ним с юных лет.

Ахмед Бекхэм (Египет, «Вади Дегла»)

Родился 23 марта 1997 года

Фото: Getty Images/ahmedbeckham.com

Кроме Недведа в «Аль-Ахли» был и свой Бекхэм. Непонятно, с чего вдруг Ахмед Рамадан выбрал себе такой псевдоним – играет в центре защиты, внешних сходств нет. Сейчас Бекхэм выступает за «Вади Дегла» и представляет молодёжную сборную Египта. В некоторых матчах Недвед и Бекхэм играли вместе. Звучит неплохо.

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Зико Бэйли (США, «Цинциннати»)

Родился 27 августа 2000 года

Фото: Getty Images/twitter.com

О молодом защитнике известно немного – воспитывался в академии «ЛА Гэлакси», уезжал в Скандинавию (шведский «Кальмар», норвежский «Хельсингор»), в январе 2020 года вернулся в США. Сейчас Зико Бэйли играет за клуб МЛС «Цинциннати». Почему родители выбрали такое имя – остаётся загадкой. Может быть, расскажет, когда станет известным. Сейчас Зико всего 19 лет.

Марадона Сафаров (Узбекистан, «Шердор»)

Родился 15 января 1994 года

Казалось бы, что может быть круче, чем египетский Бекхэм или бразильский Дасаев? Ответ прост – только узбекский Марадона! Само собой, отец футболиста был без ума от игры Диего. Сам Марадона сейчас представляет клуб «Шердор» из третьего дивизиона Узбекистана. С таким именем можно замахнуться и на большее.

Баллак (Кабо-Верде, «Реал»)

Родился 9 июня 1987 года

Фото: Getty Images/sortitoutsi.net

Михаэль Баллак, будучи игроком «Челси», мог оказаться в мадридском «Реале». Трансфер так и не состоялся, но эту досадную ошибку исправил футболист из Кабо-Верде. Константину Лопеш, или просто Баллак, играет за «Реал» из Келуша (третий дивизион Португалии). Это имя так понравилось футболистам из Кабо-Верде, что там целых два Баллака. Второй – Кики Баллак – также играет в третьем дивизионе Португалии, представляя клуб «Синтренше».

Стоичков (Испания, «Алькоркон»)

Родился 5 ноября 1993 года

Фото: Getty Images/cadenaser.com

Хуан Диего Молина, или просто Стоичков, является одним из лучших бомбардиров испанской Сегунды. В интервью для Marca он рассказал о том, как появилось его прозвище: «Мой отец держал небольшой бар в Барселоне. Однажды к нему пришёл Христо Стоичков. Отец был впечатлён встречей, к тому же, он болел за «Барсу». Отец пришёл домой и сказал маме, что хочет назвать сына в честь Стоичкова, но она была против. Меня назвали Хуан, однако отец всё равно называл меня «Стоичков».

Маттеус (Бразилия, «Спортинг»)

Родился 7 июля 1994 года

Фото: Getty Images/sporting.pt

Помните легендарное празднование Бебето на ЧМ-1994, когда вся сборная Бразилии качала руками? Так будущие чемпионы мира отмечали рождение сына у звёздного форварда. Удивительно, но звездный форвард сборной Бразилии начала 1990-х назвал своего сына… в честь другого известного игрока, немецкого хавбека Лотара Маттеуса! Сейчас бразилец (полное имя Маттеус де Андраде Гама де Оливейра) играет за «Спортинг», а ранее он получал вызов в молодёжную сборную своей страны.

Трезеге (Египет, «Астон Вилла»)

Родился 1 октября 1994 года

Фото: Getty Images

Махмуд Ахмед Хассан не отличался особенным именем, но выделялся на общем фоне в молодёжной команде «Аль-Ахли». Играя в центре атаки, он действовал цепко и хорошо боролся на втором этаже. Главный тренер команды прозвал его «Трезеге» за схожую манеру игры с французским форвардом. К тому же, наставник видел и внешние сходства между игроками. Трезеге выступает за сборную Египта, на клубном уровне представляет «Астон Виллу». Правда, теперь он играет на позиции вингера.

Платини (Кабо-Верде, «Политехника»)

Родился 16 апреля 1986 года

Фото: Getty Images/wikimedia.org

В Румынии есть экзотичный форвард из Кабо-Верде. Кроме гражданства у него необычное имя, ведь ещё в начале карьеры Луиш Альмада Суареш выбрал для себя псевдоним «Платини». На его счету 24 матча за сборную Кабо-Верде. Наверняка экс-форвард «Спартака» Зе Луиш шутил, что в сборной играет с самим Платини.

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Джоркаефф Реаско (Эквадор, «Дорадос»)

Родился 18 января 1999 года

Фото: Getty Images/twitter.com

Юрий Джоркаефф был одним из тех, кто брал ЧМ-1998 и Евро-2000 со сборной Франции. Его игрой восхищались многие, но в Эквадоре пошли дальше: «Мой отец был фанатом сборной Франции, больше всех его впечатлил Джоркаефф. Он решил назвать меня в его честь. Я видел на старых кассетах, как играл Юрий. Мне кажется, что я похож на него по стилю игры». Джоркаефф Реаско на правах аренды играет за мексиканский «Дорадос».

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