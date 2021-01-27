Кокорин – в «Фиорентине». Как вообще к этому относиться?

Коротко – о том, почему ему подходит именно Италия.

Кокорина называли талантливым столько раз, что это уже надоело. Многие тренеры говорили, что с таким уровнем мастерства нужно играть в Европе. И речь не только про наших тренеров, но и про Капелло, который имеет солидный опыт работы в топ-клубах.

И вот это случилось! Кокорин – игрок «Фиорентины». Команды, которая сейчас не относится к числу больших итальянских клубов. С другой стороны, и сам Кокорин уже не столь явно относится к числу талантов. Тем более сейчас ему уже 29 лет. Через два месяца будет 30.

Куда едет Кокорин. Что нужно знать о современной «Фиорентине» Не самые благоприятные обстоятельства для первого в жизни зарубежного опыта.

Футболисты из России в топ-5 лиг Европы – это уже редкость. А такого, чтобы они там ещё и стабильно играли, мы не видели ооооочень давно. Черышев, Головин, Миранчук, полгода Смолов… О каждом из них сложилось смазанное впечатление. Нет таких, кто вышел на новый уровень. Хотя в ту же Серию А приезжают и из более слабых лиг. Например, из чемпионатов Хорватии и Сербии, где футбол вроде не сильнее, чем в РПЛ. Однако тенденция неизменна. Они становятся игроками основы, а нашим каждый раз что-то мешает.

Это «что-то» как правило относят к менталитету и психологии. Об этом говорил в том числе защитник «Сити» Александр Зинченко:

– Один из помощников Пепа как-то подозвал меня и объяснил, почему люди из России и Украины не добиваются успеха в Европе. Если они где-то чувствуют деньги, чувствуют, что они в порядке, то сразу останавливаются в развитии. А другие, естественно, подпирают. Конечно, разница в менталитете огромная.

Мысль продолжил Вадим Васильев, который руководил «Монако»:

– В Европе есть стереотипы по поводу россиян, потому что не было успешных примеров. Я не так давно общался по топ-футболисту. Мне в одном клубе сказали: «Нет-нет-нет. Ни в коем случае. У нас недавно был пример. Даже рассматривать не хотим».

И вот представьте. На фоне всех этих стереотипов в Европу отправляется Александр Кокорин. Пожалуй, главный футболист России из категории crazy russian: тачки, пистолеты, голые девушки, майка с Эскобаром, шампанское после вылета сборной, драка, тюрьма…

Серьёзно? Вот этот человек должен ломать стереотип об избалованных русских?

Хотя, знаете… Если Кокорин и может заиграть в одной из пяти топ-лиг, то непременно в Италии. Стране, подарившей миру Кассано и Балотелли. Стране, где можно сменить три топ-клуба (или плюнуть в соперника), но оставаться иконой футбола.

Чёрт, да Кокорин просто обязан заиграть в Италии!