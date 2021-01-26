Усманов ещё раз поможет Гинеру? ЦСКА хочет забрать форварда «Эвертона»!

Как стало известно «Чемпионату», в ЦСКА может перейти нападающий «Эвертона» Дженк Тосун. «Армейцам» интересен вариант с 29-летним турком, а ливерпульский клуб готов отпустить своего игрока. В ближайшее время москвичи должны сделать предложение о трансфере.

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Новость эта достаточно неожиданная. Во-первых, мы привыкли к тому, что ЦСКА берёт, как правило, более молодых игроков, с перспективой перепродажи. Во-вторых, для самого Тосуна переезд в Россию – шаг назад и с футбольной точки зрения, и с финансовой (если речь не о «Зените»). Это нападающий с большим опытом выступлений не только в Англии, но и в еврокубках. Он сыграл за «Бешикташ» на групповом этапе Лиги чемпионов 12 матчей и забил пять голов, а на групповом этапе Лиги Европы – 16 матчей и забил шесть голов. Кроме того, переезд в РПЛ, возможно, отразится на перспективах Дженка в сборной Турции. За национальную команду нападающий выступает с 2013 года. Принял участие в 45 играх и стал автором 18 мячей. Именно Тосун забил победный гол в ворота сборной России (3:2) в ноябрьской встрече Лиги наций.



С другой стороны, у «армейцев» уже есть опыт приобретений игроков из «Эвертона». Самую дорогую покупку в своей истории ЦСКА сделал как раз у ливерпульского клуба, выкупив права на Николу Влашича за 15,7 млн евро (по данным, Transfermarkt). Это была не самая простая сделка для руководства москвичей, ведь талантливый полузащитник оценивался дороже. Осуществить трансфер красно-синим помог российский бизнесмен Алишер Усманов, ставший в 2016 году совладельцем «Эвертона». Президент ЦСКА Евгений Гинер не скрывал, что Усманов сыграл свою роль в истории с переходом хорвата.



«Трансфер Влашича не был тяжелым, – говорил Гинер. – У нас дружественные отношения с «Эвертоном». Хозяин клуба тепло относится к нам, условия дал особые. Алишер Усманов очень помог. Хозяина «Эвертона» я знал через Алишера Бурхановича. Он близкий мне человек, помогает во всём, о чем бы я ни попросил. И сейчас пошли нам навстречу».

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Тосун, по всей видимости, рассматривается в качестве замены Адольфо Гайчу, на которого, к слову, появился новый претендент – бельгийский «Антверпен». Дженк, несомненно, индивидуально более сильный форвард и прямо сейчас, и потенциально. Из его качеств можно отметить умение резко открываться, как на линии офсайда, так и под прострелы в штрафную. Он обладает поставленным ударом, может забить издали. Прилично играет головой. Неплохо действует в прессинге, по крайней мере, довольно агрессивен. Будучи центральным нападающим, способен выходить и на фланге атаки. Впрочем, Тосун всё-таки зависимый от партнёров форвард, он не тот, кто будет создавать себе моменты за счёт скоростного дриблинга.



Дженк – продукт немецкого футбола. Он родился в Германии, а в профессионального игрока вырос в «Айнтрахте». Потом семь лет играл в Турции. «Эвертон» выкупил Тосуна в январе 2018-го у «Бешикташа» за 22,5 млн евро. Это случилось после того, как в Лиге чемпионов сезона-2017/2018 нападающий трижды поразил ворота «Монако» и записал на свой счёт гол и голевую передачу в матчах с «Порту».

«Я фанат «Бешикташа», но ни за что не вернусь туда, пока не добьюсь чего-то с «Эвертоном». Это не в моём характере. Я всем покажу, кто такой Дженк Тосун», – пообещал нападающий после перехода.



Тем не менее по-настоящему показать себя в АПЛ турок не смог. Хотя нельзя сказать, что он был пустым местом: Тосун забил 10 голов и отдал три голевые передачи в 54 матчах. Год назад «Эвертон» отправил Дженка в аренду «Кристал Пэлас», однако уже через два месяца нападающий вернулся в Ливерпуль из-за повреждения. Вообще травмы повлияли на то, что Тосун потерялся в английском футболе. В 2019 году он пропустил 70 дней из-за проблем с коленом, а в 2020-м операция на крестообразной связке вообще оставила его вне игры на 238 дней.

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В сентябре турецкие СМИ писали об интересе к Тосуну со стороны «Зенита». Сообщалось, что переговоры идут положительно, а сам Дженк не против переезда в Россию и изучает информацию относительно условий жизни в нашей стране. До Санкт-Петербурга нападающий всё-таки не доехал, но, возможно, продолжит карьеру в Москве. На сегодняшний день Transfermarkt оценивает Тосуна всего в 7 млн евро. Гайча брали дороже.