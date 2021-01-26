Что трансфер Промеса означает для «Спартака». Какой будет новая команда Тедеско

«Спартак» всё ближе к официальному подписанию Промеса – переговоры в активном процессе и вот-вот могут успешно завершиться. Уже сегодня Тедеско наверняка примеряет Квинси в состав – пусть пока виртуально, но это обязательно нужно делать, поскольку важно понимать: приходит не просто футболист, а звезда, вокруг которой придётся строить (в случае красно-белых – реконструировать) команду.

Если «Севилья» и «Аякс», обладающие пёстрым набором индивидуально сильных исполнителей, могли себе позволить рассматривать Промеса не как ключевого футболиста, а всего-навсегда как винтик общего механизма (и поэтому голландец гулял в этих клубах по разным позициям), то у «Спартака» ситуация иная. Равного Промесу по уровню мастерства в команде нет – и действительно важно понять, как максимально комфортно для всех внедрить его в систему.

Возвращение Промеса = золото «Спартака» в год столетия клуба в 2022-м. А иначе зачем? Но с каким тренером он будет это делать? Или теперь и Каррера вернётся?

Как встроить Промеса в действующую структуру 3-4-1-2?

С одной стороны Промес – игрок универсальный, он перепробовал на протяжении карьеры множество разных позиций в разных схемах. В «Севилье» Квинси играл вингера при 3-Х-Х или нападающего, после увольнения Пабло Мачина в конце сезона ненадолго вернулся на левый фланг полузащиты при 4-2-3-1 (4-4-2). В «Аяксе» был центральным полузащитником в тройке (и слева, и в центре, и справа), периодически бегал в центре нападения.

В контексте сегодняшнего «Спартака» важно учесть следующие факты.

1) В «Севилье» у Промеса не получилось во многом из-за структуры с тремя центральными защитниками. Квинси ставили закрывать всю бровку, но это не самый действенный вариант: у голландца нет необходимого оборонительного объёма, если же он начинает тратить силы на оборону, то его запросто может не хватить впереди. В дальнейшем после смены тренерского штаба Промеса вернули в атаку, но сезон вскоре закончился.

2) Ещё в «Спартаке» тандем Карреры и Пилипчука отказался от системы 3-5-2 как от основной из-за того, что она ограничивала полезную роль Промеса. Про игру по всему флангу мы написали выше, если же ставить Квинси одним из нападающих, то его будет меньше на мяче, да и работать в любимых фланговых и полуфланговых зонах ближе к штрафной он тоже начнёт реже.

3) Странно рассматривать Промеса на роль левого или правого латераля (есть Айртон и Мозес), но ведь и центр нападения тоже переполнен. Здесь рубятся в конкуренции Соболев, Понсе и Ларссон, вряд ли есть смысл при оптимальных раскладах добавлять четвёртого нападающего. Слишком много хороших игроков окажется на скамейке.

4) Если мы опустим Промеса на позицию «под нападающим», где осенью чаще всего выходил Бакаев, тогда команде будет слишком тяжело обороняться: голландцу в фазе защиты нужно опускаться в тройку хавбеков. Бакаев это делает через два раза на третий, с Промесом может быть то же самое. Да и в атаке Промес будет многовато действовать спиной к чужим воротам, а не на пространстве.

5) Любимая среда Промеса – свободные зоны ближе к левому флангу и изоляции с защитниками, здесь он может набирать скорость, включать дриблинг и смещаться в середину под удар или острый пас. Это то, чего сейчас нет в «Спартаке». И это то, что очень хочется получить.

Поэтому – нет, в сложившуюся структуру вписать Промеса будет проблематично.

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Можно ли перестроиться на 3-4-3?

Перестроение на 3-4-3 с широкими или полусредними позициями крайних нападающих выглядит более оптимальным вариантом в рамках структуры с тремя центральными защитниками. В таком случае Промес будет играть слева, Ларссон – справа (но при этом именно нападающим, а не полузащитником, как при Кононове). В такой структуре шведский футболист много забивал в «Норчепинге» перед отъездом в «Спартак».

Но возникает вопрос: хватит ли объёма от двух центральных полузащитников, чтобы справиться с оборонительной работой? Схема сложна для опорников, а Хендрикс не отличается объёмом спринтов и количеством единоборств, он контролирует зону прежде всего изначально глубоким расположением и чтением игры. Теоретически можно сдвигать на правый фланг Зобнина – в таком случае будет больше баланса по сравнению с Мозесом (а нигериец в таком случае превратится в резервиста Ларссона), да и никто из тройки хавбеков не выпадет из состава.

Попробовать на практике схему можно, но нет гарантии, что всё получится.

А может, Тедеско всё-таки уйдёт от схемы с тремя центральными защитниками?

Такой вариант тоже возможен, тем более по интернету давно гуляет информация о соответствующих намерениях Тедеско. Схема 3-5-2 перестала работать под конец года, и Доменико может попробовать что-то новое.

Классический вариант – 4-2-3-1. В опорной зоне останутся Зобнин и Крал (Хендрикс – в резерве), Бакаев либо вернётся на комфортный правый фланг, либо останется «десяткой». В первом случае под центральным форвардом расположится Ларссон. Подводные камни: 1) лишь два из четырёх центральных защитников будут попадать в старт (бедный Кутепов, ещё меньше шансов); 2) повысится уязвимость флангов, нет явных кандидатов на роль правого защитника – Мозес слишком плохо обороняется для схемы 4-Х-Х, а Маслова, наоборот, может не хватить в атаке в высоких точках.

Или 4-3-3?

На бумаге 4-3-3 видятся более подходящей системой по сравнению с 4-2-3-1 (4-4-2). Во-первых, есть возможность задействовать всех трёх центральных полузащитников, расположить Хендрикса на любимом месте «шестёрки», а Зобнина и Крала – над ним. Такое распределение кажется для спартаковских хавбеков оптимальным: Хендриксу комфортнее поддерживать атаки из глубины, Зобнин и Крал должны обеспечить объём движения и заполнение зон в финальной трети. Плюс они помогут фланговым защитникам при обороне.

Промес в таком случае станет левым нападающим, Ларссон и Бакаев будут конкурировать на правом фланге, а Понсе и Соболев – в центре. А вот проблема с излишней конкуренцией центральных защитников никуда не денется.

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Выводы

Приход Промеса, если он состоится, ощутимо изменит «Спартак»: наверняка обновится схема, возрастёт роль левого фланга, скорректируются нюансы выхода в атаку. Но Тедеско всё же важно помнить, что работоспособностью и стабильностью структуры нельзя жертвовать ради комфорта одной, пусть даже яркой звезды, если это не даёт результат.

Сейчас у «Спартака» такой этап, когда можно пробовать разные варианты: концовка года не подтвердила правильность сложившейся системы, время до новых официальных игр есть.

Главное – вовремя остановиться, если станет понятно, что становится лишь хуже.