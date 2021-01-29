«Тоттенхэм» развалился после перерыва. Герой матча – Мане

Состав «Тоттенхэма» мог удивить тех, кто давненько не видел команду. Но по сравнению с матчем прошлого тура с «Шеффилдом» Жозе Моуринью сделал всего одну замену. Был ещё матч в Кубке, но там Моуринью выпустил слишком полуторный состав, чтобы от него отталкиваться.

Не левый фланг защиты вместо получившего травму Серхио Регилона вышел Мэтт Доэрти. Он уже играл слева пару раз, но это, конечно, непривычная позиция. В остальном состав и расстановка не изменились. 3-4-3, Харри Кейн играет из глубины, а Сон Хын Мин и Стивен Бергвейн выбегают за спины защитникам. Джо Родон – сравнительно новое лицо, молодой валлиец выиграл конкуренцию у Тоби Алдеврейрелда в конце ноября.

У «Ливерпуля» перед матчем снова выбыл Фабиньо. Бразилец не получил новую травму, а всё никак не залечит старую. Поэтому «Ливерпулю» пришлось по-прежнему обходиться без Джордана Хендерсона в центре полузащиты, хотя капитана там и не хватает. Хендерсон составил пару с восстановившимся Жоэлем Матипом, а Рис Уильямс после неудачной игры с «МЮ» остался в запасе. Это сочетание центральных защитников – 11-е у «Ливерпуля» в 20 матчах чемпионата. С таким количеством травм в основе снова вышел Джеймс Милнер, зато в атаке Клопп смог выпустить свою основную тройку.

Критиковать Клоппа — глупо. Он столкнулся с нерешаемой проблемой Мы привыкли восхищаться трансферной политикой «Ливерпуля». Но сейчас всё ужасно.

Матч начался с мощного прессинга «Тоттенхэма». Хозяева не стали отказываться от владения, выходили из обороны через короткий пас, а после потерь не откатывались, а вступали в отбор. Из шести попыток отбора, фолов и перехватов за первую половину тайма три были совершены на чужой половине поля. «Ливерпуль» тоже высоко встречал соперников – просто в этом не было ничего нового.

Розыгрыш «Тоттенхэма» был приманкой. Он не служил цели продвинуть мяч к чужим воротам – владение сохранялось на своей половине поля. Целью было поднять линию защиты «Ливерпуля» ещё выше, чтобы можно было отрезать всю команду одним пасом. Когда доходило до настоящих атак «Тоттенхэма», они были категорически вертикальными. 12 пасов в финальную треть хозяева сделали со своей половины поля.

Если бы Сон и Бергвейн лучше понимали защитников и Эмиля Хёйберга, или наоборот, если бы те лучше чувствовали рывки форвардов, было бы очень опасно – как у «Лестера». Но весь тайм все эти вертикальные забросы шли немного не туда: либо слишком сильно, либо на секунду раньше, чем нужно. А когда всё прошло как надо, у Сона не получился удар.

Зато «Тоттенхэм» преуспел в быстрых атаках после прессинга. Слабым звеном неожиданно оказался Тьяго Алькантара. В теории самый прессингоустойчивый игрок «Ливерпуля» несколько раз потерял мяч за первые полчаса. Одна из этих потерь привела к голу Сона, который был отменён из-за офсайда левой пятки.

Всё это было интересно, но длилось недолго: примерно 25 минут. К середине тайма «Тоттенхэм» перестал высоко прессинговать и превратился в типичную команду позднего Моуринью, которая играет на отбой и позволяет защитникам соперника делать что угодно.

«Ливерпуль» атаковал через высокую позицию Трента Александера-Арнольда. Он играл настолько высоко, что фактически сдваивал фланг с Салахом и мог управлять атаками. Помогало то, что Доэрти был явно не в своей тарелки на чужом фланге и дважды за 25 минут подарил мяч «Ливерпулю» перед своей штрафной.

На противоположном фланге Садьо Мане здорово выбирал моменты для рывков в штрафную, так что постоянно выигрывал касание у Родона. За тайм он нанёс пять ударов. Самый опасный, правда, из офсайда, который не заметил судья. Если эта комбинация закончилась голом, он был бы отменён. Но сам момент неплохо иллюстрирует, как Мане меняет позицию: за несколько секунд его пришлось передавать дважды, так что в начале эпизода по нему играл Орье, потом Родон, а финальный рывок через центр должен был перехватывать Дайер.

Когда «Ливерпуль» открыл счёт, все тоже решил рывок Мане. Хендерсон поймал момент для подачи и дал идеально в шаг (чего не хватало защитникам «Тоттенхэма), Орье и Родон не разобрались, чей игрок, Дайер нелепо пропустил прострел, чтобы его взял вратарь, а Льорис – и это уже совсем абсурд – не сыграл на выходе мяч, который летел в метре от ворот. Грубейшая ошибка, вернее, серия ошибок, связанных с недопониманием и отсутствием коммуникации. Но в любом случае вратарь должен был играть на выходе. А первопричина гола – отказ от прессинга. Хендерсону было слишком удобно давать первый пас.

«Ливерпуль» забил гол в раздевалку и это первый фактор, который перевернул игру во втором тайме. Второй фактор – травма Кейна. До перерыва против него несколько раз сыграли так жёстко, что потребовалась пауза. К концу тайма, когда казалось, что Кейн разбегался, он снова взял паузу – на этот раз без контакта с соперником. На второй тайм вместо него вышел Эрик Ламела, и это серьёзно сказалось на возможности «Тоттенхэма» взрывать атаки разрезающими пасами.

«Тоттенхэму» пришлось забирать мяч и атаковать. В первом тайме команда владела мячом 42%, во втором – 55%, это вынужденное решение, и оно не пошло на пользу. В позиционных атаках «Тоттенхэм» оказался ужасен. Из-за слабой командной структуры между линиями возникали слишком большие разрывы, чтобы доводить мяч до группы атаки. Классный дальний удар Хёйберга – единственный удар по воротам Алисона после перерыва. Кошмар.

Кажется, «Тоттенхэм» совсем не был готов к тому, что придётся отыгрываться. А отыгрываться пришлось с 0:2 – Трент добил мяч после классного удара Мане.

Даже вынужденная замена Матипа на Нэта Филлипса не помогла хозяевам. Без Кейна у них не получалось запускать Сона за спину защитникам, для позиционной атаки не хватало продуманности командного движения, но главное – их не хватило даже на навал в концовке матча. В середине второго тайма «Ливерпуль» довёл преимущество до комфортного после того, как Родон пропустил несложный мяч мимо себя.

Для команды, которая играет от обороны, «Тоттенхэм» допустил слишком много явных ошибок в обороне. Как индивидуальных, так и ошибок взаимодействия. Для команды, которая должна отыгрываться, был просто ужасен. Кажется, без Кейна «Тоттенхэм» теряет сразу все свои атакующие опции одновременно.

«Ливерпуль» прорвало, и характерно, что результат сделали Мане и Трент. Футболисты, которые были в числе самых критикуемых в последнее время. Мане упустил несколько верных моментов в недавних матчах, а Трент перестал окупать пользой в атаке свои провалы в обороне – но в рамках одного конкретного матча они были великолепны. Мане – по качеству игры на протяжении всего матча и по влиянию на результат, Трент – по влиянию на результат.

«Ливерпуль» вернул себе четвёртую строчку. Звучит забавно и, конечно, гораздо важнее, что вернул себе уверенность. Мощная победа над топовым соперником – то, что нужно после серии неудач подряд. А «Тоттенхэм» по-прежнему шестой, но для продвижения в турнирной таблице Моуринью нужно лучше проводить матчи хотя бы не с «Ливерпулем», а с «Фулхэмом». Ну и чтобы Кейн играл всегда.