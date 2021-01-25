Критиковать Клоппа — глупо. Он столкнулся с нерешаемой проблемой

Кажется, что «Ливерпуль» проводит трансферы идеально. Юрген Клопп перевернул наше представление о них настолько, что даже словосочетание «трансферный комитет» вызывает не смех, а уважение. Добавьте к этому умение выгодно продавать игроков, которые не нужны – получается совершенство. За несколько лет «Ливерпуль» прошёл эволюцию от покупки Лазара Марковича за 25 млн евро до продажи Райана Брюстера за 26 млн евро.

«Ливерпуль» гениально продаёт ненужных игроков. И речь не о Коутиньо 160 млн доказательств гениальности. И один тайный герой.

«Ливерпуль» показывает «Барселоне», что не нужно тратить на игроков, без которых можно обойтись – зато на необходимых игроков не жалко потратить любые деньги. И показывает «Ман Сити», что проблемные позиции можно закрывать с первой попытки, а не с четвёртой.

В чём Клопп превосходит Гвардиолу «Ливерпуль» — образец эффективности.

В общем, в последние годы появилось столько причин восхищаться тем, как в этом клубе всё устроено, что сейчас восхищение вырабатывается уже как бы автоматически. «Ливерпуль» отказался от Вернера и купил Жоту – грамотно разрулили. «Ливерпуль» выторговал у «Баварии» лучшего контролирующего опорника в мире за 22 млн евро? Браво. «Ливерпуль» вошёл в сезон с тремя центральными защитниками в обойме? Правильно, нечего обойму раздувать.

Алькантара в «Ливерпуле» — это супертрансфер. Он сделает команду сильнее Наконец-то договорились с «Баварией».

Стоп. А точно ли последнее решение было правильным? Жоэль Матип в прошлом сезоне пропустил из-за травм 20 матчей, в позапрошлом семь, до этого ещё 12. Джо Гомес ещё хуже: 37 пропущенных матчей в прошлом сезоне, 23 в позапрошлом.

Если посмотреть на историю болезни центральных защитников «Ливерпуля», то можно ожидать, что в лучшем случае в любой произвольно выбранный момент времени здоров будет кто-то один: или Гомес, или Матип. Не считая ван Дейка, который играет постоянно. Это фактически оставляет Клоппа без вариантов: есть только пара игроков основы – плюс молодёжь без опыта в основе и плюс Фабиньо, который в случае чего выручит. Это не выглядит как катастрофа – и не является ей в нормальном сезоне. Проблема только в том, что новый сезон невозможно назвать нормальным.

От других клубов АПЛ «Ливерпуль» отличает невероятная детализация работы тренерского штаба и всего персонала. Здесь работают над всем, от техники вбрасывания аутов, до техники борьбы со стрессом. Улучшается каждая мелочь, которую можно улучшить, каждый аспект тренировочного процесса. «Ливерпуль» — отлаженная машина, которая по сложности механизма превосходит конкурентов. Но именно это и сыграло против клуба в новом сезоне.

Предсезонка? Забудьте. Нормальная подготовка к матчам? Забудьте. В лучшем случае – восстановительные упражнение после каждой игры, чтобы немного отойти. Сезон длится на полтора месяца меньше нормы, хотя матчей меньше не стало. И это без правильной подготовки. Зато сразу после другого аномального сезона. И никаких дополнительных замен – напомню, среди тренеров АПЛ именно Клопп был возмущён этим больше всего. Сложная, выстроенная на мелочах система «Ливерпуля» не вынесла такой перегрузки.

Насколько всё серьёзно

Клуб попытался решить проблему с помощью улучшения системы. В конце декабря в «Ливерпуль» перешёл знакомый Клоппу по работе в «Боруссии» доктор Андреас Шлюмбергер. Он отвечает за восстановление футболистов – должность, которой раньше не было, её создали специально под него.

У «Ливерпуля» новый тренер. Клопп его отлично знает по «Боруссии» Может, хотя бы теперь футболисты не будут столько пропускать из-за травм.

Это очень разумное решение. Но его трудно назвать достаточным. Даже если доктор Шлюмбергер справится со своей работой идеально, она даст отложенный эффект. А играть некому здесь и сейчас.

С начала сезона 10 футболистов первой команды пропустили из-за травм от трёх туров АПЛ и больше. Алисон – 3, ван Дейк – 12, Гомес – 10, Цимикас – 12, Алькантара – 12, Кейта – 10, Чемберлен – 13, Милнер – 5, Жота – 8, Шакири – 6. Особенно жутко выглядит оборона.

В пяти турах АПЛ не смогли сыграть одновременно Матип, ван Дейк и Гомес. Ещё в девяти турах принял участие только кто-то один из них. В первом круге были всего два матча, когда все трое были доступны. Проще говоря, «Ливерпуль» провёл половину чемпионата вообще без защитников.

В таких обстоятельствах любая критика Клоппа выглядит не то что неуместно, а просто неумно. Тренер проводит мощнейший сезон. Чего стоит центр обороны Фабиньо – Хендерсон в топ-матче с «Манчестер Юнайтед». А ведь эта связка сыграла прекрасно и не пропустила. Проблема Клоппа в том, что когда он умудряется сделать классную пару ЦЗ из Хендерсона и Фабиньо, то ломается Хендерсон. Звучит немного абсурдно, но да: у «Ливерпуля» вылетают уже не только центральные защитники, но и центральные полузащитники, которых тренер перевёл в защиту. Поэтому и появляются новые имена. Такие как Нэт Филлипс и Рис Уильямс.

Лично я не знаю, кто сильнее: Уильямс, или Филлипс. Думаю, Клопп, который видит обоих на тренировках, отлично знает, кто лучше готов в каждом конкретном случае. Но вот в чём дело: кто бы из них ни был лучше, это не значит, что он готов к основе «Ливерпуля». Тем более к матчам с соперниками уровня «МЮ».

Простой пример. Во время матча кубка между «МЮ» и «Ливерпулем» я делал пометки, которые потом использовал при записи видео (кстати, видео можно посмотреть здесь). Вот, что я записал про Уильямса: «Правый центральный защитник должен страховать Трента. Это трудная задача, нужно постоянно решать, где находится. Он не справляется. Он догоняет события, а не дожидается». Важная деталь – всё это было записано ещё во время первого тайма. То есть до того, как Уильямс махнул мимо мяча и привёз гол. Это даже важнее. Результативные ошибки всегда бросаются в глаза, но они случаются сравнительно редко. А вот системные более мелкие позиционные ошибки делают слабее всю командную структуру. «МЮ» с удовольствием весь матч атаковал зону между Уильямсом и Трентом.

Что это значит для клуба

Можно понять, почему клуб рискнул войти в сезон с тремя центральными защитниками, из которых два очень травматичны. Но как можно не купить ещё одного защитника сейчас, зимой, когда играть некому? Вот это уже необъяснимо.

Да, брать временного игрока противоречит политике клуба. Но ведь текущая ситуация настолько вышла из-под контроля, что ставит под угрозу любые цели в сезоне. Брать трофеи и претендовать на них ведь не противоречит политике «Ливерпуля»? Неделю назад Клопп сказал, что задача команды – попасть в Лигу чемпионов в следующем году. Учитывая кадровые проблемы, это не похоже на кокетство. Перед началом сезона Клопп бодро говорил о титулах. Похоже, он просто честно скорректировал свои планы. Но минуточку. Разве так делают суперклубы?

Разве борьба за трофеи не стоит того, чтобы один раз поступиться правилами – в абсолютно аномальной ситуации, когда правила уже совершенно не действуют? Подход «Ливерпуля» — это подход клуба, для которого спортивные достижения не на первом месте. Интересно, Клопп согласен с таким подходом?