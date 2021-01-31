Из «лучшей лиги мира» — в Европу? Русского таланта сватают в бывший клуб Слуцкого

Полузащитником «Крыльев Советов» Антоном Зиньковским интересуются несколько европейских клубов, рассказали «Чемпионату» источник, близкий к игроку, и собеседник в самарском клубе.



Наши источники сообщили, что за игроком давно следят в Европе. Но только голландский «Витесс», который ранее тренировал Леонид Слуцкий, вышел на представителей игрока. При этом переход сейчас маловероятен, поскольку зимнее трансферное окно в Нидерландах закрывается 1 февраля, а в России — 25 февраля. Голландцы просто не смогут успеть закрыть сделку.

Зиньковского хотят почти все топ-клубы РПЛ. Но кому он действительно нужен? Почему «Спартаку» и «Зениту» неплохо бы трижды подумать, прежде чем вываливать деньги за талантливого креативного полузащитника.

При этом наши собеседники утверждают, что 24-летний Зиньковский считает, что готов выступать на более высоком уровне, чем ФНЛ. В России главным кандидатом на него являются подмосковные «Химки», имеющие связи с генеральным директором «Чертаново» Дмитрием Поляцкиным. Сам Зиньковский является воспитанником футбольной школы «Чертаново», куда он попал после неудачных попыток устроиться в ЦСКА и «Краснодар» из-за скромных антропометрических данных.

В «Чертаново» Зиньковский добился успехов. В сезоне-2017/2018 столичный клуб занял первое место в группе «Запад» первенства ПФЛ и пробился в ФНЛ, а Зиньковский стал лучшим бомбардиром лиги с 18 мячами. В следующем первенстве он стал автором 11 мячей в 22 матчах в первой части сезона.



Зимой 2019 года Антон был выкуплен «Крыльями Советов», на тот момент выступавшими в РПЛ. В апреле 2019-го Зиньковский забил свой первый гол в Премьер-Лиге в матче против казанского «Рубина». В прошлом сезоне РПЛ он отдал восемь голевых передач и занял по этому показателю третье место в РПЛ, уступив только Артёму Дзюбе из «Зенита» и Зелимхану Бакаеву из «Спартака». В нынешнем сезоне ФНЛ на его счету 24 матча, восемь голов и четыре результативные передачи.

Слухи об уходе Зиньковского из «Крыльев Советов» появляются не в первый раз. Ещё весной прошлого года СМИ писали об интересе к игроку со стороны «Спартака» и «Зенита». Однако самарский клуб он не покинул, в отличие от Александра Соболева, который вначале был арендован, а потом выкуплен красно-белыми у «Крыльев».