Зиньковского хотят почти все топ-клубы РПЛ. Но кому он действительно нужен?

После перехода Александра Соболева в «Спартак» (пока – на правах аренды) в «Крыльях Советов» остался ещё один яркий футболист, востребованный на трансферном рынке. Фамилия его всем известна: Антон Зиньковский резко ворвался в основной состав «Крыльев», перейдя из «Чертаново», с видимой лёгкостью и без раскачки сумел перенести свой уровень из ФНЛ в РПЛ, в нынешнем сезоне продолжил рост, и теперь уже всем очевидно, что в Самаре парень не задержится. Он – слишком ценный российский актив в условиях приближающегося нового лимита, имеет шикарный потенциал роста, а также дальнейший трансферный потенциал.

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Спортивный портрет

С точки зрения спортивных характеристик Зиньковский пусть не совсем стабильный, но уже сегодня сверхинтересный. Чтобы не загружать читателей подробным и глубоким разбором со стрелочками и кружочками (его время обязательно придёт, когда трансфер в какой-то клуб состоится), тезисно перечислим самые яркие качества Антона.



1) Зиньковский наделён классной скоростью – как стартовой взрывной, так и дистанционной.



2) Он один из лидеров РПЛ по количеству попыток дриблинга, умеет обыгрывать один в один и на скорости, и с места, при этом в обводке достаточно непредсказуемый, поскольку уходит в обе стороны – и к центру, и к флангу. Техническое оснащение позволяет контролировать мяч даже на самой высокой скорости.



3) Чаще всего играет на левом фланге, но комфортно чувствует себя и справа, то есть способен выполнять роли и инвертированного вингера со смещением, и более классического с заполнением ширины.

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4) Антон не просто часто и эффективно использует дриблинг, но и прибавляет в последние сезоны в решениях после него. Одна из сильных сторон – ассистентские качества. У Антона классная и относительно стабильная подача, точность навесов выше среднего по РПЛ. Важно, что подавать он способен с обеих ног – и с сильной правой, и с менее развитой левой.



5) Также Зиньковский опасен в смещениях под удар, в среднем – 2,11 попытки за игру. Опять же, бьёт с обеих ног, хотя с правой всё-таки гораздо стабильнее. Удар не уникальный, но сильный, выход на позицию быстрый. Периодически попытки выглядят неуместными и неподготовленными, хотя это частая проблема для нацеленных на завершение игроков. Важно понимать, что пусть в нынешнем сезоне у Антона ноль голов, однако потенциал для появления конкретики у него огромный. Сегодня речь идёт о банальном недоборе мячей – из 35 суммарных ударов что-то должно было залететь. В прошлом году у Зиньковского набралось 13 голов за «Крылья» и «Чертаново». В том числе он забил потрясающий мяч в ворота «Рубина». Кроме того, на отсутствие голов отчасти повлияла структура «Крыльев» — Зиньковский часто бьёт из-за штрафной и гораздо реже получает шансы с близкого расстояния.

6) Зиньковский эффективно работает как в ширине, так и в полуфлангах, он полезен в подготовительной стадии атаки, умеет быстро принимать решения и отдавать резкие вертикальные передачи к штрафной. Комфортно чувствует себя, когда опускается в глубину поля и ищет мяч, умеет обращаться с ним под давлением.



7) Берёт на себя исполнение стандартов – подач штрафных и угловых, прямых ударов со штрафных, что говорит в том числе об уверенности в себе и статусе в коллективе.



8) В последнее время Зиньковский старается прибавлять в оборонительных действиях. Сам признается, что раньше была проблема – и старается это исправить. Качество отборов пока нестабильно, но схемы Зиньковский рушит редко, это уже достижение для нацеленного на атаку крайнего полузащитника.

Резюмируя, речь идёт о футболисте с красивыми характеристиками, уже сегодня выделяющегося на фоне РПЛ и имеющего явный потенциал для повышения конкретики. Можете быть уверены: нет ни одного топ-клуба, который не посматривал бы в сторону Зиньковского, не прощупывал бы почву и не прикидывал, может ли себе позволить приобретение.



В СМИ и инсайдерских каналах появлялась вполне конкретная информация: якобы «Зенит» очень заинтересован и уже готов выкупить права на футболиста за 130 млн рублей (1,6 млн евро по сегодняшнему курсу), также устойчивый интерес имеется со стороны «Спартака».



А теперь давайте подумаем, кому он действительно нужен. Прежде всего важно понимать: сейчас не то время: когда клубы могут разбрасываться деньгами. Вероятно, после пандемии все вообще будут считать каждый рубль, оберегать имеющиеся кадровые активы и десятки раз всё взвешивать перед крупной покупкой.

«Зенит»: а куда тогда девать Мостового?

Покупка Зиньковского идеально впишется в любовь «Зенита» к приобретению игроков, которые блестят, раскручены и имеют российский паспорт. Справедливости ради, в последние год-полтора таких трансферов стало меньше, но фамилии Сутормина, Набиуллина, Полоза, Новосельцева, Бухарова, Заболотного, Терентьева, Цаллагова, Юсупова, Ткачука, Могилевца, Соловьёва и других навеки войдут в историю: в большинстве случаев сине-бело-голубые делали недорогие для себя приобретения не потому, что было очень нужно, а на всякий случай, потому что хотелось пополнить российскую обойму, а там уж – как пойдёт. В итоге половина футболистов толком не поиграла за команду, а ещё треть – играла так, что лучше бы не играла. И это не их вина.



Но ни в коем случае не будем категоричными: были и более удачные покупки, и нельзя утверждать, что Зиньковский не выплывет из конкуренции и не станет со временем полноценной звездой. Он на это способен. Но способен и другой яркий крайний полузащитник-нападающий, принадлежащий «Зениту» и находящийся в аренде, — Мостовой. Андрей чуть моложе, при этом в сопоставимой по силе команде («Сочи» лишь весной резко выросли в уровне футболе) проявил себя даже круче: забил шесть и отдал три результативные передачи.

Да, есть стилистические особенности: пожалуй, Зиньковский лучше в скоростном дриблинге и лучше во фланговом обострении (навесы и прострелы, это плюс для команды с двумя большими форвардами), тогда как Мостовой сильнее в поиске зон внутри штрафной и коротком комбинировании. Да и вообще роль крайнего нападающего в 3-4-3 отличается от роли крайнего полузащитника в 4-2-3-1. Но есть ли гарантия, есть ли чёткое визуальное ощущение, что Мостовой на сегодня явно слабее Зиньковского? Ведь если Андрей вернётся в клуб (а он заслужил), а Антона купят, то кто-то из них потеряет потенциальные минуты.

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Справа есть дорогущий Малком, остаётся одна фланговая позиция. Одна фланговая позиция для двух, несомненно, ярких игроков с большим потенциалом. Никто не может предсказать, кто из них раскроется сильнее, но на сегодня трансфер Зиньковского выглядел бы слегка странным и напоминал бы не желание усилиться, а банальную боязнь упустить очередной талант. Прежде страхи такого рода часто приводили к проблемам с карьерами у ни в чём не повинных футболистов.



Например, если Зиньковский всё-таки заиграет в «Зените», а Мостовой из-за этого зачахнет в резерве (или уйдёт в другой клуб, где станет звездой) – это можно будет назвать удачным трансфером? Или нет?



Фамилию Лесового, также принадлежащего «Зениту» и также ярко проявляющему себя в аренде, пока не называем.

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«Спартак»: а почему бы для начала не вернуть Мелкадзе?

Союз Зиньковского с красно-белыми ещё сомнительнее: во-первых, команда при Тедеско использует схему, где нет позиции крайнего полузащитника, во-вторых и в-главных, в аренде в «Тамбове» рвёт и мечет универсальный атакующий игрок Мелкадзе, который вроде бы нисколько не обижен на клуб и с удовольствием вернётся по первому зову.

Да, здесь тоже налицо стилистические отличия: Мелкадзе больше нападающий, чем крайний полузащитник, но и у него есть уйма сильных сторон. А главная из них – он, в отличие от Зиньковского, уже продемонстрировал умение решать исходы матчей на уровне РПЛ. Георгий запросто сыграет и инвертированного вингера в 4-2-3-1, и одного из форвардов в 3-5-2 или 3-4-3. По нацеленности на удар и качеству удара он не уступает коллеге из «Крыльев», по напористости и адаптации к взрослому футболу – только превосходит. С точки зрения скоростного дриблинга и фланговой игры – да, есть превосходство Зиньковского, однако в балансе футболисты сопоставимы.



При этом Мелкадзе – свой и бесплатный (да и моложе). А Зиньковский – чужой и стоящий почти два миллиона евро (а ещё агентские).

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А что с другими?

У «Краснодара» позиции фланговых полузащитников закрыты (есть Ману Фернандеш, Вандерсон, Шапи, скоро поправится Классон). К тому же, есть ограничения по трансферам – сначала надо продать кого-то из имеющихся дорогих игроков.



У активного на рынке «Рубина» вовсе наблюдается переизбыток молодых фланговых футболистов, в обойме два грузина, Кварацхелия и Давиташвили, а также Макаров, Солтмурад Бакаев, Самошников, а атакующий хавбек Зуев очутился в обороне.



У «Локомотива» тоже всё некритично: есть братья Миранчуки, Жоау Мариу, Жемалетдинов, подрастают Рыбчинский и Тугарев. Зиньковский мог бы усилить основной состав (или как минимум обойму) в случае ухода Жоау Мариу, но в первую очередь «железнодорожникам» нужно усилить проблемную зону центрфорварда.



ЦСКА? Возможно. Хотя покупка атакующего полузащитника – тоже не самая приоритетная задача для команды, играющей по 3-4-3 или 3-5-2. «Армейцам» бы центрального нападающего или современного левого защитника.



И лишь «Динамо» выделяется на общем фоне: там полузащитник «Крыльев» с большей вероятностью мог бы оказаться востребован. У бело-голубых есть нестабильный Н’Жье, уровнем явно не выше сегодняшнего Зиньковского, а также молодой Шиманьски. В последнее время на левом фланге выходит Рауш, с которым тоже можно конкурировать.

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Вывод

Зиньковский – один из самых ярких молодых футболистов в РПЛ, но ему отчасти не повезло. Он засверкал в тот период, когда его амплуа не является самым востребованным в стране. У многих топ-клубов позиция флангового полузащитника более-менее закрыта, а чтобы платить солидные деньги за конкретного игрока, по законам логики нужно, чтобы: а) он выглядел сильнее имеющихся; б) имел притягивающую конкретику, подтверждающую его исключительность.



Хотя в более статусный клуб Зиньковский почти наверняка вскоре перейдёт. Хочется пожелать ему, чтобы он самостоятельно проанализировал, где будет востребован и сможет расти. В его возрасте гораздо важнее стабильно играть, чем просто быть причастным к большой команде.

Использованы данные Wyscout и InStat.

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