Ещё один запоминающийся выход Головина на замену. Теперь он привёз гол в свои ворота!

Александр Головин в пятый раз подряд вышел на замену после того, как залечил травму и вернулся на поле в январе 2021-го. Главный тренер «Монако» Нико Ковач по-прежнему считает, что российский полузащитник не готов играть в основе, несмотря на то, что экс-«армеец» отметился за 120 сыгранных минут одним голом и двумя голевыми передачами. До сегодняшнего дня Головин для хорвата – идеальный запасной.

В 22-м туре Лиги 1 монегаски встретились на выезде с «Нантом». Хозяева в отличие от «Монако» ведут борьбу за выживание, а интерес к ним повысился после назначения на пост главного тренера Раймона Доменека. Того самого специалиста, под руководством которого сборная Франции дошла до финала ЧМ-2006 и жутко провалилась на ЧМ-2010. Доменек не тренировал 10 лет, но вдруг всплыл в «Нанте». Интересно, он и сейчас определяет состав по звёздам?

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Под руководством Раймона «канарейки» выдали три ничьи и проиграли «Мецу». Матч с «Монако» был для Доменека шансом начать новую серию – беспроигрышную. А то и победную.

Однако с первых минут домашней игры «Нант» думал только о том, как устоять под давлением одержавшего четыре победы подряд соперника. Монегаски полностью владели мячом (73% против 27% до перерыва) и территорией. Если при обороне у команды Нико Ковача в защите было четыре игрока, то при атаках – три. Гибкую роль получил действовавший на левом фланге Каю Энрике.



Тем не менее «Монако» никак не мог попасть в цель. Гостям недоставало в том числе точных подач Головина со стандартов. Правда, на 18-й минуте гости пробили в штангу, заработав штрафной, вот только в том эпизоде Софьян Диоп атаковал ворота с подбора. Но перед самым перерывом монегаски всё-таки забили первым же ударом в створ. «Монако» снова вернул мяч в штрафную после стандарта, а Гильермо Марипан беспрепятственно пробил головой с линии вратарской. Чилийский центральный защитник отличился в четвёртый раз за пять последних туров!

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Во втором тайме «Нант» пытался переходить на чужую половину поля более крупными силами, применять там коллективный отбор, но на исходе часа матча сам нарвался на прессинг и ещё раз пропустил. Андрей Жиротто потерял мяч, попав под давление двоих соперников, после чего Каю Энрике вырезал отличную передачу Кевину



Фолланду, а немец точно пробил в касание. Доменек доказывал судье, что игроки «Монако» совершили отбор с фолом, однако VAR не поддержал тренера. Через восемь минут при счёте 0:2 на замену и вышел Головин. Левым полузащитником.



Поразительно, но Александр опять едва не совершил результативное действие сразу же после выхода на поле. Теперь он мог стать автором голевой передачи. Получив мяч, экс-«армеец» протащил его почти до штрафной «Нанта» и выкатил под удар Орельену Чуаэми. Центрхав хорошо пробил – в штангу!

На 73-й минуте «Нант» остался вдесятером, и казалось, что теперь «Монако» спокойно доведёт матч до победы. Но хозяевам помог реанимировать интригу… Головин. Невольно, конечно. Команда Доменека забила простой мяч: подача со штрафного, скидка, удар головой. Автор гола Рено Эмон оказался бы в офсайде, если бы линию «Монако» не сломал задержавшийся россиянин. Оборонительных навыков не хватило.



Несмотря на эту ошибку, Головин добросовестно отработал в защите и старался поддерживать каждую контратаку «Монако». Но последние минуты игры получились напряжёнными, поэтому Ковач после финального свистка выглядел очень недовольным. Монегаски могли упустить победу. И всё же сократили отставание от «ПСЖ» до трёх очков. Статистика Головина. У него 13 касаний мяча, восемь передач с точностью 62%, одна обводка, один перехват и один фол.