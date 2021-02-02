Кто и сколько получит за воспитание Кокорина? Даже «Анжи» кое-что перепадёт

Год назад случилась целая эпопея с выплатами за воспитание Александра Головина: сначала в школе в Осинниках, куда «Монако» направило письмо, подумали, что это какой-то развод, потом начались разбирательства, кому всё-таки положены деньги. В этой истории остались недовольные, потому что когда-то давно к заполнению паспорта игрока на Кузбассе отнеслись недостаточно серьёзно.

Деньги за Головина заплатили не тем. Как так получилось? Разбираемся в запутанной истории.

Вообще это большая проблема не только для России, но и всего мира: кто-то небрежно относится к заполнению паспорта игрока, где-то не знают, что им что-то положено, а до кого-то деньги так и не доходят. По данным ФИФА за 2018 год, из $351,5 млн командам-воспитанникам было выплачено только $67,7 млн (всего 19,3%), а разрыв между положенными выплатами и реальными растёт с каждым годом. Чтобы это исправить, организация в октябре 2018 года начала работу над проектом Clearing House – отдельной структуры, которая будет подконтрольна ФИФА и отвечать за автоматизацию распределения и выплаты вознаграждений за воспитание игроков. Также паспорта футболистов, которые в разных странах выглядят по-своему, будут электронными и храниться в единой базе.



Сейчас клуб, в который перешёл игрок, сам просчитывает, кому и сколько он должен, пишет в школы и академии, запрашивает данные валютного счёта, после чего напрямую отправляет вознаграждение за воспитание футболиста – в общем, всё, как было в случае и с Головиным.



В ближайшее время (вероятно, даже в этом году) механизм изменится. Система будет работать так:



– ФИФА проверяет паспорт игрока и, если всё хорошо, направляет платёжные инструкции в CH;



– CH направляет уведомление клубу, в который перешёл игрок, что он должен столько-то столько-то тем-то и тем-то;



– Клуб направляет деньги в CH;



– Clearing House распределяет их между командами и отчитывается о проделанной работе перед ФИФА. Если клуб не выполняет обязательства, он попадает под санкции ФИФА.



В случае Александра Кокорина ещё действует старая схема, поэтому в течение 30 дней после его регистрации в Италии «Фиорентина» должна подсчитать, сколько и кому она должна за воспитание российского таланта.



По правилам ФИФА, выплаты положены школам, которые воспитывали игрока с 12 до 23 лет. Общая сумма вознаграждения равняется 5% от общей суммы трансфера, а от неё пропорционально рассчитываются выплаты, в зависимости от возраста: если игрок провёл в академии период с 12 до 15 лет, то за каждый год школа получает 5% от 5%; с 16 до 23 – 10% от 5%; при подсчёте учитывается календарный год от дня рождения до дня рождения. Подчёркиваем: пропорционально. То есть если на месяц больше, то за него тоже заплатят: 5% от суммы трансфера поделят на 365, получат стоимость одного дня, которую умножат на количество превышенных дней и коэффициент. Простая математика.

Мы попробовали сами посчитать, сколько «Локомотив», «Динамо» и «Анжи» получат за воспитание Кокорина. Сразу оговоримся, что подсчёты примерные – разве что с махачкалинским клубом получилось наиболее точно, потому что мы знаем точное количество дней, в течение которых нападающий был там зарегистрирован. В случае с московскими командами сумма может отличаться как в плюс, так и в минус, потому что мы не знаем точной даты, когда его отписали от «Локо» и записали за «Динамо». Эта информация закрыта, а в случае с Головиным была обнародована только из-за поднявшейся шумихи.

Получилось, что больше всех достанется «Динамо» – ~€137 799. «Анжи» за 33 дня получит €2034.