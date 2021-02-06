«4 дня назад пиццу развозил, а на пятый контракт подписывал». Футболист-курьер Отставнов

До октября 2020 года футболист Отставнов был малоизвестен. О нём знал лишь узкий круг болельщиков. Кто-то мог помнить Дмитрия по «Динамо», где он становился лучшим бомбардиром молодёжного первенства. Позже Отставнов сменил множество клубов (как российских, так и зарубежных), пока в 2018 году его карьера не забуксовала.
Долгое время Отставнов находился вне футбола. Всё изменил счастливый случай — Евгений Савин снял про него ролик на своём YouTube-канале «КраСава». Название говорило само за себя: «Футболист сборной России — курьер доставки еды». Сам Дмитрий и не стеснялся своей новой работы. К счастью, она оказалась временной — после «КраСавы» ему удалось вернуться в профессиональный футбол!
Из этого интервью вы узнаете:
- каково это — вернуться в футбол через YouTube;
- что такое футбол в провинции;
- почему эти зимние сборы — самые необычные в его жизни;
- есть ли в таланты в ПФЛ;
- почему Дмитрий продолжает «шабашить» курьером.
«Ниже падать в футбольном плане уже некуда»
— Дмитрий, привет! Где ты сейчас находишься?
— В Новороссийске на сборах. Мы здесь с «Волгой» готовимся к возобновлению сезона.
— Расскажи немного про свою новую команду.
— Команда называется «Волга», представляет Ульяновск. Истории у клуба как таковой нет — команда всего раз в ФНЛ была, в 2008 году, если не ошибаюсь. Всё остальное время – в ПФЛ.
— Как охарактеризуешь ПФЛ?
— Раньше футбол в ПФЛ был проще. Сейчас игра поменялась — команды стараются больше действовать низом, через пас, а не «бей-беги».
ПФЛ — это лига, которая даёт шанс. Тут можно подняться с командой в ФНЛ или проявить себя и двигаться куда-то дальше. Ниже падать в футбольном плане уже некуда. Здесь много молодых ребят, перспективных, в том числе и местных. Много тех, кто приехал из других городов. Кто-то играл в ФНЛ, но не показал себя.
— Есть в «Волге» футболисты, способные заиграть на более высоком уровне?
— Я считаю, что есть. Один молодой парень, вратарь — Нодари Каличава. Вот он мог бы даже в РПЛ играть. Может, не первым вратарём команды, но вторым-третьим точно потянул бы. Многие без проблем заиграли бы в ФНЛ. Например, Руслан Махмутов, Миша Горелишвили — они должны играть выше.
— Что можешь сказать о сборах?
— Команду собрали пару дней назад. Была втягивающая тренировка, потом начали закладывать «физику». Вчера играли с «Велесом», клубом из ФНЛ. Проиграли 0:2. Они нас просто перебегали, потому что вышли из отпуска намного раньше — месяц назад. Я не играл, потому что тренер дал возможность другим ребятам себя проявить. У нас много тех, кто на просмотре. Их надо было проверить.
— Эти сборы — самые необычные в твоей жизни?
— Наверное, да. Потому что только недавно вернулся в футбол. И обычно собирались за границей, в той же Турции, например. До этого только раз был на сборах в России — в Сочи. В плане инфраструктуры Новороссийск, конечно, серьёзно уступает.
«КраСава», подработка курьером, жизнь в провинции
— Чем занимался в отпуске?
— Сначала был дома, в Туле. Заезжал к родителям. Потом приехал в Москву и пошёл работать.
— Кем, если не секрет?
— Курьером. Денег лишних не бывает.
— И где больше платят — в ПФЛ или в доставке?
— Мне кажется, эти вещи нельзя сравнивать. Работа курьером может быть более оплачиваема (особенно, если вкалываешь), а в футболе ты получаешь фиксированную зарплату. В «Волге» мне платят 50 тысяч рублей в месяц. В принципе, курьером я зарабатывал почти столько же. Просто работал больше.
— Как тебе живётся в Ульяновске после Москвы и Европы?
— После Москвы мне везде тяжело. В Ульяновске я бываю чаще, чем в Туле. Здесь можно жить, работать. Мне тут комфортно. С Москвой, конечно, не сравнить, с Европой — тоже. Но лучшие условия были в «Динамо». Такой базы, как там, я нигде не видел. В таких условиях из любого сделают профессионала. Дальше уже вопрос, воспользуется ли футболист своим шансом.
— Тебе клуб снимает квартиру?
— Раньше снимал, сейчас живу в гостинице. Всё оплачивает клуб — и проживание, и питание. Только тренируйся! От гостиницы до базы 10 минут пешком.
— Насколько сильно повлиял выпуск «КраСавы» на твоё возвращение в футбол?
— Если бы Женя не снял про меня выпуск, то не знаю, как бы я возвращался в футбол. Это чистая случайность. Такого я ещё не слышал, чтобы вернуться в футбол через YouTube… Я был в шоке, честно, что меня куда-то позвали после «КраСавы».
— Как думаешь, «Волга» подписала тебя по футбольным причинам, или это история ради хайпа?
— Это было бы ради хайпа, если позвал бы какой-то другой клуб. А так я в «Волге» играл уже (2015-2016, 2017-2018 годы. — Прим. «Чемпионата»). Видимо, вспомнили про меня. Я считаю, что меня взяли в «Волгу» не по футбольным качествам. Они просто знали, какой я был раньше, дали шанс реабилитироваться. Может, им стало меня по-человечески жалко, я не знаю. Но когда я приходил в «Волгу», каждый раз после этого шёл на повышение — то в Португалию, то в Литву.
— Как на тебя вообще вышла «Волга»?
— Получилось так, что уже второй раз один и тот же человек — Костя Баранов, бывший вратарь «Волги» — пишет мне примерно одно и то же сообщение: «Дим, дай свой номер телефона». А мы с Костей достаточно редко общаемся. Если он мне пишет — это значит, что 100% про меня спрашивает «Волга».
Со мной связался главный тренер, спросил, как я себя чувствую, готов ли вернуться в футбол. Я сказал, что сейчас не в форме, но если мне дадут шанс — будем работать. Они согласились меня взять, за что я им очень благодарен. Четыре дня назад я пиццу развозил, а на пятый уже контракт подписывал.
— Когда был без команды, закрадывались мысли, что в футбол можешь больше не вернуться?
— Нет. Я даже голову себе этим не забивал. Знал, что рано или поздно вернусь. Не знал только, когда и как это произойдёт.
— Общался с Савиным после выпуска?
— Да, общались недавно. Поздравил даже.
— На улицах стали чаще узнавать?
— Да, кстати. Когда приехал в Ульяновск, люди подходили, фотографировались. В других городах тоже, когда на выезде играли. В Москве часто узнают. Когда курьером работал — часто здоровались. Доставлял заказ недавно, так женщина вышла, узнала меня, пожелала удачи. Это очень приятно.
Планы на будущее: тренерская карьера — нет, работа агентом и актёрство — да
— С кем из бывших одноклубников общаешься?
— С Вячеславом Кротовым («Уфа»). Переписываемся, но редко. Общаюсь ещё с Сосланом Таказовым («Тамбов»), месяца два назад виделся с Гришей Морозовым («Уфа»). Но из тех, с кем близко общаюсь, только двое: Максим Барсов («Сочи») и Игорь Горбунов («Нижний Новгород»).
— Может, знаешь кого-то, кто завязал с футболом и ушёл на обычную работу?
— Знаю, что кто-то работает в банке, кто-то в журналах. Некоторые ребята вообще в Америку уехали.
— Когда ты находился без клуба, не было мыслей попробовать себя в тренерстве?
— Тренерская работа не по мне. Когда я был в команде КФК, попросил тренера провести одну тренировку у детей. Было весело, но мне это не особо нравится.
— А кем видишь себя по окончании карьеры?
— Если брать футбол, то, наверное, агентом. Вообще хотелось бы попробовать себя во многом: может, театральное что-то, или в сериалах посниматься. Ради интереса.
— Почему решил сменить свой стиль?
— Просто надоели длинные волосы. Я раньше часто так коротко стригся. Решил молодость вспомнить, что ли.
— Твой контракт с «Волгой» истекает летом. Ещё не предлагали новое соглашение?
— Пока нет. Всё зависит от того, что я покажу в весенней части чемпионата.
— Если вдруг не получится с «Волгой», то куда пойдёшь?
— Я планы не строю. Живу сегодняшним днём.
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