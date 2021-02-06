«4 дня назад пиццу развозил, а на пятый контракт подписывал». Футболист-курьер Отставнов

До октября 2020 года футболист Отставнов был малоизвестен. О нём знал лишь узкий круг болельщиков. Кто-то мог помнить Дмитрия по «Динамо», где он становился лучшим бомбардиром молодёжного первенства. Позже Отставнов сменил множество клубов (как российских, так и зарубежных), пока в 2018 году его карьера не забуксовала.



Долгое время Отставнов находился вне футбола. Всё изменил счастливый случай — Евгений Савин снял про него ролик на своём YouTube-канале «КраСава». Название говорило само за себя: «Футболист сборной России — курьер доставки еды». Сам Дмитрий и не стеснялся своей новой работы. К счастью, она оказалась временной — после «КраСавы» ему удалось вернуться в профессиональный футбол!

Из этого интервью вы узнаете:

каково это — вернуться в футбол через YouTube;

что такое футбол в провинции;

почему эти зимние сборы — самые необычные в его жизни;

есть ли в таланты в ПФЛ;

почему Дмитрий продолжает «шабашить» курьером.

«Ниже падать в футбольном плане уже некуда»

— Дмитрий, привет! Где ты сейчас находишься?

— В Новороссийске на сборах. Мы здесь с «Волгой» готовимся к возобновлению сезона.



— Расскажи немного про свою новую команду.

— Команда называется «Волга», представляет Ульяновск. Истории у клуба как таковой нет — команда всего раз в ФНЛ была, в 2008 году, если не ошибаюсь. Всё остальное время – в ПФЛ.



— Как охарактеризуешь ПФЛ?

— Раньше футбол в ПФЛ был проще. Сейчас игра поменялась — команды стараются больше действовать низом, через пас, а не «бей-беги».



ПФЛ — это лига, которая даёт шанс. Тут можно подняться с командой в ФНЛ или проявить себя и двигаться куда-то дальше. Ниже падать в футбольном плане уже некуда. Здесь много молодых ребят, перспективных, в том числе и местных. Много тех, кто приехал из других городов. Кто-то играл в ФНЛ, но не показал себя.



— Есть в «Волге» футболисты, способные заиграть на более высоком уровне?

— Я считаю, что есть. Один молодой парень, вратарь — Нодари Каличава. Вот он мог бы даже в РПЛ играть. Может, не первым вратарём команды, но вторым-третьим точно потянул бы. Многие без проблем заиграли бы в ФНЛ. Например, Руслан Махмутов, Миша Горелишвили — они должны играть выше.



— Что можешь сказать о сборах?

— Команду собрали пару дней назад. Была втягивающая тренировка, потом начали закладывать «физику». Вчера играли с «Велесом», клубом из ФНЛ. Проиграли 0:2. Они нас просто перебегали, потому что вышли из отпуска намного раньше — месяц назад. Я не играл, потому что тренер дал возможность другим ребятам себя проявить. У нас много тех, кто на просмотре. Их надо было проверить.



— Эти сборы — самые необычные в твоей жизни?

— Наверное, да. Потому что только недавно вернулся в футбол. И обычно собирались за границей, в той же Турции, например. До этого только раз был на сборах в России — в Сочи. В плане инфраструктуры Новороссийск, конечно, серьёзно уступает.

«КраСава», подработка курьером, жизнь в провинции

— Чем занимался в отпуске?

— Сначала был дома, в Туле. Заезжал к родителям. Потом приехал в Москву и пошёл работать.



— Кем, если не секрет?

— Курьером. Денег лишних не бывает.



— И где больше платят — в ПФЛ или в доставке?

— Мне кажется, эти вещи нельзя сравнивать. Работа курьером может быть более оплачиваема (особенно, если вкалываешь), а в футболе ты получаешь фиксированную зарплату. В «Волге» мне платят 50 тысяч рублей в месяц. В принципе, курьером я зарабатывал почти столько же. Просто работал больше.



— Как тебе живётся в Ульяновске после Москвы и Европы?

— После Москвы мне везде тяжело. В Ульяновске я бываю чаще, чем в Туле. Здесь можно жить, работать. Мне тут комфортно. С Москвой, конечно, не сравнить, с Европой — тоже. Но лучшие условия были в «Динамо». Такой базы, как там, я нигде не видел. В таких условиях из любого сделают профессионала. Дальше уже вопрос, воспользуется ли футболист своим шансом.

— Тебе клуб снимает квартиру?

— Раньше снимал, сейчас живу в гостинице. Всё оплачивает клуб — и проживание, и питание. Только тренируйся! От гостиницы до базы 10 минут пешком.



— Насколько сильно повлиял выпуск «КраСавы» на твоё возвращение в футбол?

— Если бы Женя не снял про меня выпуск, то не знаю, как бы я возвращался в футбол. Это чистая случайность. Такого я ещё не слышал, чтобы вернуться в футбол через YouTube… Я был в шоке, честно, что меня куда-то позвали после «КраСавы».



— Как думаешь, «Волга» подписала тебя по футбольным причинам, или это история ради хайпа?

— Это было бы ради хайпа, если позвал бы какой-то другой клуб. А так я в «Волге» играл уже (2015-2016, 2017-2018 годы. — Прим. «Чемпионата»). Видимо, вспомнили про меня. Я считаю, что меня взяли в «Волгу» не по футбольным качествам. Они просто знали, какой я был раньше, дали шанс реабилитироваться. Может, им стало меня по-человечески жалко, я не знаю. Но когда я приходил в «Волгу», каждый раз после этого шёл на повышение — то в Португалию, то в Литву.



— Как на тебя вообще вышла «Волга»?

— Получилось так, что уже второй раз один и тот же человек — Костя Баранов, бывший вратарь «Волги» — пишет мне примерно одно и то же сообщение: «Дим, дай свой номер телефона». А мы с Костей достаточно редко общаемся. Если он мне пишет — это значит, что 100% про меня спрашивает «Волга».



Со мной связался главный тренер, спросил, как я себя чувствую, готов ли вернуться в футбол. Я сказал, что сейчас не в форме, но если мне дадут шанс — будем работать. Они согласились меня взять, за что я им очень благодарен. Четыре дня назад я пиццу развозил, а на пятый уже контракт подписывал.



— Когда был без команды, закрадывались мысли, что в футбол можешь больше не вернуться?

— Нет. Я даже голову себе этим не забивал. Знал, что рано или поздно вернусь. Не знал только, когда и как это произойдёт.



— Общался с Савиным после выпуска?

— Да, общались недавно. Поздравил даже.

«Вы дерьмо, а я уже где-то с Федуном рядом, подписываю контракт». Байки от Савина «Локомотив» давал ему 100 тысяч долларов в месяц. Савин отказался.

— На улицах стали чаще узнавать?

— Да, кстати. Когда приехал в Ульяновск, люди подходили, фотографировались. В других городах тоже, когда на выезде играли. В Москве часто узнают. Когда курьером работал — часто здоровались. Доставлял заказ недавно, так женщина вышла, узнала меня, пожелала удачи. Это очень приятно.

Планы на будущее: тренерская карьера — нет, работа агентом и актёрство — да

— С кем из бывших одноклубников общаешься?

— С Вячеславом Кротовым («Уфа»). Переписываемся, но редко. Общаюсь ещё с Сосланом Таказовым («Тамбов»), месяца два назад виделся с Гришей Морозовым («Уфа»). Но из тех, с кем близко общаюсь, только двое: Максим Барсов («Сочи») и Игорь Горбунов («Нижний Новгород»).



— Может, знаешь кого-то, кто завязал с футболом и ушёл на обычную работу?

— Знаю, что кто-то работает в банке, кто-то в журналах. Некоторые ребята вообще в Америку уехали.

Забил главный гол России на Евро и уехал в США. Как сложилась судьба Торбинского Из «Спартака» Дмитрий уходил с громким скандалом.

— Когда ты находился без клуба, не было мыслей попробовать себя в тренерстве?

— Тренерская работа не по мне. Когда я был в команде КФК, попросил тренера провести одну тренировку у детей. Было весело, но мне это не особо нравится.



— А кем видишь себя по окончании карьеры?

— Если брать футбол, то, наверное, агентом. Вообще хотелось бы попробовать себя во многом: может, театральное что-то, или в сериалах посниматься. Ради интереса.



— Почему решил сменить свой стиль?

— Просто надоели длинные волосы. Я раньше часто так коротко стригся. Решил молодость вспомнить, что ли.

— Твой контракт с «Волгой» истекает летом. Ещё не предлагали новое соглашение?

— Пока нет. Всё зависит от того, что я покажу в весенней части чемпионата.



— Если вдруг не получится с «Волгой», то куда пойдёшь?

— Я планы не строю. Живу сегодняшним днём.