«Вы дерьмо, а я уже где-то с Федуном рядом, подписываю контракт». Байки от Савина

Евгений Савин, не так давно сменивший футбольные бутсы на камеру, стал гостем подкаста комментатора Дениса Казанского и экс-футболиста Дмитрия Сычёва.

Красава рассказал кучу классных историй, среди которых:

• почему в качестве первой премии получил контейнер майонеза;

• зачем Анатолий Бышовец звонил матери экс-футболиста;

• как его отдали в другую команду за три очка;

• почему не перешёл в «Локомотив»;

• чем удивил Александр Григорян.

Рязань. Премия майонезом

«В «Рязани» выступали два монстра в нападении — Аксёнов и Майоров. Это были легенды рязанского футбола. Тренер видит, что пыхчу и кряхчу на тренировках. Решил давать мне, молодому, шанс: выпускал меня, где только можно. В основном играл крайнего защитника с подключениями. Но ни одного гола и ни одной голевой передачи у меня не было.

Был ещё прикольный момент. Когда только приехал в Рязань, мы проигрывали на первенство города за команду пищекомбината. Помню первые премки [премиальные] оттуда. Мне дали контейнер майонеза. Это профессиональный футбол! Просто коробку майонеза я получил».

Матери Савина угрожал Бышовец

«Я расскажу историю, после которой моя мама почувствовала себя рок-звездой. Из «Локомотива» я уходил в Томск. Мои дела вёл друг Бышовца — нормальный такой дедулька. В Томске понял, что нужно развитие. Познакомился с агентом Сафоновым, который курировал Томск, и начал работать с ним. Мой старый агент попросил Бышовца повлиять на эту ситуацию. Моим родителям в Тобольск звонил Бышовец, прикинь!

Мама рассказывала, звонит домашний телефон, она поднимает трубку, а там: «Добрый вечер! Вас беспокоит Анатолий Бышовец, знаете такого?». Моей маме в Тобольск звонит Бышовец! Я спрашивал у мамы, можно ли распечатку заказать, чтобы было официальное подтверждение и в рамку зашарашить на память (смеётся).

«Вы знаете, ваш сын плохо поступает с моим другом. Он переходит к агенту-аферисту». Мама ответила: «Вы понимаете, он уже взрослый и сам решает», а в ответ: «Ну смотрите, он может закончить с футболом». Говорю: мама, тебе угрожал Бышовец! Что ещё надо от жизни? Это же круто! Всегда с улыбкой вспоминаю. Олимпийский чемпион не поленился кнопки пальчиком нажать!»

Савина отдали в «Анжи» за три очка

«После «Химок» я был в «Анжи». Там всё было нормально, у нас была хорошая команда: Рыжиков в воротах, Гришин из «Динамо» весь в татухах, Колотилко, который во Франции играл. У нас была хорошая банда в Махачкале. Единственное, там были эти взрывы постоянные, когда милиционеров взрывали. Мама переживала: «Господи, не надо никуда уезжать», я говорю: «Мама, что ты выбираешь? Назад в Тобольск или взрывы?» Она отвечает: «Ладно, езжай». Шучу! На самом деле, не так страшно в Махачкале, всегда с удовольствием приезжаю туда. Там тоже закончились бабки.

Когда меня отдали-то? Там же был какой-то договорняк, меня отдали за три очка в «Анжи». Это же известная история! Я был в Томске. Были последние туры, команда выходила в Премьер-Лигу, только потом пришёл Стукалов.

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Я уже команде был особо не нужен. Мне было 20 лет. Какая мне Премьер-Лига, я там играть не буду, всё было и так понятно. И был какой-то договорняк. Оказалось, что я был частью сделки. «Анжи» вроде как отдавали, и меня потом Галямин забрал в «Анжи». Я пришел в «Анжи», там закончились бабки, я перешёл в «Химки», там был Яковенко, и опять закончились бабки, и я поехал в «Амкар».

Как можно игрока отдать за 3 очка? Ну вот так. Потом говорят: «Чувак, ты играть не будешь. А ещё мы с «Анжи» решили, что ты едешь в Махачкалу». Потом я узнаю, что там была договорная история, и меня отдали за 3 очка в «Анжи».

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Газзаев звал в ЦСКА, но в «Локомотиве» предлагали зарплату в $ 100 тыс. Переговоры с Палычем

«Меня когда Валерий Георгиевич [Газзаев] позвал [в ЦСКА]… Как сейчас помню, к нему в кабинет заходишь, а у него, как на юбилее Леонтьева, дым валит, как у Пугачихи. Его не видно, он сидит такой, только уголёк видно, а он сигару курит. Захожу к нему, он мне сразу визитку показал: «Ты сделал правильный выбор». А там кубки, которые ЦСКА выиграл. У меня мурашки. Я готов был из кабинета Газика побежать до Тобольска и обратно — чисто как утренняя тренировка. Он умел мотивировать.

Сейчас могу даже цифры открыть. ЦСКА предлагал € 40 тысяч в месяц плюс давали квартиру на Ходынке. По-моему, на пять лет контракт. Круто! Для меня такая зарплата — просто космос, я же из «Амкара» приехал!

Валерий Газзаев Фото: РИА Новости

И тут выходит «Локомотив». Сафонов [агент] говорит: «Надо встречаться». Приезжает Палыч [Сёмин] и кто-то отвечающий за финансы. Он спрашивает: «Сколько вам предлагает ЦСКА?». Такой вопрос вообще нельзя задавать. Сафонов на опыте отвечает — не 40 тысяч, а 60. Палыч такой: «Мы можем больше». Я такой сижу… Мне 23 года. Только что за майонез играл. А тут уже 40 тысяч здесь, а тут могут больше. Я аж вспотел… Думаю, пипец. Если не ошибаюсь, «Локомотив» предлагал 100 тысяч. Сто тысяч долларов в месяц! Женя, господи, почему ты это сделал!? Там же как раз мой “друг” Бышовец был тренером. Да бог с ним, с этим Бышовцем… Не разговаривали бы вообще…

Но я выбрал тренера и пошёл к Газзаеву. В Бышовца не особо верил. Потерял кучу денег. Потом с ЦСКА не получилось. И как страшный сон: возвращаюсь в Пермь с авоськой. И через полгода ухожу в «Крылья». Прикольно. Ну, ничего страшного. Злее будем, как говорится».

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Игнатьев и пиво за тысячу долларов

«Влад Игнатьев приехал к нам в «Крылья Советов» из Челнов [«КАМАЗ»]. Это было смешно. Первая лига, приходит Игнат. Мы едем на сборы. У нас тогда Рома Шишкин, Олег Иванов — опытная бригада: чехи, Бут, банда была бомба, Аджинджал… И Влад такой просто пацан из первой лиги. Мы первую тренировку оттренировались, по-моему, в Австрии это было на сборах — СПА, бассейн. Влад накинул халатик. Все сели и давай по бокалу пива. И Влад тоже думает: «Ну чё, я же в рай попал». Подстроился, сел, заказал себе пивас.

Леонид Слуцкий Фото: Юрий Стрелец, «Чемпионат»

И Лёня [Слуцкий] идёт. И он видит чувака, который только приехал в команду из первой лиги и уже с пивасом сидит. И он ему как дал! По-моему, на тысячу долларов оштрафовал. Говорит: «Это будет самое дорогое пиво в твоей жизни». Думаю, до сих пор, хотя Влад уже большой футболист, вспоминает эту историю. Это было забавно. Слуцкий любил его поймать на теориях. Игната убивал там. Думаю, во многом из-за вот этого дебютного первого пива».

Аленичев поплыл

«Хоть мы с Дмитрием Анатольевичем Аленичевым прекрасно общаемся, но в тот момент у него уже появилось… Тогда в «Спартаке» был Карпин, и уже появилась вероятность, что Аленичев будет первым, кто заменит Карпина. Так как коуч наш всегда мечтал вернуться в «Спартак», это было видно, да и он этого не скрывал, коуч поплыл. Мы к нему ехали во вторую лигу. Ездили на троллейбусах на тренировку с Димкой Смирновым. Мы шли к нему, Аленичев для нас был иконой. Он выходил, всё время был с ребятами, шутил.

Дмитрий Аленичев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Как только «Спартак» туда-сюда… Вот это классическая тренерская ошибка: «Вы дерьмо, отработанный материал, а я уже там где-то с Леонидом Федуном рядом, подписываю контракт». Я на это смотрел. Меня посадили на банку, потому что я просто дал какому-то журналу интервью. Бред же! Мы играем дома в Туле с «Оренбургом», счёт 0:0, я выхожу и забиваю два пенальти. А он всё равно меня чехлит. Я думаю: «Да пошёл ты на фиг. Ну реально, хорош. Ты уже в «Спартаке». Я уже взрослый. Что за цирк?» Вроде вторую лигу вместе прошли».

Григорян и боксёрские бои на тренировках

«После «Арсенала» я решил: кто меня первый позовет, туда и пойду. Зовёт Грига [Григорян]: «Давай, «Луч», задача, ты же знаешь мои методы, тренировки, я буду работать над тобой». Подписываю контракт с «Лучом». Первая тренировка на сборах: выносят боксёрские перчатки. Я реально думал, это шутка. Сказать, что ребята на сборах боксируют. Нууу, боксируют и боксируют. У каждого свои методы.

Но! Когда я увидел, как чеченец Кацаев и Асильдаров… Это была первая пара… Я вам клянусь, это ММА. Это просто Хабиб — Конор. Такая бойня была. Я поверить не могу: «Что происходит? Куда я приехал». Оказывается, Григорян типа проверял характер. Ладно, я травму получил, не участвовал в этом. Наверное, специально колено не выдержало. Я прооперировался, возвращаюсь в «Луч». База. Утро. Владивосток. Вызывает меня к себе Григорян: «Ты работал с Аленичевым, какой у него тренировочный процесс?», я отвечаю: «Всё через мяч, всё круто». Ну, тут не ругаться невозможно, он всё время ругался. «Ну, ты же понимаешь, что я его ##### [поимею]? Ты же понимаешь, что я лучше?»

Выдаёт тираду минут на десять. Я сижу и думаю: «Слушай, чувак, да без проблем вообще. Я здесь при чём вообще? Да кого-то ты там хочешь, чего хочешь делай». У Григи [Григоряна] была какая-то ненависть. В этот момент я подумал: «Когда мой контракт закончится?». Из «Луча» я бежал (смеётся)».

Время петуха. Самое дикое увольнение тренера в России (фото, видео, ад) Григорян, фанаты, оскорбления, угрозы, пранки, ФСБ, суд, тюрьма. Это история «взорванных пуканов» — всё как мы любим.

Беларусь

«У меня довольно жёсткая гражданская позиция. Ситуация в Беларуси практически каждый день в семье обсуждается. То, что происходит в Белоруссии… Честно, мне больно. Правда. Там очень добрые люди. Гостеприимно. Белоруссия — крутая! Очень крутая страна. То, что сейчас там происходит… Блин, я смотрю на это и думаю: «Господи, это ад». Люди, которые это делают, они при жизни в аду. Им ничего уже не поможет. То, что там происходит и как там ломают народ… Я стараюсь не касаться политики, но то, что там люди, выходя на улицу, могут никуда не вернуться. То, что там в футболе даже происходит. Когда футболисты отказываются держать руку, не прикладывая к гербу… И их за это могут не вызвать в сборную, отстранить. Это просто кошмар. Это реально ужас!

Мне очень больно. У меня жена из Белоруссии, тесть-красавчик тоже из Белоруссии. Дочь моя, получается, наполовину белоруска. Мне на всё это смотреть неприятно».