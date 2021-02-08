«Я не гей, но, Головин, женись, чёрт возьми, на мне!» Соцсети бурно обсуждают россиянина

Александр Головин стал главным ньюсмейкером российского футбола. По крайней мере на ближайшие пару дней. Его хет-трик в матче с “Нимом” бурно обсуждают в социальных сетях. Собрали для вас самое актуальное.

«Суперцарь!» Во Франции восхищаются игрой Головина Большой вечер для российского полузащитника – хет-трик и ассист.

Головин давно не забивал так много. Лучший показатель Александра в “Монако” — дубль “Ницце”, который случился полтора года назад. Пользователи «Твиттера» сразу же принялись шутить по этому поводу.

Кто-то даже намекнул на дар Головина к предсказаниям:

Ну и, конечно, никуда не деться от сравнений с Аршавиным:

Рекорд Головина во Франции. Кто еще из россиян выдавал топ-матчи в Европе Наши игроки любили забивать «Реалу».

На вопрос, куда лучше перейти Головину из “Монако”, пользователь mikhailzatylkin ответил: “В “Химки”. Там все великие собираются”.

Многие приятно удивлены хет-триком Александра.

7_maksimka_10: “Ну и кто скажет, что он не гений?”



amanzhol120492: “Мало, Головин!”



mr.saviuk: “Гений, спас ставку!”



Dylan1390: «Я не гей, но Головин, женись, черт возьми, на мне!»

Однако есть и те, кто более трезво относится к успехам Головина.

livingstone: “Ну ребята, Головин, конечно, молодец, но это была игра с командой с последней строчки. Крайне непрофессионально сравнивать в принципе покер на “Энфилде” и тройку клубу из практически второй лиги”.



vitalya2015: “Смотрел сейчас статистику Головина — он забивает через два матча на третий. То есть следующие голы от него можно будет увидеть только через две игры. Но рад буду ошибиться”

Своим хет-триком Александр взбудоражил футбольную общественность. Оно и понятно — не так часто наши легионеры забивают по три мяча в Европе. Пусть даже и скромному по меркам Франции “Ниму”. Теперь Головину нужно повторить успех, и желательно в матче с более статусным клубом.