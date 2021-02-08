«Я не гей, но, Головин, женись, чёрт возьми, на мне!» Соцсети бурно обсуждают россиянина

Александр Головин стал главным ньюсмейкером российского футбола. По крайней мере на ближайшие пару дней. Его хет-трик в матче с “Нимом” бурно обсуждают в социальных сетях. Собрали для вас самое актуальное.
Головин давно не забивал так много. Лучший показатель Александра в “Монако” — дубль “Ницце”, который случился полтора года назад. Пользователи «Твиттера» сразу же принялись шутить по этому поводу.
Кто-то даже намекнул на дар Головина к предсказаниям:
Ну и, конечно, никуда не деться от сравнений с Аршавиным:
На вопрос, куда лучше перейти Головину из “Монако”, пользователь mikhailzatylkin ответил: “В “Химки”. Там все великие собираются”.
Многие приятно удивлены хет-триком Александра.
7_maksimka_10: “Ну и кто скажет, что он не гений?”
amanzhol120492: “Мало, Головин!”
mr.saviuk: “Гений, спас ставку!”
Dylan1390: «Я не гей, но Головин, женись, черт возьми, на мне!»
Однако есть и те, кто более трезво относится к успехам Головина.
livingstone: “Ну ребята, Головин, конечно, молодец, но это была игра с командой с последней строчки. Крайне непрофессионально сравнивать в принципе покер на “Энфилде” и тройку клубу из практически второй лиги”.
vitalya2015: “Смотрел сейчас статистику Головина — он забивает через два матча на третий. То есть следующие голы от него можно будет увидеть только через две игры. Но рад буду ошибиться”
Своим хет-триком Александр взбудоражил футбольную общественность. Оно и понятно — не так часто наши легионеры забивают по три мяча в Европе. Пусть даже и скромному по меркам Франции “Ниму”. Теперь Головину нужно повторить успех, и желательно в матче с более статусным клубом.
- 8 февраля 2021
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