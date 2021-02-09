«Дворец» для «Спартака». Где и как красно-белые жили на сборах в Дубае

Прямо сейчас мы приблизим вас к «Спартаку» – покажем и расскажем, как команда Тедеско тренировалась в Дубае, в каких номерах жила, в каких бассейнах плавала и где ходила на пляж.



Но сначала – краткие итоги зимних сборов для «Спартака».

1. Победили в трёх товарищеских матчах: «Пахтакор» (2:1), солигорский «Шахтёр» (2:1) и «Ригу» (4:0). В последней игре по ноге получил Соболев – врачи сказали, что связки целы и скоро он восстановится.



2. Отработали тактическую гибкость: схема с тремя центральными защитниками (5-3-2) остаётся, но после сборов «Спартак» готов перестроиться на 4-2-3-1 через 10-15 минут после начала матча.

3. Тедеско чувствует, что в клубе его обожают, но всё равно уйдёт после окончания сезона: скучает по семье, которую видел пять раз за девять месяцев, и не хочет перевозить ребёнка, чтобы тот не терял друзей и не страдал от постоянных передвижений.



4. Три недели игроки тренировались под нагрузками сербского зверя Владимира Чепзановича, прозванного Соболевым ЧП. Аплодировали голландской песне новичка Хендрикса и ждали Промеса так сильно, что о трансфере в интервью спрашивал даже Джикия.

«Я очень злой нападающий». Соболев – о первом годе в «Спартаке» Верит, что Тедеско может остаться.

А теперь добро пожаловать в Дубай вместе со «Спартаком»!

Отель с пустым номером Кокорина. Рядом – район с кебабом за 20 рублей

Яхты, золотистый закат и парадная сторона Дубая с жирными стволами пальм и тонкими небоскрёбами. С таким видом две недели в отеле Park Hayatt жил «Спартак».

Даже местные говорят, что с канала Дубай-Крик – там где на фото стоят яхты – открывается самый приятный городской вид без перепутанных трасс и бетонных строек, прямо на светящийся центр и позолоченную рамку с панорамными видами Dubai Frame – разглядели прямо по центру? С её 48-го этажа можно увидеть старый город с плотной арабской застройкой кофейного цвета или вглядеться в стеклянные станции метро, напоминающие корабли республиканцев в «Звёздных войнах».



До обеда футболисты купались в бассейне, в свободное от двухразовых тренировок время Бакаев собирал башни из деревянных блоков Jenga, а игроки молодёжки играли в Uno на диванах. Перед выходными приехали семьи, так что по отелю бегал маленький сын Понсе, а в окружении друзей из Швеции светился Ларссон – прямо в Дубае он сделал предложение девушке и в ответ услышал «Да».

Именно из этого отеля уезжал в «Фиорентину» Александр Кокорин, а его друг и партнёр по атаке Соболев шутил, что номер до конца первых сборов свободен.



Так выглядят номера отеля – ночь стоит от 25 тысяч рублей.



На территории – теннисные корты и поля для гольфа. Правда, внутри отеля, на любой улице и везде-везде в Дубае обязательно носить маску, иначе штраф в размере 273 долларов. Исключения только на пляжах и у бассейнов.

До пляжа от отеля «Спартака» пешком не дойти – это больше часа с постоянными переходами дорог и ожиданиями светофоров. Дубай совсем не прогулочный город, и длинные пешие маршруты тут невозможны, потому что обязательно упрёшься либо в стройку, либо в шоссе.



Зато в 30 минутах ходьбы от «Спартака» есть Дейра – старый город, место, где рождался Дубай, а теперь живут приезжие из Пакистана, Индии и Филиппин, а также обитает тот самый восток с развитым и повсеместным общепитом: кебабы и булочки с мясом по одному дирхаму (20 рублей), пряные чаи из пластиковых стаканов, меню только с тремя страницами разноцветных бокалов свежевыжатого сока.



В Дейре на улицах дежурят проститутки, зазывая иностранцев куда-то в подворотни, а местные жители лениво носят маски на подбородках (в остальном Дубае всё гораздо строже). В магазинах висит самодельная футбольная форма, бамперы и чехлы от телефонов, есть целые улицы из двухэтажных кальянных: неоновая подсветка, телевизор с трансляцией АПЛ, диваны, девушка на входе и ведущая на загадочный второй этаж лестница.

Если хотите узнать больше про ограничения для туристов, обязательный тест по прилете, ожидание результата в гостинице и контрасты Дубая с золотыми и женскими вагонами метро – добро пожаловать в новый выпуск подкаста «Наш Чемп» про сборы наших клубов в ОАЭ.



А пока – продолжаем вместе со «Спартаком».

Отдых между сборами: потеря паспорта в пустыне, мат Ещенко в 170 метрах над Дубаем

«Урал» и «Краснодар» тоже тренировались в Дубае, но на второй сбор улетели в Турцию и Испанию. «Спартак» в непростые времена решил не рисковать с перелётами и для смены обстановки переселился в отель на берегу моря. Но сначала команда получила четыре выходных.



За несколько дней до отдыха всем составом ходили в ресторан к знаменитому турецкому повару Nusr-Et: это он узнаваемым жестом солит мясо, продаёт обычные стейки за 200 долларов, а золотые – за 340 (во время сборов их пробовал Ари и некоторые игроки «Зенита»). Устраивает из подачи шоу – рубит куски огромным ножом, моментально отделяет мясо от кости и просто делает красиво, так что многие игроки «Спартака» снимали на телефон.

«Конечно, нам понравилось, тем более я уже бывал в его ресторане во время сборов в Катаре, – рассказал «Чемпионату» спартаковец Педро Роша. – Прежде всего это мясной ресторан, а я мясо очень люблю. Но и оформление заведения, и то, как они подают блюда в стиле представления, – это очень здорово».



Джикия, Бакаев и Урунов сыграли в футбол с Хабибом и его друзьями – под это дело приехал в Дубай и переоделся в красно-белое даже Джано Ананидзе. После игры Бакаев выложил фото с Хабибом из ресторана: «Ужин с чемпионом».

В праздники Соболев отдыхал в Дубае с семьёй и строил с сыном замки из песка, а между сборами ездил на багги по пустыне, где перепробовал разные приключения.



Ехали лишние 25 километров, лопнуло колесо, верблюд чуть не оттоптал ногу жене, а потом…



«В отеле Саша вспомнил, что забыл паспорт в прокате, а время – 20:00, уже темнота, в пустыне тем более, – рассказывала жена футболиста Елена. – Начинаем звонить знакомым, кто бронировал нам багги, и тут оказывается, что мы катались не там, где бронировали. История закончилась в 22:30, когда добрый человек сам поехал в пустыню и буквально с фонариком объезжал все прокаты. Ура, время 23:00 и паспорт у него».

Ещенко, Крал, Зобнин и тот самый сербский зверь Чепзанович летали над Дубаем на зиплайне – по стальному тросу на скорости 80 километров в час и на высоте 170 метров.



«Максимус [Максименко] поднялся, но что-то там у него нога заболела: спустился, не стал рисковать, а то заднюю потянет», – рассказывал Ещенко, который записал с высоты матерный влог и потом извинялся за свой французский.

«Кричал от красоты и от страха». Пять вопросов к Ещенко Дед летал над Дубаем на скорости 80 км/ч.

«Спартак» в пустыне: пейнтбол, море и растяжки на пляже

Второй сбор с товарищескими матчами «Спартак» провёл вдалеке от отелей и небоскрёбов, в уединённом отеле JA Palm на берегу моря, где до них жил «Краснодар». По карте кажется, что центр Дубая далеко, рядом нет метро, а от ближайшей станции ехать 20 минут на такси.



Зато «Спартак» жил на первой линии, игроки тянулись на пляже, плавали в море и отдыхали между тренировками на лежаках.

Номера здесь стоят от 10 тысяч рублей за ночь.

«Спартак» играл и тренировался в настоящей пустыне: посмотрите кадры товарищеских матчей и за забором не увидите вообще ничего, только серо-оранжевую землю и редкие зелёные полоски растений.

Рядом с полем – пейнтбольная база, так что игроки часто слышали звуки игры, а потом бегали с ружьями сами.

***

«Спартак» уже дома. Третьего сбора в Сочи не будет – это решение игроков и тренерского штаба во имя большего восстановления и меньших передвижений.



Новые тренировки проведут в Москве, а 20 февраля сыграют в 1/8 финала Кубка с «Динамо».