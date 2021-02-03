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Золотой стейк Ари за $340 и жизнь «Спартака» в Дубае – в новом выпуске подкаста «Наш Чемп»

Золотой стейк Ари за $340 и жизнь «Спартака» в Дубае – в новом выпуске подкаста «Наш Чемп»
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Всем привет! Это Евгений Марков с «Чемпа», и всю прошлую неделю я провёл в Дубае – на сборах «Зенита», «Спартака», «Краснодара» и «Урала».

Вы могли читать мои интервью оттуда:
Александр Соболев – про его первый год в «Спартаке»;
Педро Роша – про детство на острове и отличия Тедеско от Карреры;
Пять вопросов королю «Инстаграма» – Андрею Ещенко;
Большое интервью с краснодарским спасителем Бергом (оказывается, он был хоккейным вратарём).

Будут ещё! А пока перед вами – мой рассказ об одном известном арабском городе во время карантина, быте, шутках и тренировках наших футболистов в Дубае, золотом стейке для Ари.

Посмотрим на Дубай, сборы, всю эту роскошь со стороны нашего футбола!

Слушайте там, где удобно:
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в СберЗвук
в приложениях для мобильных Android-устройств
в «Яндекс. Музыке»
в плеере Castboх
в плеере Podster

Для удобной ориентации по выпуску используйте таймкоды:
0.00 – наши клубы на сборах выбирают Дубай – почему?
1.45 – наконец-то! У нас женский гость – амбассадор Дубая!
5.17 – Дубай, ковид, ожидание теста в отеле, маски на пляже?
10.48 – в Дубае дорого даже для футболистов РПЛ – как так?
14.32 – Дубай экономный – так возможно?
19.48 – «Спартак» на сборах = позитив. Бакаев и Jenga, приколист Ещенко;
28.50 – Дубай – очень безопасный? Есть ли расслоение?
33.50 – золотой стейк за 340 долларов для Ари – что это такое?
37.20 – теннисный турнир «Урала», кайфующие игроки «Спартака» и очень контрастный Дубай.
42.10 – как достать алкоголь в арабской стране?

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