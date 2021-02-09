От «Спартака» до третьей лиги Италии. Каррера возвращается в клуб, где стал легендой

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, уволенный из греческого АЕКа в конце прошлого года, кажется, нашёл новое место работы. По информации журналиста Sky Sport Джанлуки Ди Марцио, 56-летний специалист в ближайшее время возглавит футбольный клуб «Бари», выступающий в Серии С (третьем по силе итальянском дивизионе).

«Каррера, уходи!» Бывший тренер «Спартака» снова уволен Фанаты АЕКа выгнали Массимо из команды. От любви до ненависти прошло несколько месяцев.

Детали контракта Карреры

Ди Марцио сообщает, что сегодня в Риме Массимо подпишет с представителями «Бари» контракт на полгода, который будет автоматически продлён на год, если клуб выйдет в Серию B. В тренерский штаб Карреры войдёт тренер Джорджо Д'Урбано, ранее работавший с ним в «Спартаке» и греческом АЕКе, а первая тренировка с командой намечена уже на завтра.

Сам итальянец сменит на этом посту 59-летнего Гаэтано Аутери, который хорошо начал сезон, но в последних трёх турах набрал всего одно очко. Сейчас «Бари», которым владеет босс «Наполи» Аурелио Де Лаурентис, занимает второе место в турнирной таблице группы C, имея в активе 42 очка. Однако южане отстают от лидера «Тернаны» на 11 очков, у которой есть ещё и матч в запасе.

Если Каррера подпишет контракт с итальянским клубом, то его дебют в качестве главного тренера «Бари» состоится 17 февраля в домашнем матче с «Монополи», занимающим 15-е место в турнирной таблице.

«Бари» — не чужой клуб для Карреры

Итальянец в бытность игроком выступал за бело-красных с 1986 по 1991 год, став за пять лет настоящей легендой «Бари». В сезоне-1988/1989 Каррера с клубом выиграл Серию B и вышел в высший дивизион итальянской лиги. А спустя год стал обладателем Кубка Митропы, обыграв в финале с минимальным счётом «Дженоа» (1:0).

Выйдя в Серию А, «Бари» вместе с Каррерой сразу же стал прочным середняком чемпионата. В первом сезоне команда главного тренера Гаэтано Сальвемини заняла десятое место в турнирной таблице, а в сезоне-1990/1991 бело-красные финишировали на 13 строчке. Массимо в «Бари» чаще всего занимал позицию левого центрального защитника, впоследствии став капитаном команды.

«Дело в том, что для жителей Бари Каррера – икона. Он был капитаном команды и именно здесь сформировался как футболист, что позволило ему стать первым игроком в истории клуба, перешедшим напрямую в «Ювентус», – рассказывал летом 2016 года в интервью «СЭ» известный итальянский журналист Танкреди Палмьери.

В общей сложности в футболке «Бари» Массимо провёл 180 матчей, забил пять голов, получил 13 жёлтых карточек и одну красную. В 1991 году 27-летнего итальянского футболиста заметил главный тренер «Ювентуса» Джованни Траппатони, который переманил Карреру в Турин. Там Массимо провёл пять великолепных сезонов, выиграв скудетто, Кубок и Суперкубок Италии, а также Лигу чемпионов в сезоне-1995/96.

Любопытно, что перед переходом в «Спартак» на должность помощника Дмитрия Аленичева Каррера мог стать главным тренером «Бари». Такая информация фигурировала в итальянских СМИ, но из-за финансового кризиса в клубе приход итальянского тренера сорвался.

«Да, была такая информация. Его там помнят и любят. Думаю, и сам он хотел поработать в «Бари». Но там сейчас куча проблем. Финансовый кризис, смена владельца… А Каррере нужны гарантии. Он хотел решать серьёзные задачи, а не просто отбывать номер. Поэтому с «Бари» не получилось. Но у него есть амбиции стать главный тренером этого клуба», — заявил в июле 2016 года в интервью «СЭ» итальянский журналист Танкреди Палмьери.

Спустя пять лет итальянские спортивные СМИ вновь связывают Массимо с «Бари», но на этот раз приход итальянца на пост главного тренера кажется более реальным. У бело-красных поменялся владелец, есть деньги и цель выйти в Серию Б. Возможно, это случится именно благодаря экс-тренеру «Спартака».