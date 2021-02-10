О чём говорят футболисты. Павлюченко и Кэхилл берут друг у друга интервью про страх и вино

– Тим, ты не стареешь.

– Роман, ты тоже в хорошей форме.

Не удивляйтесь, это Тим Кэхилл («Эвертон») и Роман Павлюченко («Тоттенхэм») созвонились по зуму, поговорили за жизнь, обсудили, что сейчас происходит в Катаре, и вспомнили игру в лучшей лиге мира – так они сказали про АПЛ.

На всякий случай.

● Павлюченко завершил профессиональную карьеру, для души играет за ногинское «Знамя», живёт в Москве и рассказывает английские байки на «Чемпионате».

● Кэхилл живёт в Ливерпуле, где водит сына на тренировки в «Эвертон», учится на тренерскую лицензию Pro, разбирает матчи АПЛ на Sky Sports и раз в месяц летает в Катар – тренировать юношеские сборные (U16 и U19) и продвигать на мировой арене чемпионат мира 2022 года.

А теперь – слушаем футболистов!

Кэхилл учится у Анчелотти и смотрит клубный ЧМ в Катаре. Пав вспоминает любимый «Реал» и как испугался Оливера Кана

Кэхилл: Прямо сейчас я нахожусь в Катаре, слежу за клубным чемпионатом мира, который проводят на великолепных стадионах будущего чемпионат мира. В пандемию с футболом сложно везде, но в Катаре местные болельщики могут посетить матчи – трибуны заполнены на 30%, фанаты сдают тесты на ковид, соблюдают дистанцию, безопасность соблюдают чётко. Живое дыхание трибун – это очень важно для игроков, а также возможность немного почувствовать атмосферу ЧМ-2022.

Большой футбол в мире не останавливается, впереди финал КЧМ, «Бавария» против «Тигреса». Немцы, конечно, фавориты по традиции.

Павлюченко: В «Баварии» менялись поколения, но стиль оставался всегда: эта машина выносила всех, и, играя не так ярко, как «Барселона» и «Реал», они всё равно добивались результата. Соглашусь с Тимом, что «Бавария» фаворит, но сейчас в футбол научились играть примерно все, и мексиканцы дадут бой. Помню, мы со «Спартаком» мощно играли против «Баварии» в Лиге чемпионов: бились на выезде, дома сыграли 2:2.

Мне запомнилось, как мы подавали угловой, Оливер Кан на меня так посмотрел, что я хотел повернуться к тренеру и сказать: «Меняйте меня быстрее».

Кэхилл: Вообще, для удовольствия я перестал смотреть футбол пару лет назад, когда завершил карьеру, но теперь, когда работаю тренером в Катаре, игры включены почти всегда – АПЛ и особенно «Эвертон». Смотрю и анализирую матчи уже с другого ракурса, более детально. Тем более весь февраль я провёл с командой, смотрел тренировки Карло Анчелотти: как он работает, как делит функции между тренерами.

Недавно, например, был отличный матч «Эвертона» с «МЮ», очень радовался камбэку и счёту 3:3. «Нет, мы не вернёмся в игру», – подумал я после первого тайма, потом были качели, и в итоге «Эвертон» забил третий уже в добавленное время. О, как я радовался! Я вообще очень эмоциональный болельщик: расстраиваюсь после поражений и свечусь, когда «Эвертон» побеждает или выдаёт такие матчи. Клубного шарфа у меня нет, мне он не нужен, все и так знают, что я играл в клубе 10 лет! А вот дети болеют за команду в формах.

Павлюченко: И я до сих пор переживаю за «Тоттенхэм», смотрю матчи и иногда прыгаю по квартире так сильно, что в комнату заходит жену. Про эту часть моей жизни рассказывал в колонке на «Чемпионате», а помимо матчей «Тоттенхэма» смотрю «Спартак» и почти все матчи «Реала», который люблю с самого детства. Мне, кстати, удалось сыграть против мощного «Реала» в Лиге чемпионов в Лондоне. На «Сантьяго Бернабеу» не вышел, но всё равно чувствовал атмосферу стадиона, о котором давно мечтал.

Фото: Reuters

Пав рассказывает, как мёрз на футболе в Сибири, а Тим в ответ показывает пальмы и зовёт на ЧМ-2022 в Катар

Кэхилл: В 2015 году сборная Австралии играла в Бангладеше, где из-за напряжённой обстановки в стране нас повсюду сопровождала армия: и не только по дороге из отеля. Даже во время матча поле окружали солдаты. Газона там почти не было, ноги утопали в высокой траве, а поле больше подходило для высаживания картошки, чем для футбола. Но нам были нужны очки, я сделал хет-трик и мы благополучно уехали.

Павлюченко: А я вспоминаю, как «Спартак» приехал на Кубок России в Сибирь, в мороз минус 20. По регламенту вроде играть нельзя, но судья сказал, чтобы решали команды. Мы подумали: «Лететь три часа в одну сторону, потом через два дня в другую. Играем!» Но главный арбитр почему-то не разрешил выходить на поле в шапках, так что на следующее утро мои уши надулись и стали огромными – как у слона.

Кэхилл: На чемпионате мира в Катаре такого не будет, хаха. Зимой, когда будет проходить турнир, там 18-25 градусов. Идеальная погода для футбола и отдыха Восемь современных стадионов, максимальное расстояние между ними – 50 километров. Это будет первый чемпионат мира, когда не нужно летать из города в город, всё будет рядом.

Посмотрите, какой у меня вид из окна!

Павлюченко: А у нас тут нет окон в комнате, но за окном полно снега и минус 15, показывать не будем. Здорово, что на чемпионате мира не надо перелетать из одного места в другое, можно перемещаться только на автобусе. А какие там стадионы, какая вместимость? И что там делать помимо футбола?

Кэхилл: Стадионы разные, в основном по 40 тысяч зрителей, одна арена вмещает 60 тысяч, а главный стадион «Лусаил», где пройдет финал, – 80! А заняться там есть чем. Сегодня ты гоняешь на джипах в дюнах, узнаешь арабскую культуру в музеях или просто наслаждаешься морем, а завтра можешь посетить сразу несколько матчей чемпионата мира. Ещё из интересного – в Катаре есть такой особый праздник – национальный день спорта, проводится 9 февраля. Официально выходной день, когда все – от первых лиц страны до маленьких детей — занимаются фитнесом, играют в футбол. Эта страна захвачена идеей спорта.

Павлюченко: У нас в России таких праздников нет, хотя в детстве у меня каждый день был национальным днём спорта, хаха: в основном занимался только спортом и хорошо играл в футбол, учёба – только в оставшееся время. Но я бы хотел, чтобы такие активности проводились и у нас, и здорово, что сейчас проходит фестиваль спорта Катара в России – это мотивирует людей вести активный и здоровый образ жизни. Одни плюсы!

Да и спорт со мной всегда: я до сих пор, помимо игр за «Знамя», занимаюсь фитнесом, штангу не тягаю, зато плаваю и много двигаюсь.

Тим и Пав вспоминают АПЛ: очень неудобный стадион, любовь к фанатам «Энфилда» и самые жёсткие защитники

Кэхилл: Конечно, я помню Романа. Высокий, здоровенный нападающий появился в Англии в 2008 году: корпусом плотно контролировал мяч, мог забить из любой позиции и выйти из любого защитного капкана. Большой русский игрок в одном ряду с Аршавиным, Смертиным и Канчельскисом. Больше всего мне запомнился матч против его «Тоттенхэма» 6 декабря 2009 года: Роман, правда, не играл, мы закончили 2:2, а я забил в свой день рождения.

Фото: Christopher Furlong/Getty Images

Павлюченко: Тима, конечно, тоже помню, он забил много важных голов, а его «Эвертон» мог обыграть любого соперника – и нас, и «Челси» с «Манчестером». Если вспоминать наши матчи, то лучшим игроком в составе «Эвертона» всегда был Тим, а у «Тоттенхэма» – я, хаха.

Кэхилл: Защитников в АПЛ я не ненавидел, а уважал. У нас были мощные дуэли с Видичем: он такой большой и агрессивный, использует руки, выпрыгивает. Терри и Рио Фердинанд такие же, но сложнее всего мне почему-то было против бразильского защитника «Челси» Алекса — вот кто стена.

Павлюченко: Я бы назвал тех же самых игроков! С Видичем играл в «Спартаке», потом пересекались в Англии – он для меня один из лучших, наверху с ним шансов не было вообще, внизу тоже сложно, ведь он читает игру, успевает и в подкатах, и в игре головой. Фердинанд — Видич – вообще пара убийц.

Кэхилл: Мне нравилось играть против нашего главного соперника на «Энфилде». Полный стадион, все поют, ты выходишь на поле – вау! Я забил много голов «Ливерпулю», а их свист, кулаки и проклятия воспринимал как признание, как комплимент. В Ливерпуле ты либо красный, либо синий, поэтому иногда у мне даже отказывали на заправках – не хотели порой заправлять машину. В Англии всё крутится вокруг футбола, даже во время пандемии по телевидению очень много говорили только про АПЛ.

Павлюченко: По атмосфере и болельщикам лучшие – точно «Ливерпуль». На «Энфилде» поют так громко, что не слышно свистка, один раз, сидя на скамейке, из-за гула не мог поговорить с партнёром рядом. А так все стадионы классные: «Олд Траффорд», арена «Арсенала». Не нравился мне только один – стадион «Фулхэма», где в раздевалке переодевались только 11 человек стартового состава, потому что остальным другим места просто не хватало.

Кэхилл: Да, помню-помню! Раздевалка там крошечная, не повернуться.

Критика сборной Черчесова, игроки вспоминают Гуса и споры на вино

Павлюченко: Вспоминаю время перед домашним чемпионатом мира, когда все говорили и писали, что сборная не выйдет из группы, всё ужасно, в команду никто не верил. Но ребята вышли из группы, выбили испанцев, показали лучший результат в истории на чемпионатах мира. Поэтому и сейчас ругать сборную не стоит. Знаю Станислава Саламовича, и если он так же качественно подготовит команду физически, то всё у нас получится – и в отборочных матчах ЧМ-2022 в марте, и на Евро, и дальше.

На бумажке, конечно, фавориты всегда одни и те же. Но есть фарт, можно забить и не забить. Кто будет лучше готов, тот и победит.

Кэхилл: Знаю, что вашу сборную тренировал Хиддинк, работавший с нами в Австралии.

Фото: РИА Новости

Павлюченко: Гуса мы никогда не называли тренером – любили, уважали и говорили «отец». Он настраивал очень просто: «Вы в футболе умеете всё». Результата мы добились во многом благодаря атмосфере в команде, которую создал Гус, за счёт уважения между игроками и тренерским штабом, неформального общения, ведь Гус мог остановить тренировку и рассказать анекдот. Он создавал какую-то семейную атмосферу. И запомнился любовью к капучино и красному вину.

Кэхилл: Гус не просто любил вино, но мог и поспорить на него с футболистами. Например, сыграть в перекладину или кто дольше продержится в квадрате. Мы по пять футболистов играли в квадрат, Гус никогда не терял мяч и не заходил внутрь. Он научил Австралию побеждать, был строгим и авторитетным. Мы называли его Босс.

Павлюченко: Однажды перед тренировкой – ещё до Евро-2008 – я выиграл у него бутылку вина! Вся команда выстроилась на линии штрафной площади: надо было так катнуть мяч, чтобы он остановился на линии. Я победил, и на ужине Гус при всех подарил мне бутылку вина, написал «Для моего таланта» и оставил на ней автограф. Бутылка стоит у меня до сих пор, так и не открывал.

Кэхилл: Ого! Прямо расписался на ней? Эта бутылка будет стоить огромных денег. А кто фаворит в отборочной группе России на ЧМ-2022?

Павлюченко: Конечно, Хорватия, серебряные призёры чемпионата мира. Всегда крепкая команда, с ними тяжело и дома, и на выезде. Что ни игрок – большое имя, играют в топовых клубах.

Кэхилл: А мне нравится игра Италии и Голландии – топ-сборных, которые не прошли на прошлый чемпионат мира. Также слежу за Францией и Бразилией, надеюсь, в Катар поедет моя Австралия и сборная США – я знаком со многими игроками, они очень соскучились по большим турнирам. И, конечно же, Англия. Я тут живу, вижу качество игроков – особенно полузащитников и нападающих. Англия должна дойти до финала!

Тест на знания российского футбола для Кэхилла – про детектор лжи и ноль матчей Рами

Судей РПЛ проверяют на детекторе лжи. Одного даже навсегда отстранили от работы. Правда или нет?

Кэхилл: Думаю, это неправда.

Марков: Это правда – так произошло с судьёй Еськовым после матча «Спартак» – «Сочи».

Кэхилл: Реально? Невероятно.

После двух лет в России каждый легионер обязан сдать экзамен на знания русского языка. Провалил – пересдача. Провалил пересдачу – остаётся без контракта.

Кэхилл: Такого точно не может быть!



Марков: Верно!

Однажды клуб РПЛ потратил в одно трансферное окно 100 млн евро на двух игроков. Этот же клуб через несколько лет подписал лидера одного из середняков за 550 евро (50 тысяч рублей).

Кэхилл: Это мог быть «Анжи»!

Марков: Нет, это «Зенит»!

В прошлом сезоне в нашей лиге выступали три чемпиона мира. Двое завершили карьеру сразу после чемпионата, другой – не сыграл ни разу.

Кэхилл: Да, это правда!

Марков: Правильно. Игроки – Шюррле, Хеведес и Рами.

Павлюченко: Они замёрзли и закончили!

Кэхилл: Тогда до встречи в Катаре? Там точно не замёрзнешь.

Павлюченко: Посмотрим!