Пора серьёзно поговорить об «Атлетико». Симеоне устроил революцию – и всё работает

После победы «Атлетико» над «Барселоной» на «Чемпионате» вышел материал о необычной новой тактике Диего Симеоне. О том, как переход на тройку центральных защитников позволил сдержать каталонцев в нетипичном для «Атлетико» стиле: на приличном расстоянии от штрафной, с приличным владением мяча и с растворившимся Лео Месси.

Симеоне впервые обыграл «Барселону» в чемпионате. Пришлось даже отказаться от 4-4-2 Раньше в таких матчах «Барселону» выручал Месси.

Тогда это выглядело многообещающим опытом, интересной идеей, но ещё не прошедшей проверку на стабильность. После поражение от «Баварии» со счётом 0:4 Симеоне затеял массовые перестановки, перепробовал несколько схем и несколько новых позиций для игроков. И нашёл. Сейчас уже понятно, что тройка защитников – это всерьёз и надолго. На самом деле, эта расстановка не единственная, но с ноября она прочно укоренилась в качестве одной из основных.

Новая схема – только следствие более глубоких перемен

Тройка – это самая заметная часть изменений. Но не самая важная, и вообще, новая схема только отражает новые принципы. То есть это не причина, а следствие. Причина же в том, что «Атлетико» годами играл в одинаковый футбол, но сейчас из-за особенностей состава больше не может играть в привычном стиле.

Начиная с 2012 года, когда Симеоне приехал в Мадрид, в команде всегда был форвард, который мог продавить соперников. Прямолинейность атак была плюсом. Сейчас таких форвардов нет. Зато есть тонкий креативщик Жоау Феликс, и мастер сложных ударов Луис Суарес. Эти игроки – не работяги, которые свои голы забивают потом, они берут талантом. Да, у Антуана Гризманна тоже великолепный игровой интеллект, он тоже невероятный талант – но немного в другом стиле, чем Суарес. Гризманн скорее человек предпоследнего действия, он лучший друг главного героя, а не главный герой. В то время как Суаресс – человек-хайлайт. Звучит немного странно, но это имеет прямое отношение к стилю игры.

Суарес кричит, размахивает руками и командует партнёрами, которые стоят в 20 метрах от него. Да хоть в 30 – он всё равно управляет атакующими действиями команды. Он показывает, куда и когда пасовать. И он невероятно отцепляется от защитников. Потрясающая техника позволяет ему уходить от опеки в зону, откуда невозможно прицельно пробить – и оттуда он прицельно бьёт и забивает. Он забил в Примере четыре гола ударами, показатель xG которых был меньше 0,1. И да, он вообще дико много бьёт. Больше пяти попыток на 90 минут – даже у Месси не так много, а у остальных тем более.

Должен уточнить, что такая потрясающая реализация Суареса – сюрприз. По крайней мере, лично для меня. Но у меня были причины: в последние два-три года в «Барселоне» его реализация была средней или ниже среднего. А в последнем сезоне добавились травмы, из-за которых Луис пропустил кучу важных матчей. Можно было ожидать, что он заиграет лучше, но чтобы настолько? Это сюрприз.

Луис Суарес – это сразу два новых игрока для «Атлетико». Теперь клуб в чемпионской гонке Главное не продавать Диего Косту.

Рядом с ним прибавил и Феликс. Теперь португальцу есть с кем поиграть: Суарес умеет пасовать в одно касание, умно скидывает на ход и вообще думает быстрее, чем большинство партнёров по команде. За 20 туров эта пара забила 22 гола в чемпионате. За 20 туров прошлого сезона Феликс, Мората и Коста втроём забили 10 голов.

Может показаться, что всю разницу делает индивидуальное мастерство, но это не так. Реализация действительно решает, но ведь изменился стиль, в котором команда сохдаёт моменты. «Атлетико» стал более гибким. Теперь голы – это не только борьба, но и техника, и даже короткий пас. По сравнению с прошлым сезоном количество коротких передач выросло с 370 до 456 – на 20%. «Атлетико» учится позиционно атаковать – именно для этого понадобились три защитника, а не для защиты.

Тройка даёт более уверенный розыгрыш мяча. Савич, Эрмосо и Хименес в равной степени хорошо владеют дальним пасом, поэтому располагаясь широко, могут не только передавать мяч друг другу или центральным полузащитникам, но забрасывать его дальше по флангу на вингбеков. А сами вингбеки играют намного выше, чем год назад. Собственно, поэтому я не назвал их фулбеками.

Роль номинальных крайних защитников настолько изменилась, что Симеоне даже использует слева Янника Карраско, который привык играть вингера. В нынешнем «Атлетико» защитники играют настолько высоко и в завершающей фазе атаки держатся на одной линии с центральным нападающим.

Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Такое количество игроков в первой линии влияет на способ обороны. Там, где прежний «Атлетико» с поразительной скоростью возвращался всей командой за линию мяча, нынешний вступает в контрпрессинг и сразу же возвращает себе мяч. Как ни странно, количество отборов и перехватов в новом сезоне выросло, и сейчас «Атлетико» лидирует в Примере по этому показателю (год назад не был в топ-5).

Гибкость – ещё одно преимущество

Восемь лет «Атлетико» был привязан к одной схеме, поменяв её, Симеоне не стал привязываться к другой. Он тасует варианты в зависимости от стартового состава. Играет с одним опорником (Жоффре Кондогбиа), с десяткой (Лемар, Корреа), с двумя десятками под нападающим (Корреа, Льоренте, Феликс), с парой форвардов (Корреа, Льоренте, Феликс, Суарес) и легко возвращается к привычной схеме, когда нужно защищать счёт.

«Атлетико» по-прежнему готов терпеть и защищать минимальный счёт и проводит в таком режиме солидные отрезки почти в каждом матче.

Гибкость в схемах была бы невозможна без игроков, которые могут выполнять разные роли. Их в этом сезоне очень много. Главный среди них – Маркос Льоренте. Трансформер, который играет в центре полузащиты, на правом фланге полузащиты, правого вингера, десятку и второго нападающего. Справиться с таким количеством ролей помогает игровой интеллект и тактическая дисциплина. Он – второй в команде (после Кондогбиа) по количеству прессинг-действий на 90 минут. Не самый яркий игрок, но необходимый.

Так же необходим Анхель Корреа. Корреа, с его любовью к контактной игре в этом новом «Атлетико» олицетворяет традиции. Он выходит в атаке и занимает второе место в команде по количеству созданных моментов на 90 минут (после Феликса). По результативным действиям он отстаёт от Феликса всего на один балл (3+6 против 6+4) и при этом он в пятёрке лучших по прессинг-действиям.

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Другие герои – Марио Эрмосо и Тома Лемар. Особенно Эрмосо, который отвечает за переход с тройки на четвёрку защитников. А Лемар после крайне неудачного отрезка в Мадриде неожиданно раскрылся в полузащите. Француз лучше понимает требования Симеоне без мяча и привычно топово подключается в атаку.

Ян Облак никак не влияет на гибкость команды, но не упомянуть его прекрасную форму просто нельзя. Он слабо провёл прошлый сезон, а сейчас как будто навёрстывает. Вклад вратарей в результат лучше всего передаёт показатель PSxG на 90 минут. То есть разница между ожидаемым голами после ударов в створ и реально пропущенными голами. В прошлом сезоне он была всего +0,03 за игру. То есть его игра, грубо говоря, никак не влияла на результат команды. Сейчас – +0,26 за игру, то есть минус один гол за четыре матча. Это третий результат в сезоне среди всех вратарей топ-лиг и лучший в Испании.

Всё перечисленное, конечно, не гарантирует чемпионство, потому что играть ещё почти половину чемпионата. Но как минимум это гарантия того, что команда будет бороться дольше, чем в прошлом сезоне. Год назад после 20 матчей у «Атлетико» было 35 очков, сейчас 51. То есть по сравнению с тем сезоном мадридцы набирает очки на 40% лучше – огромная разница. И, кстати, 51 очко после 20 у них было в сезоне 2013/14. Тогда они в конце пришли первыми, хотя «Барселона» и «Реал» были в лучшем состоянии.