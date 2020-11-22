Симеоне впервые обыграл «Барселону» в чемпионате. Пришлось даже отказаться от 4-4-2

4-4-2 «Атлетико» — это бренд испанского чемпионата, сопоставимый по узнаваемости с владением мячом «Барселоны» и золотыми мячами Месси. За восемь с половиной лет, что Диего Симеоне возглавляет команду, в «Атлетико» поменялись более-менее все игроки (кроме Коке, он вечный), но не модель игры. Расстановка 4-4-2 с насыщением центра стала универсальным ответом Симеоне на любой вызов, от фланговых атак «Реала», позиционных атак «Барселоны», стандартов «Севильи» и контратак «Хетафе». И вдруг в матче с «Барселоной» мадридцы сыграли с пятью защитниками.

Сама по себе смена схемы – важный сигнал, которое многое говорит о состоянии команды. Симеоне готов даже к таким экспериментам, если они могут помочь. А переход на пять защитников действительно помог.



С приходом Роналда Кумана «Барселона» в некоторым смысле ещё сильнее перестала быть сама собой. Куман – не мастер построения позиционных атак, так что владение мячом у каталонцев с начала сезона с отрывом худшее за последние 10 лет. Зато появились качества, которых не хватало. Во-первых, рывки вингеров за спину защитникам. Ради этого Куману пришлось убрать Месси с фланга и поставить Усмана Дембеле в основу. Во-вторых, улучшился прессинг. Конечно, глядя на турнирную таблицу, над этими улучшениями можно посмеяться. Просто независимо от результатов они были необходимы, потому что в качестве медленной и владеющей мячом команды «Барселона» уже давно прошла свой пик и стагнировала. Но к этой сырой новой «Барселоне» можно подобрать ключи. И Симеоне это сделал.

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Пятёрка защитников стала страховкой от забросов за спину: у Педри и Дембеле совсем не было коридоров для рывков. При этом в атаке «Атлетико» располагался в 3-2 только номинально. На самом деле, схема была похожа на 5-5-0, потому что Диего Льоренте сваливался на правый фланг полузащиту, Жоау Феликс на левый, а Анхель Корреа не прессинговал защитников. Симеоне не парковал автобус (владение 46% на 54%), но прессинговал строго центральным блоком, убив игру полузащиты «Барселоны».



Антуан Гризманн и Педри получали мяч даже реже форвардов «Атлетико». Месси чаще, но в неопасных зонах. За первый час игры он всего дважды коснулся мяча в чужой штрафной и ни разу в зоне-14 (перед штрафной). Только в середине поля.

Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

«Атлетико» умно использовал прессинг: лишил воздуха в центре поля, отрезал группу атаки, а иногда подолгу владел мячом на чужой половине поля. Не то чтобы остро, но команда таким образом отдыхала. То есть несмотря на как бы обилие атак с обеих сторон, матч был достаточно закрытым. Всё решила одна ошибка. Её допустил Марк-Андре тер Штеген – человек, к которому у болельщиков «Барселоны» меньше всего вопросов. Хотя в голевом эпизоде нужно отметить не только его ошибку, но и великолепное движение Янника Карраско, которым он пробросил мяч мимо вратаря.

После гола «Атлетико» не стал играть на удержание. Наоборот, во втором тайме даже чуть больше владел мячом (удивительно: «Барселона», которой нужно было отыгрываться, отдала владение). Правда, гости всё-таки имели один великолепный момент: Клеман Лангле бил с пары метров после подачи углового, но Ян Облак спас команду. С игры «Атлетико» моментов не допустил.

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Раньше в таких трудных матчах «Барселону» выручал Месси. В 42 матчах против мадридцев у него 40 голов и голевых передач, то есть взламывать зонную оборону Симеоне за счёт индивидуальных действий он любит и умеет. Но при Кумане Месси не является центральной частью команды. Он слишком сам по себе и слишком мало встречается с мячом в опасных зонах. Удивительный факт, который хорошо показывает, насколько Лео далёк от себя привычного: у него меньше удачных обводок, чем у Карраско. А удар с острого угла в первом тайме остался единственным незаблокированным.



«Атлетико» здорово приготовился, реализовал единственный большой момент, топово защищался вдали от ворот – но мадридцам ещё и везло. С другой стороны, неплохие полумоменты были у Гризманна, Дембеле и Месси. Но каталонцы их не реализовали. Пожалуй, придётся ещё раз вспомнить травму Ансу Фати – у него в начале сезона не было проблем с реализацией, в отличие от остальных.



Куман пытался спасти игру в своей манере: выпуская всех игроков атаки, которые были в запасе. Не спас, но хотя бы не провалился – уже прогресс по сравнению с концовкой матча с «Реалом».

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Худшая для «Барселоны» новость – не поражение, а травма Жерара Пике. 33-летний защитник находится под таким потоком критики последние полтора года, что все как-то забывают о том, что он – по-прежнему лучший в команде на этой позиции. И, кстати, у Кумана вообще не то чтобы много центральных защитников. Если Пике выбыл надолго (есть причины этого опасаться), связка Лангле-Араухо станет незаменимой.

Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Для «Атлетико» в этом матче тоже есть вещи более важные, чем очередные три очка. Симеоне впервые обыграл «Барселону» в чемпионате. На это ушло восемь лет и 18 попыток. Гений Месси постоянно превосходил его систему, но теперь это позади. «Атлетико» в чемпионской гонке, в «Атлетико» глубокий состав на большинстве позиций, «Атлетико» наконец-то реализует хотя бы половину своих явных голевых моментов – команда уже давно не выглядела так мощно. А сам Симеоне в отличной форме: принимает смелые и неожиданные решения, которые здорово работают. Самое время посмотреть на конкурентов и увидеть, что они не впечатляют. Матч с «Реалом» через три недели. Есть шанс подойти к нему на первом месте. Такого давно не было.