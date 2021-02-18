«Ростов» совершил интереснейший трансфер. Весной Али Соу может стать открытием РПЛ

Ещё год назад «Ростов» понимал, что отъезд Шомуродова в Европу не за горами, поэтому о замене начал задумываться заранее. Из Македонии был выписан фактурный Тошевски, только стартовый отрезок нового сезона лишь подтвердил опасения, что это история про будущее, а не настоящее. Не помог команде Валерия Карпина и приход Обухова из «Тамбова». В концовке 2020 года «Ростов» часто играл с Полозом или Альмквистом на острие – быстрыми и подвижными форвардами, которым комфортнее играть в зоне второго темпа или на флангах, а не на острие.

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Зимой клуб с берегов Дона постарался исправиться и помочь тренеру с вариативностью атаки. На юг России приехал бомбардир из софийского ЦСКА – 26-летний гамбиец Али Соу. Он получил футбольное образование в Италии, закончил академию «Кьево», успел засветиться в Серии А и Серии B (правда, успехов там не достиг), а его становление как бомбардира началось уже во второсортных чемпионатах: сначала 26 голов в 43 играх за албанский «Скендербеу», затем 45 мячей за 95 встреч в футболке софийского ЦСКА. Показатели более чем достойные.



Все прекрасно понимают, что далеко не всегда нападающим, приезжающим в РПЛ, удаётся перенести свою результативность. Но в случае с Соу адаптация может оказаться не столь болезненной: его качества позволяют демонстрировать футбол высокого уровня и в нашем закрытом чемпионате.

Плюсы

1) Сочетание атлетизма, силы и подвижности. Рост Соу – 191 см, при этом его нельзя назвать классическим «столбом». Да, он обладает мощью в теле и ногах, хорошо пользуется корпусом, но для своей антропометрии гамбиец обеспечивает большой объём двигательной работы, много открывается (в том числе за спины соперникам), спринтует. Он запросто может выиграть стартовый забег у центральных защитников и успеть ударить по воротам, успевает сначала сыграть в оттяжке, а затем развернуться и на рывке предложить себя в штрафной.



Манёвренность и подвижность Соу снижает его зависимость от партнёров. Его нужно снабжать мячами, как и почти любого форварда в мире, но не обязательно в самых опасных точках напротив вратарской – диапазон зон, из которых он приносит пользу, куда шире.



2) Качественная работа в оттяжке. Для центрального нападающего Соу просто здорово вовлекается в атакующую игру. В ЦСКА в сезоне-2020/2021 среднем за 90 минут он набирал 19,68 передачи с точностью в 82,9%. Это отличные цифры как с количественной точки зрения, так и качественной – футболисты, часто работающие спиной к чужим воротам и под давлением, редко достигают столь высокого процента успешных пасов. Налицо умение сохранить мяч даже в сложных динамичных ситуациях.



Пусть Соу с точки зрения ведения единоборств – не Дзюба и даже не Соболев, но он всё равно способен приносить пользу при построении атаки. В его работе в оттяжке часто встречается следующий алгоритм: сначала он утаскивает центральных защитников к чужим воротам, создавая зону между линиями, затем резко отклеивается, бежит назад и открывается в недодачу. Учитывая обозначенную выше скорость, а также умение прикрыть мяч корпусом, к нему в таких ситуациях уже не так просто подобраться. Плюс Соу очень быстр в подыгрыше и способен отдавать без потери темпа передачи в развитие с минимальным количеством касаний.



За 90 минут в среднем гамбиец выдает 23,76 единоборства с успешностью в 37,2%. Достойные, хоть и не космические показатели.



3) Умение улучшить позицию перед ударом за счёт хорошей координации и подработки. Зависимость форварда от партнёров часто определяется его умением улучшить позицию для удара после передачи. С этим навыком у Соу всё отлично: он может создавать моменты сам, подрабатывать сложные мячи и отклеиваться от соперников. Частая история: нападающий ставит спину сопернику, получает обычную, пока ещё не опасную передачу, резко разворачивается в сторону и вторым касанием бьёт по воротам из «открывшейся» позиции. У новичка «Ростова» хорошая координация и резкость, поэтому играть один в один внутри штрафной против него непросто.

Картинка сверху отражает все удары за последние три сезона, которые Соу нанёс после двух и более касаний. То есть это точно не форвард первого касания, которого нужно снабжать мячами в штрафной в опасных точках.



4) Разнообразные открывания. За счёт подвижности Соу открывается как за спины, так и в недодачу. Много моментов он получает и при фланговых атаках: выискивает наименее защищаемую зону, отклеивается от группы защитников (это может быть и на ближней штанге, и на втором темпе), пробует бить в одно касание. Хотя в этом компоненте есть проблемы – не хватает уровня исполнения.



5) Конкретика на протяжении нескольких сезонов подряд. В сезоне-2020/2021 во всех турнирах у Соу – «15+2», в сезоне-2019/2020 – «17+2», в сезоне-2018/2019 – «17+0», в сезоне-2017/2018 – «21+5». При скаутинге всегда важно понять, насколько результативность атакующего футболиста подтверждается? Или это разовая история? Часто оцениваются показатели на протяжении двух последних сезонов. Мы видим, что у Соу всё отлично.

Объяснение фактором слабого чемпионата, кстати, тоже неочевидно. Если выделить отдельно текущий сезон Лиги Европы, то у Соу тоже солидные цифры по ожидаемой результативности и касаниям внутри штрафной.

Минусы

1) Средние навыки игры «на втором этаже». Соу – не эталонный вариант для упрощения футбола и выносов мяч вперёд. Он редко цепляет сложные верховые мячи в борьбе с центральными защитниками, выигрывает 35,7% дуэлей «на втором этаже» при 4,47 попытки. Софийский ЦСКА не использовал гамбийца в роли таргетмена, несмотря на его антропометрию.



Недостаточно мастеровит Соу и в игре головой. У него хватает опасных выходов на удары после навесов (за счёт игры на опережение), а вот качество самих ударов оставляет желать лучшего: много промахов по воротам или даже по мячу. Хотя здесь есть потенциал для роста, всё-таки 62 удара головой за три сезона – вполне себе адекватные цифры. Нужно просто научиться более акцентированно попадать по летящему мячу.



2) Не всегда гибкое мышление. Соу всегда агрессивно нацелен на удар, и иногда ему не хватает гибкости и хладнокровия. Он может пробить из очевидной кучи, совсем закрытой позиции, когда шансы на гол ничтожно малы. Если он уже принимает решение ударить, то редко его меняет, даже когда ситуация вдруг резко ухудшается. Можно было бы понять злоупотребление ударами, если бы они у него были хотя бы такие, как у Макарова из «Рубина», но на деле качество самое обычное.

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Резюме

У нового форварда «Ростова» есть всё, чтобы заиграть в РПЛ: баланс подвижности, скорости и мощи, умение выходить из-под давления и улучшать позицию для удара, навыки игры в оттяжке, что важно для футбола «Ростова», потенциал в прессинге. Если адаптация футболиста пройдёт быстро, то Карпин получит отличного нападающего уже к первым весенним турам.



«Ростов» взял Соу в аренду с опцией выкупа. Суммарные затраты могут составить около 4-5 млн евро. Вполне адекватные цифры для игрока такого уровня.