«Феноменальный клуб!» Как растут и дорожают игроки «Ростова»

В недавнем интервью коллегам из «СЭ» бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился любопытным наблюдением: «Мне «Ростов» интересен как команда. Потому что друзья руководят. И потому что это феноменальный клуб — первый в России, который соответствует всем нормам. «Ростов» работает так, как должен работать уважающий себя футбольный клуб. Живёт на своё! У них ведь нет бокового финансирования. Никто «Ростову» ничего не даёт. Они просто грамотно покупают игроков. Да, небезгрешны, ошибаются, но берут так, что точно знают — могут за столько же и продать. Никто не зарабатывает на продажах так, как «Ростов».



Мы заинтересовались этим утверждением и решили проверить, так ли эффективны донские менеджеры на самом деле. За точку отсчёта взяли сезон-2015/2016.

Как «Ростов» покупает

За последнюю пятилетку «Ростов» не совершал громких и дорогих покупок. Вообще, самый крупный трансфер дончан случился в прошлом году — за 3,75 млн евро был куплен молодой швед Понтус Альмквист. Все остальные игроки приходили либо за меньшую цену, либо вовсе бесплатно.

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При этом «Ростов» почти всегда борется за самые высокие места. В сезоне-2015/2016 дончане пришли вторыми, всего 2 очка проиграв ЦСКА. Команда Курбана Бердыева до последнего боролась с «армейцами» за чемпионство.

Стоимость «Ростова», по данным Transfermarkt, тогда составляла чуть меньше 29 млн евро. ЦСКА же оценивался почти в 6 раз дороже — 165 млн евро.



Тот успех во многом обусловил тренерский фактор: Бердыев умеет выжимать из игроков максимум. Но ведь с тех пор прошло много лет, а «Ростов» до сих пор на плаву. В чём же секрет?

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Прежде всего, в селекционной службе. Дончане освоили рынки Скандинавии и Азии, в то время как ведущие клубы РПЛ ищут усиления в Южной Америке и странах Европы. Ключевые игроки «Ростова» последних лет: норвежец Матиас Норманн (куплен за 1,7 млн евро), узбек Эльдор Шомуродов (300 тыс), казах Бактиёр Зайнутдинов (115 тыс), исландцы Рагнар Сигурдссон (бесплатно) и Сверрир Ингасон (2 млн), японец Кенто Хасимото (800 тыс), а также иранец Сердар Азмун (2,3 млн). Из тех, кто покинул клуб, почти всех продавали с большой выгодой.

Сердар Азмун и Матиас Норманн Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Кроме того, «Ростов» удачно подписывает свободных агентов. Помимо вышеуказанного Сигурдссона, в клуб бесплатно приходили Александр Ерохин, Никита Медведев, Сесар Навас, Сергей Песьяков, Ивелин Попов, Роман Ерёменко и Павел Мамаев. Каждый из них, так или иначе, принёс пользу «Ростову».

Как растут игроки в «Ростове»

Несмотря на то, что дончанам приходится продавать своих лидеров, стоимость состава, как правило, растёт.

Сезон-2015/2016 — 28,8 млн евро.

Сезон-2016/2017 — 64,4 млн евро.

Сезон-2017/2018 — 33 млн евро.

Сезон-2018/2019 — 40,9 млн евро.

Сезон-2019/2020 — 37,8 млн евро.

Сезон-2020/2021 — 46,3 млн евро.

Самый большой «просад» случился летом 2017 года, когда команду покинули Миха Мевля, Денис Терентьев, Кристиан Нобоа, Александр Ерохин, Дмитрий Полоз (все — в «Зенит»), Сослан Джанаев, Сердар Азмун, Фёдор Кудряшов и Сесар Навас (все — в «Рубин»). И практически каждый сезон дончане несут потери в виде своих ведущих игроков.



Но «Ростов» умеет развивать игроков, в чём несомненная заслуга тренера Карпина и его помощников. И не важно, россияне это или легионеры. Практически все футболисты дончан в текущем сезоне выросли в цене: сразу 15 из 26 игроков подорожали, тогда как подешевели лишь шестеро, половина из них – ввиду возраста (Мамаеву уже 32 года, Ерёменко – 33, Козлову — 34).

Эльдор Шомуродов и Валерий Карпин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Яркий пример того, как растут игроки в «Ростове» — это Матиас Норманн и Эльдор Шомуродов. Именно из России норвежец впервые получил вызов в свою национальную сборную. За два года в «Ростове» Норманн подорожал в 32 раза — с 400 тыс евро до 13 млн евро! Похожая история и с Шомуродовым: он приезжал в РПЛ ноунеймом, стал одним из лучших форвардов лиги и уехал в Италию. Его трансферная стоимость возросла с 600 тыс евро до 6,5 млн евро.

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Как «Ростов» продаёт

Как отметил Андрей Червиченко, клуб существует на то, что заработал. «Ростов» не живёт за счёт бюджетных средств. В 2019 году президент клуба Арташес Аратюнянц заявил, что доля средств, получаемых от региональных властей, составляет всего 5% от клубного бюджета.



«Ростов», в отличие от топ-клубов РПЛ, не имеет мощного титульного спонсора. Вряд ли «ТНС Энерго» можно сравнить с «Газпромом», «Лукойлом» или «РЖД». Бюджет «Ростова» перед началом сезона-2020/2021 оценивался в 2,3 млрд рублей. Это восьмой показатель в лиге — в 7 раз меньше, чем у лидирующего «Зенита» (около 16,5 млрд рублей).

С 2015 года «Ростов» продал игроков на 50 млн евро. При этом трансферный баланс клуба составляет +19,7 млн евро. Чистая прибыль больше только у «Уфы» (19,8 млн евро). Ведущие клубы страны в жёстком минусе: у «Зенита» -58,9 млн евро, у «Спартака» -56,3 млн. Чуть меньшие цифры имеют «Динамо» (-43,3), «Краснодар» (-36,2) и «Локомотив» (-28,6). ЦСКА в небольшом, но всё же плюсе — на 6,5 млн евро.

ФК «Ростов» Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

«Ростов» действительно лучший клуб РПЛ, если говорить о клубной стратегии и качественной работе на трансферном рынке. Жить по средствам в наше время — ценное качество. Топ-клубам страны стоит поучиться у «Ростова» тому, как зарабатывать своими силами.