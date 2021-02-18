«Фанаты, я люблю тебя». Промес ворвался в трансляцию «Спартака»!

Сегодня в режиме видеоконференции состоялся брифинг главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско. Помимо состояния игроков, предстоящей игры с «Динамо» и сборов в Тарасовке наставник красно-белых рассказал о Промесе, которого в клубе очень ждут.

Квинси не остался в стороне, зайдя в трансляцию, которая велась в «Инстаграме». Помимо незадачливого смайлика Промес обратился и к болельщикам «Спартака» с фразой: «Фанаты, я люблю тебя». Красно-белые продолжают штурмовать социальные сети пока ещё игрока «Аякса». Квинси, видимо, решил показать, что всё видит и тоже скучает.

Фото: «Чемпионат»

«Спартаку» и болельщикам рано радоваться: не факт, что Промес станет идеальным трансфером Квинси – по-прежнему качественный футболист, но он испортился по сравнению с лучшими временами в России.

Конечно, пресс-конференция не обошлась без нескольких вопросов о Промесе и том, когда его ждать. Вот что сказал Тедеско:

— Время для принятия решений есть. Надеемся, что Промес сможет приехать и нам помочь. Но решение будет приниматься с руководством клуба. Надо понимать, что препятствует прибытию игрока. На данный момент проблем у «Спартака» нет, наоборот, клуб сделал всё. Конечно, я бы хотел, чтобы Промес приехал пораньше, как случилось с Хендриксом, Рошей. Но мастерство тренера состоит в том, чтобы суметь подключить в работу игрока, прибывающего за несколько дней до начала матчей. Так было и с Мозесом. Если Промес меня смотрит, передаю, чтобы приезжал быстрее. Быстрее, быстрее! (сказал Тедеско на русском. – Прим. «Чемпионата»).

Что трансфер Промеса означает для «Спартака». Какой будет новая команда Тедеско Доменико наверняка изменит схему – в действующую вписать Квинси слишком проблематично.

Ранее информацию о ходе трёхсторонних переговоров по Промесу «Чемпионату» прокомментировал директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов: «Разногласий по трансферному соглашению между «Спартаком» и «Аяксом» нет, но «Аякс» не может согласовать условия расторжения контракта с Промесом. На текущий момент мы не можем на это повлиять. Надеемся, они договорятся».



На то же надеется и большинство фанатов красно-белых, оставляя комментарии в «инстаграме» Квинси и клуба. Недавно не удержался и Георгий Джикия, отреагировав на ролик со своим же участием: «Хватит показывать ерунду, где Промес?»