«Спартаку» и болельщикам рано радоваться: не факт, что Промес станет идеальным трансфером

В футболе не бывает застывших форм, поэтому сейчас, когда Промес максимально близок к возвращению «Спартак», нам важно попытаться абстрагироваться от старых эмоций, подаренных одним из самых ярких легионеров в истории РПЛ. Срок в 2,5 года, прошедший с момента отъезда Квинси из России до возвращения, более чем достаточный для полного обновления картины. Возможности и текущий уровень футболистов в таких случаях обязательно нужно оценивать заново — беспристрастно и выкинув из головы все прошлые успехи.



Прежняя игра Промеса в красно-белой футболке может стать разве что опорной точкой для сравнения. «Спартак» ведь хочет получить что-то схожее – и мы попытаемся прикинуть, насколько высоки шансы клуба.

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Промес в период перед отъездом из «Спартака»: мощные цифры по всем ключевым атакующим параметрам

Влияние Промеса на атакующую структуру «Спартака» год за годом росло, в сезоне-2017/2018 оно стало даже более заметным, чем в чемпионском-2016/2017. Та же картина наблюдалась и перед отъездом, летом и осенью 2018 года. Квинси в то время почти всегда использовался на левом фланге (в «золотом» сезоне его роль постоянно менялась), и количество остроты, приходящих с его бровки (включаются удары, ключевые передачи, просто заходы в штрафную), было несоизмеримо большим по сравнению с другими участками поля.

Два сезона подряд Промес набирал сильный средний показатель «xG+xA» (0,44+0,30; 0,46+0,25), выделялся индивидуальным продвижением мяча (дриблинг и рывки с мячом, для удобства при дальнейшем сравнении выделили красным). Голландец был очень эффективным оружием при быстрых атаках, поглощал пространство, нырял в зоны, также здорово пользовался изоляциями во фланговых зонах, смещался на самостоятельном ведении в центр под удар или передачу, не боялся идти на нескольких соперников.



Это как раз то, что нужно «Спартаку» и сейчас при новой схеме 4-2-3-1.

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Промес в «Аяксе»: высокая вовлечённость в игру, хорошие показатели эффективности, но упавшие показатели в дриблинге

Прежде чем приступить к изучению эффективности Промеса в «Аяксе», подчеркнём два момента.



Первое: Квинси играл в команде, чьё доминирование над большинством соперников было выше, чем во времена его выступлений в «Спартаке». Футбол «Аякса» и стиль голландской лиги способствовали максимальному раскрытию атакующих качеств индивидуально сильных игроков.



Второе: если сезон-2019/2020 Промес ещё провёл на левом фланге или ближе к нему (то есть в любимой зоне), то в текущем чемпионате он бегает с позиции на позицию, часто задействуется в центре, а иногда – и в роли центрфорварда. Он реже оказывается на пространстве, чаще принимает мяч спиной – это могло повлиять на стиль игры и на некоторые цифры.



Теперь внимательно посмотрим на показатели Промеса в «Аяксе».

Заметно, что по объёму ударов всё по-прежнему здорово, касаний в штрафной стало даже больше, общий вес опасных ударов вырос, доля xG в показателе «xG+xA» выросла. То есть Промес чаще бьёт из выгодных ситуаций, чем создаёт их (меньше передач под удар в том числе). А ещё очень сильно – в два раза – упали показатели самостоятельного продвижения мяча – обводок и забегов с мячом (Progressive Runs). Если перед отъездом из «Спартака» Промес имел 8,99 (53,7%) и 3,89, то в нынешнем сезоне – 4,09 (40,09%) и 1,3.

Поначалу я думал, что единственная причина падения – плавающая позиция и изменившиеся функции, но даже если отфильтровать матчи и оставить только те, которые он провел слева, то цифры составят 4,82 (52,4%) и 1,83 в текущем сезоне; 5,25 (52,2%) и 2,05 в прошлом. При этом «Аякс» владеет мячом больше времени и играет в более открытом чемпионате, где больше зон. А количество попыток дриблинга, да и его качество, начало проседать. Почему так?



Визуально картина подтвердилась. Я изучил порядка 10 последних матчей Промеса – и не увидел тех взрывных и скоростных качеств, которые были раньше. Квинси хуже стартует с места, реже залезает в штрафную с мячом, медленнее поглощает пространство. Если раньше можно было забросить мяч в зону – и быть уверенным, что голландец успеет раньше защитника, то сейчас такой уверенности нет. Если раньше, оказываясь один в один на фланге, Промес как минимум в семи случаях из 10 выходил на обостряющее действие после смещения, то сейчас он часто не рискует и предпочитает обыгрываться с партнёром. А если пробует – запросто может уткнуться.

Косвенное подтверждение спада индивидуальных качеств Промеса: количество ударов, выполненного после нескольких касаний мяча подряд

Из таблицы показателей игры Промеса за «Аякс» мы видим, что у него по-прежнему много касаний в штрафной и ударов по воротам из выгодных позиций. Но важно понять природу возникновения ударных ситуаций, сколько их он создаёт самостоятельно, как в лучшие годы в «Спартаке»? Визуально картина не впечатлила (много моментов ему дают партнёры), проверим статистикой.



Снизу – карта ударов Промеса в 2016-2018 годах до отъезда в «Севилью». Отображены ТОЛЬКО удары, нанесённые после совершения трёх касаний и более. То есть это ситуации, где имела место предварительная подработка мяча, его продвижение, попытка улучшения позиции, дриблинг и т.д. Данные – InStat.

А вот так выглядит карта аналогичных ударов Промеса (более двух касаний) в последних двух сезонах в «Аяксе», то есть плюс-минус такой же игровой отрезок. Разница ощутима: футболист реже пользуется индивидуальными качествами для выхода на удар и меньше забивает. Лишь три гола из общих 22.

Цифры не могут служить 100-процентным доказательством, но повторю: визуально лично у меня тоже сложилось впечатление, что Промес не настолько смел в дриблинге, как прежде, хуже «взрывается» и стартует с места. Он стал более командным футболистом – а значит, более зависимым от командных действий. Это неплохо и не хорошо. Это – корректировка стиля игры.



Произойти она могла по многим причинам: ухудшившаяся готовность, пропавшая уверенность (и отсюда – стремление сыграть проще), общий командный стиль, тренерские задания и запреты для конкретного футболиста. Когда я отсматривал игру Промеса, никакого ощущения пропавшей мотивации или отбывания номера у меня не возникало. Зато было чувство, что у него банально нет прежней наглости на мяче и взрывных движений.

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Что может смутить ещё: просевшая исполнительность, доля обостряющих действий от подготовительных

Промес упустил уйму моментов в текущем сезоне – если бы не его промахи из вратарской, он мог бы забить более чем шесть голов. При суммарном xG в 10,06 он недобрал четыре гола. Но тут не будем делать далёких выводов: реализация имеет свойство возвращаться, она сама по себе нестабильна даже у лучших нападающих мира. Иногда – колоссальный перебор, иногда – набор очков ниже ожидаемой планки.

А вот количество потерь при дриблинге (общая успешность – всего 40 процентов) и доля обостряющих действий от общих слегка расстроили. Если раньше, когда Промес получал мяч, от него ждали чуда, то сейчас он стал более «хорошим парнем» на поле, скромничает, перенаправляет мяч ближним.

Резюме

Для РПЛ Промес по-прежнему особенный игрок по уровню мастерства, умению ударить издали, быстрому подыгрышу, заполнению свободных зон и движению под ответный пас. Но «Спартаку» ведь нужен был киллер на поле, который пронизывал бы штрафную своими рывками, создавал самостоятельно моменты и решал их.



В последнее время Промесом этим киллером быть перестал. И вопрос, вернёт ли он свои лучшие качества в РПЛ. Уверен, что в России Квинси обретёт больше уверенности в себе и мотивации по сравнению с годами в «Аяксе» – но нет гарантии, что этого хватит.



Использованы данные Wyscout, InStat и графический инструмент Tactic Lite.