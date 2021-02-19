Когда Россия останется без Лиги чемпионов? Таблица коэффициентов УЕФА

Единственный клуб РПЛ не смог на этой неделе помочь рейтингу России, в то время как набирали очки все наши конкуренты (португальцы, голландцы и бельгийцы). Пока мы остаёмся на 7-й строчке и имеем шансы её сохранить по итогам евросезона. Всё зависит в первую очередь от выступления «Краснодара», ПСВ и «Аякса». Так выглядит рейтинг по состоянию на сегодня:

Таблица коэффициентов УЕФА полностью

Если «Краснодар» больше не наберёт очков в еврокубках, то голландским клубам на двоих будет достаточно заполучить 6 очков (за победу дают 2 очка, а за ничью – 1). То есть три победы от «Аякса» и ПСВ на двоих опустят нас на 8-ю строчку (при поражении «Краснодара» в Загребе).

Тут ещё нужно учитывать, что для суммарного рейтинга страны победы голландцев/португальцев/бельгийцев дают чуть больше (0,400), чем для рейтинга России (0,333). Дело в том, что от России изначально стартовало шесть команд, а не пять, как у прямых конкурентов. Это последний случай на ближайшие несколько лет, когда Россия делегировала шесть клубов. Дальше от нас будет по пять, пока не поменяют регламент или мы не вернёмся на шестую строчку. Ну, или упадём ниже 15-го места, тогда нас будут представлять четыре команды.

Тут будет уместно вспомнить, что в начале февраля был переизбран президент РФС. Среди прочего Дюков заявил, что ставит задачей возвращение на ту самую шестую строчку в рейтинге УЕФА. В реальности этого добиться практически невозможно. По крайней мере тенденция идет строго к обратному – с огромной вероятностью через полтора года Россия начнет сезон вне топ-10.

Рейтинг составляется на основе пяти последних сезонов. Нас спасает только сезон-2017/18. Тогда Россия набрала рекордные для себя 12,600 баллов. В это уже тяжело поверить, но в плей-офф Лиги Европы вышли сразу четыре команды от России: «Спартака», «ЦСКА», «Зенит», «Локомотив». Через полтора года тот сезон обнулится и учитываться будут только последующие. А судя по набранным очкам в последних трёх евросезонах Россия будет идти на 13-й строчке! Это не преувеличение: в последних трех сезонах 12 стран набрали больше очков в рейтинге – в том числе Шотландия, Украина, Австрия и Сербия.

Таким образом летом 2022 года Россия, судя по тенденции, окажется на 13-м месте, которое по нынешнему регламенту не позволяет заявлять чемпиона сразу в группу ЛЧ (там гарантированное представительство имеют топ-11 лиг). Правда, по итогам сезона-2022/23 определяется представительство стран в сезоне-2024/25. И тут еще нужно учитывать, что сейчас идет обсуждение реформы еврокубков. Появляется информация в том числе о возможном изменении расчёта коэффициентов. С новым форматом еще не всё ясно, но, скорее всего, до сезона-2023/24 чемпион РПЛ будет выступать в группе ЛЧ. А вот потом – далеко не факт.

Интересно, насколько хорошо президент РФС понимает систему клубного рейтинга УЕФА. В 2019-м году он говорил, что задача – и вовсе занять пятое место (то есть обойти и Португалию и Францию). Это такая же фантастическая задача, как и шестая строчка по состоянию на сегодня. Должно случиться не чудо, а серия чудес. Видимо, Дюков очень-очень верит в наши клубы в еврокубках.

Цели РФС – популизм. Сборная России не сделает такой прыжок в рейтинге ФИФА С другой стороны, радует последовательность слайдов.

Остается надеяться, что нашим клубам поможет сокращение числа участников до пяти команд. Тем более, что в РПЛ условно и есть пять топ-клубов по нашим меркам. Да, они тоже выглядят бледно последнее время, но остальные еще стабильнее отлетают в квалификации даже от неясных «Нефтчи», грузинского «Локомотива» и «Маккаби». До сеянного «Тоттенхэма» даже не удаётся дожить. С 2014 года шестой клуб РПЛ не выходил ни в плей-офф ЛЕ, ни даже в группу ЛЕ. Впрочем, сейчас на четвертом месте в РПЛ идёт «Сочи», который едва ли будет сеянными в квалификации ЛЕ. Вероятно, что только в первом из трех отборочных раундов (возможно еще во втором, но точно не в последнем).