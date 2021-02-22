«Манчестер Сити» одержал 13-ю победу подряд! Обновит ли команда рекорд АПЛ?

Микель Артета сделал несколько изменений в стартовом составе по сравнению с матчем против «Бенфики» в Лиге Европы. Под «Манчестер Сити» испанец кинул в центр обороны Холдинга и Мари, оставив Габриэла и Давида Луиза на скамейке. Также в старт вернулся Киран Тирни, а в центре поля Артета выставил самый оборонительный доступный вариант (с учетом травмы Парти) – Джаку и Эль-Ненни. Атакующую четверку составили Пепе, Эдегор, Сака и Обамеянг. Базовая схема осталась той же – 4-2-3-1.

«Манчестер Сити» ещё не возобновил выступления в Лиге чемпионов, но тоже играл в середине недели. Перенесенный матч с «Эвертоном» закончился победой со счётом 3:1. Оборона вышла в самом оптимальном нынешнем варианте – Зинченко, Стоунс, Диаш, Канселу. Партнёрами Де Брёйне по атаке стали Стерлинг и Марез. «Сити» не отошёл от базовой схемы 4-3-3, которая в каждой игре команды имеет различные гибридные варианты.

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Кадровые проблемы постепенно уходят, поэтому Гвардиола перед матчем был в хорошем настроении – на пресс-конференции Пеп даже сделал комплимент журналисту TNT Sports Фреду Кальдейре по поводу усов: «Мне нравятся твои усы, Фред. Выглядишь очень привлекательно и сексуально».

«Манчестер Сити» быстро отправил Холдинга на свалку, обнулив выбор Артеты, и разорвал оборону «Арсенала» уже на второй минуте. Холдинг потерялся и позволил маленькому Стерлингу (серьёзно: 1,89 метра против 1,7) пробить головой из пределов вратарской.

Интересно, что за час до игры какой-то парень в «Твиттере» угадал, на какой минуте пропустит команда Артеты – правда, ошибся с автором гола. Однако всё равно мощное попадание!

Казалось, что после такого начала «Арсенал» быстро развалится (как это часто бывало в матчах с «Сити»), но Артета выровнял игру. В динамичной схеме «Сити», где происходит постоянная смена позиций игроков, важно использование полуфлангов – у «Арсенала» в эти зоны при обороне опускались Сака и Пепе. При поддержке Джаки и Эль-Ненни хавбеки «Арсенала» закрывали многие ключевые коридоры для «Сити». Результатом стало то, что в отрезок с 10-й по 45-ю минуту гости набили всего 0,19 по ожидаемым голам.

С другой стороны, использование подобной оборонительной структуры пагубно сказалось на развитии атак «Арсенала». Без Давида Луиза и Габриэла, которые лучше двигают мяч, все ходы команды сводились к взаимодействию Саки и Тирни на левом фланге, рывкам Бельерина (лучший по обострению в «Арсенале» – собрал 0,2 по xThreat) и передачам Джаки из глубины. По такой игре из структуры «Арсенала» напрочь выпал Эдегор.

Важный момент – перед матчем Гвардиола хвалил соперника за умение работать с мячом. Как только «Сити» сбавил интенсивность давления, «Арсенал» развернул несколько перспективных выпадов с передачами в штрафную Эдерсона. Правда, всегда надежные Стоунс и Диаш не позволили довести дело до создания острых шансов. «Арсенал» за первые 45 минут наскреб всего 0,13 xG.

Второй тайм прошёл по схожему сценарию – «Манчестер Сити» выдал мощный стартовый отрезок, нанес шесть ударов по воротам, а ближе всего к голам были Де Брейне и Гюндоган. Отличиться Илкаю не позволил Бернд Лено.

На этом отрезке «Сити» воспользовался оборонительными недоработками Пепе, который не успевал за перемещениями соперников в своей зоне. Артета отреагировал на снижение надёжности на правом фланге/полуфланге «Арсенала» и отправил на место Пепе более работоспособного Саку. Но так Артета сломал связку англичанина с Тирни, от которой шёл основной креатив команды в матче. Хозяева, в итоге, во втором тайме набили всего 0,20 xG – впрочем, и надёжность обороны «Сити» сыграла здесь свою роль. Три удара «Арсенала» из четырех были заблокированы защитниками.

Примечательно, что «Арсенал» по суммарной ожидаемой опасности от передач ненамного отстал от «Сити», набрав 1,03 xThreat против 1,29. Получается, предматчевые комплименты Гвардиолы были основаны не только на дружеских чувствах к Артете. Если бы не бешеная форма игроков обороны «Сити» (в частности, Диаша и Стоунса и примкнувшего к ним Фернандиньо, который в свои 35 выдал топ-матч), то «Арсенал» мог создать гораздо больше опасных моментов у ворот Эдерсона. Только вот оборона «Сити» работает в чемпионском ритме (всего один пропущенный гол с игры в последних 10 матчах), а ребята вроде Холдинга спят прямо на поле.

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Кстати, Холдинг вошёл в историю – впервые в сезоне АПЛ была использована дополнительная замена, которую ввели для случаев, когда есть подозрение на сотрясение мозга. В столкновении с Канселу защитник «Арсенала» получил по голове и был заменен на Давида Луиза. А чуть позже Артета провел четвёртую замену, уже тактическую, использовав весь возможный максимум перестановок.

«Манчестер Сити» одержал уже 13 побед подряд в АПЛ. Рекорд лиги составляет 18 побед подряд – такое удавалось трём командам, в том числе и самому «Ман Сити» в сезоне-2017/18. В принципе, с таким темпом можно повторить своё же достижение. По чемпионству вопрос и так уже почти закрыт.