«Почему Головин в запасе?» Французов огорчило отсутствие россиянина в основе «Монако»

Вчера «Монако» довольно сенсационно обыграл «ПСЖ» в гостях со счётом 2:0. При этом Александр Головин, несмотря на отличную форму, остался в запасе у монегасков. Российский полузащитник появился на поле лишь в самой концовке встречи.
Головин ярко провёл выездной матч с «Нимом» (4:3) и принял участие во всех голах команды. Российский полузащитник трижды забил и отметился голевой передачей. Впрочем, развить свой успех Александру не удалось, поскольку из-за повреждения он пропустил встречу с «Лорьяном».
Впрочем, с решением Нико Ковача, главного тренера «Монако», оставить Головина в запасе, были согласны далеко не все болельщики.
«Почему Головин в запасе?»
«Диоп хуже Головина. Тем более, что он устал, а Головин в отличной форме».
«Без Головина нам крышка».
«А что, Головин растерял форму?»
«Головин…»
«Без Головина и Фабрегаса мы с таким «ПСЖ» даже мяча не коснёмся».
«Головин на скамейке???»
«Агилар добавит надёжности в обороне, Дисаси получил шанс… Не хватает только Головина, но не имею ничего против Диопа».
«Не понимаю, почему он [Ковач] не поставил Головина».
«Без Головина у нас нет шансов».
«Я огорчён, что не вижу Головина в стартовом составе».
Однако такой выбор Ковача оказался успешным — даже без Головина в основе монегаски увезли из Парижа три очка. «Монако» благодаря победе в матче с «ПСЖ» приблизился к тройке лидеров чемпионата Франции. До парижан, которые как раз и занимают 3-е место, всего два очка.
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