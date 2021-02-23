Чемпионы Украины и Израиля помогли больной девушке вернуться на родину. Футбол объединяет

Футбольный мир тесен, а соцсети делают его ещё уже, компактнее, ближе. Cвежий пример. Бывший коллега по «Чемпионату», давно эмигрировавший в Израиль, попросил по старой памяти свести с людьми из «Шахтёра». Оказалось, юной украинке нужно срочно попасть на родину. Девушке 17 лет, учится в двенадцатом классе школы в Тель-Авиве. На почве разлуки с роднёй у неё началась депрессия, которая с каждым днём только усугублялась. Доктора порекомендовали ей как можно скорее вернуться домой, к матери. Но как? Израильские аэропорты уже около месяца закрыты для регулярных рейсов.

Близкие к девочке люди уже отчаялись переправить её на родину. И тут удача – «Шахтёр» прилетел на игру Лиги Европы с местным «Маккаби», чартером. В донецком клубе прониклись ситуацией и согласились взять соотечественницу на борт, «подбросить» до Киева после матча. С документами у неё все в порядке. Разрешение на вылет от специальной комиссии, которая занимается особенными случаями, тоже на руках. Не было только свежего теста на коронавирус, необходимого для предъявления на паспортном контроле. Сделать его до отлёта девушка не успела, так как особо не надеялась на отзывчивость людей футбола.

Как поступило бы большинство на месте клубных сотрудников? Развели бы руками: «Мы сделали всё, что могли, извините» — и забыли бы. Чего париться? «Шахтер» же в лице пресс-атташе клуба Андрея Бабешко повёл себя в высшей степени благородно – уговорил коллег из «Маккаби» взять украинку на борт по пути на ответный матч! Представляете, два серьезных клуба решали, как помочь, в сущности, постороннему человеку!

Сегодня утром делегация «Маккаби» вылетела на игру с горняками в Киев. И молодая украинка – с ними. Всё-таки футбольная солидарность – великое дело!

Первая встреча чемпионов Израиля и Украины завершилась в пользу донетчан – 2:0. Ответная состоится в четверг, 25 февраля, на НСК «Олимпийский» в Киеве.