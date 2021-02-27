Матч «Зенит» – «Ростов» переиграют? Скандал из-за судьи, засчитавшего спорный гол хозяев

«Зенит» в большинстве не смог обыграть «Ростов» в матче 20-го тура РПЛ. В игре были и курьёзные голы, и удаление, и спорный гол хозяев. За второй мяч «Зенита» на 78-й минуте главного арбитра Матюнина раскритиковал Валерий Карпин:



«Мне прислали на телефон регламент, в котором написано чёрным по белому, что после предъявления карточки, должен прозвучать свисток арбитра, – заявил главный тренер «Ростова» после игры, – судья только выносил предупреждение, «Зенит» разыграл мяч и забил гол. Свистка, естественно, не прозвучало. Хотя судьи сказали, что правила изменились. Не знаю с какого времени».

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Речь идёт о предупреждении Хорену Байрамяну на 78-й минуте. Был ли здесь не прав арбитр и что теперь грозит командам? Арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой ютуб-канал, заявил «Чемпионату», что Матюнин пренебрёг рекомендациями ФИФА: «Матюнин пренебрёг рекомендациям, которые описаны в официальных правилах. Там приведены практические рекомендации для официальных лиц этого сезона. Например, где располагаться при штрафном или 11-метровом ударе. Если рассуждать логически – это рекомендации ФИФА, которые нужно выполнять.



Судья не может находиться справа от стенки, потому что там написано – рекомендовано слева. Так вот, там также написано, что свисток необходим для начала и возобновления игры, остановки игры для штрафного или 11-метрового удара, окончания матча, а также возобновление игры после её остановки. И вот это – ключевой момент. Там написано: для возобновления игры после её остановки для предупреждения или удаления. В данной ситуации Матюнин достал карточку – он обязан остановить игру, записать карточку, а потом возобновить игру свистком. Матюнин сейчас явно переживает, так как могут возникнуть проблемы с переигровкой матча, так как могли быть нарушены правила игры».



Таким образом, Федотов отметил, что существует формальный повод для переигровки матча в связи с ошибкой арбитра.