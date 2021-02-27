Вечер курьёзных голов в Санкт-Петербурге. «Ростов» спасся вдесятером!

У Сергея Семака сегодня день рождения. Главному тренеру «Зенита» исполнилось 45 лет. Какой подарок он просил у команды, особенно после вылета из Кубка России, догадаться несложно.

Состав «Зенита» был более боеспособным по сравнению с кубковым матчем. Вернулись залечившие травмы Дуглас Сантос и Сердар Азмун, а также отбывший карантин Вильмар Барриос. В лазарете санкт-петербургской команде остались только Малком и Себастьян Дриусси. «Ростов» за последнюю неделю потерял Романа Ерёменко, который покинул клуб. В основе дебютировал перешедший этой зимой из «Локомотива» Георгий Махатадзе.

«Ростов», пусть и занял гостевую раздевалку, с первых минут чувствовал себя на поле по-хозяйски. Команда Валерия Карпина не отступала от своей игры, стремилась высоко прессинговать и контролировать мяч на половине поля «Зенита». Естественно, в разные отрезки матча получалось по-разному, поскольку класс зенитовцев так или иначе перевешивал, но главное, что ростовчане навязали борьбу санкт-петербуржцам, поэтому игра смотрелась. Исходя из тактических схем, команда Сергея Семака имела численный перевес четыре в три в средней линии, тем не менее в первом тайме сине-бело-голубые не смогли использовать преимущество в центре поля и полуфлангах. Доставка мяча от квартета полузащитников Барриос – Магомед Оздоев – Далер Кузяев – Вендел к нападающим была плохой. Бразилец, которого на сборах называли едва ли не лучшим в «Зените», как будто играл в какую-то свою игру. Хотя совершил больше всех касаний в составе хозяев до перерыва (48) и трижды пробил. По ходу встречи Семак даже поменял Вендела местами с Кузяевым.



Самые острые моменты «Зенит» создал за счёт кроссов и забросов от фланговых защитников и Ярослава Ракицкого. За 45 минут санкт-петербуржцы нанесли восемь ударов (три в створ), тогда как гости – пять (два в створ). Но «Ростов» справился со всеми задачами, поставленными атакой чемпиона, и перед перерывом реализовал один из своих опасных контрвыпадов. Гол получился немного курьёзным. Хозяева дали состояться забросу в штрафную, где Дуглас Сантос проиграл верх, а Михаил Кержаков не поймал отскочивший от бразильца мяч. Были подозрения на игру рукой у Али Соу, однако повтор показал: команда Карпина забила по правилам.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в RuTube.

РПЛ возвращается – с дерби и Промесом! Прогнозируем 20-й тур Карпин против Семака, Слуцкий в гостях у «Спартака», «Локомотив» — ЦСКА – нас ждут увлекательные выходные!

Уже в начале второго тайма Кержаков вынужден был покинуть поле. Голкипер «Зенита» травмировал ногу, и его заменил Андрей Лунёв, который играл в кубковом матче с тульским «Арсеналом». В прошлом году Кержаков получил шанс после повреждения у Лунёва, а теперь – наоборот.

Тем временем «Зенит» добавил в скорости и агрессии. Супермомент упустил Азмун после скидки Артёма Дзюбы. Потом судья Алексей Матюнин мог назначить пенальти и удалить за вторую жёлтую карточку Матиаса Норманна, схватившего в штрафной за футболку Деяна Ловрена. Движение норвежца, видимо, посчитали недостаточно сильным. Однако на 56-й минуте «Ростов» всё-таки остался вдесятером, когда Максим Осипенко сбил убегавшего к воротам Азмуна. Чистая красная карточка.

Играя в меньшинстве, ростовчане вроде бы сбили давление «Зенита» тройной заменой, но потом забили себе автогол, который был не менее курьёзным, чем гол Соу перед перерывом. Его автор – Николай Поярков. Левый защитник даже не видел мяча, ведя единоборство с Азмуном!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в RuTube.

Эпизод с автоголом очень расстроил Карпина. Тренер чувствовал, что обидная ошибка может сломать команду. Хотя Песьяков шёл на звание лучшего игрока матча: от чужих тащил всё – совершил сумасшедшие сейвы после ударов Дзюбы и Кузяева. Эти двое и сделали второй гол «Зенита»: Дзюба эффектно пропустил мяч на Кузяева, а полузащитник здорово исполнил концовочку. Игроки «Ростова» почему-то просили Матюнина обратиться к VAR, и повтор опять подтвердил решение судьи.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в RuTube.

Казалось, выход «Зенита» вперёд убьёт интригу. «Ростов» с этим не согласился. Команда Карпина отыгралась вдесятером, причём гол снова получился каким-то нелепым. Гостям повезло с отскоком от Вячеслава Караваева и рикошетом от Соу. Впрочем, есть вопросы к расположению полузащитников хозяев. На подборе были только игроки ростовчан.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в RuTube.

Подарка от команды Семак на день рождения не дождался. Наверное, как в старом анекдоте, тренеру купили галстук. «Зенит» должен улучшать качество игры, чтобы не упустить чемпионство.