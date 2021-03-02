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У Геннадия Орлова день рождения, самые знаменитые перлы комментатора – тест

Геннадий Орлов
«Чемпионат»
Что сказал Орлов? Крылатые фразы, оговорки и, конечно, труднопроизносимые фамилии. Тест
День рождения мастера – отличный повод улыбнуться. Заодно проверим, как хорошо вы знакомы с творчеством ГСО.
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Геннадию Орлову – 76. Мэтр советского и российского телевидения уже целых 46 лет работает на главных спортивных соревнованиях – преимущественно футбольных. Свой первый репортаж Орлов провёл в далёком 1974 году вместе с великим Николаем Озеровым. Дуэтом они прокомментировали хоккейный матч между СКА и ЦСКА. С того момента и началась богатая на события карьера журналиста и комментатора.

За это время Орлов успел поработать на чемпионатах мира и Европы по футболу, Олимпийских играх. Много лет комментировал чемпионат России, считался «голосом» питерского «Зенита». Именно Геннадий Сергеевич «довёл» сине-бело-голубых до победы в Кубке УЕФА. И, конечно, за свою богатую карьеру ГСО выдал в эфир множество комментаторских перлов. Их мы вам и предлагаем вспомнить в день его рождения.

Пройти тест можно по ссылке.

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