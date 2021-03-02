Олег Романцев госпитализирован. Что об этом известно

Бывшего главного тренера «Спартака» и сборной России Олега Романцева госпитализировали в Москве и уже прооперировали. Как сообщил телеграм-канал 112, у него выявили острый коронарный синдром.
Что ещё известно на данный момент
• Олег Иванович несколько дней чувствовал себя плохо, страдал от болей в груди, а также у него была повышена температура. Когда приехали врачи, то сразу же после осмотра предложили госпитализацию, так как все признаки указывали на инфаркт миокарда.
• По приезде в городскую клиническую больницу №51 Романцева сразу же повезли на операцию.
• По словам главы департамента по связям с общественностью «Спартака» Антона Фетисова, Романцев успешно прооперирован и чувствует себя хорошо.
• Сейчас он уже пришёл в себя. «Говорят, врачи чудом успели, – сказал Романцев РБК. – Я поздно обратился, предынфарктное состояние уже давно было, я не обращал внимания, думал, возраст».
Чем знаменит Романцев
Большую часть игровой карьеры Романцев провёл в «Спартаке». Вместе с командой он становился чемпионом СССР (1979), трижды брал серебро и один раз – бронзу. После завершения карьеры стал тренером, руководил «Спартаком» и сборной России. Под его руководством красно-белые стали чемпионами СССР, восемь раз чемпионами России, обладателями Кубка СССР и трижды — Кубка России.
Чем занимался в последнее время
После ухода из «Спартака» Олег Иванович некоторое время возглавлял раменский «Сатурн» (2003-2004), а его последней тренерской командой стало московское «Динамо». В 2005 году Романцев завершил руководящую работу на высшем уровне.
Впоследствии Романцев был консультантом в «Нике» и родном «Спартаке», но к самостоятельной тренерской практике более не возвращался. В 2018 году выпустил автобиографию «Правда обо мне и «Спартаке».
Реакция
Михаил Гершкович (коллега по сборной России): «Сейчас разговаривал с Романцевым. Его забрала скорая, пока находится в реанимации, но, судя по голосу, уже всё позади. Сказал, что через пару дней будет перебираться в общую палату. Говорят, что был инфаркт, но конкретно сказать не могу. Провели определённые мероприятия, и сейчас он в очень хорошем, бодром состоянии. Мне понравился его голос — бодрый. Надо пожелать скорейшего выздоровления!»
«Чемпионат» желает Олегу Ивановичу скорейшего выздоровления!
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